Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210831/eksportery-1747980553.html
Определены лучшие экспортеры в Дальневосточном федеральном округе
Определены лучшие экспортеры в Дальневосточном федеральном округе - РИА Новости, 31.08.2021
Определены лучшие экспортеры в Дальневосточном федеральном округе
Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила 10 победителей в Дальневосточном федеральном округе, сообщает РЭЦ. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T13:19
2021-08-31T13:19
ао "российский экспортный центр"
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747979838_0:307:3096:2048_1920x0_80_0_0_703e811456456117af54454572c2e5b2.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила 10 победителей в Дальневосточном федеральном округе, сообщает РЭЦ.Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.В номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "крупный бизнес" победило АО "Улан-Удэнский авиационный завод" (Бурятия), компания занимается машиностроением, производством и поставкой вертолетной техники.В малом бизнесе эту номинацию взяло ООО "Гудвин" из Приморского края, которое производит шоколад и сахаристые кондитерские изделия. Эта же организация была признана "Прорывом года".Экспортером года в сфере агропромышленного комплекса из крупного бизнеса выбрали ООО "Пасифик Краб" (Приморский край), которое входит в группу компаний "Русский краб" - крупнейшую на Дальнем Востоке крабопромысловую компанию. "Пасифик краб" также победил в номинации "Новая география". "Малым" победителем в номинации стало ООО "ФармОушен Лаб." этого же региона, которое занимается разработкой и производством биоактивных добавок, пищевой и косметической продукции из уникальных морских организмов.ГБУЗ АО "Свободненская городская поликлиника" из Амурской области победило в номинации "Экспортер года в сфере услуг" в категории "крупный бизнес". Организация экспортирует 27 видов медицинских услуг в 11 стран (Азербайджан, Индию, Казахстан, Киргизию, Сербия, Таджикистан, Туркмению, Турцию, Узбекистан, Украину, Филиппины).Из малого бизнеса победителем стало ООО "Эквивалент" (Приморский край) - международный логистический оператор.За экспорт высоких технологий в крупном бизнесе первое место присудили ГАУЗ АО "Амурская областная детская клиническая больница", которая проводит более 10 видов высокотехнологичных операций, экспортируемых в Китай. Среди малого бизнеса победило АО "Аметис" из того же региона, которе занимается инновационным высокотехнологичным производством по комплексной переработке древесины лиственницы даурской."Трейдеррм года" от крупного бизнеса стало ООО "Торговая компания Нерей" (Приморский край) - крупнейший дистрибьютор дальневосточной рыбы по всей России, странам СНГ и АТР. "Малый" приз присужден ООО "Забайкалэкспорт", который занимается экспортом муки, смеси для выпечки, маргарина, подсолнечного масла и вафлей в Китай."Сегодня все больше экспортеров динамично осваивают новые рынки, ищут нестандартные решения и технологии, предлагают уникальные товары и услуги, зачастую выигрывая конкуренцию у довольно активных зарубежных производителей. Расширять географию экспорта сложно, поэтому мы разрабатываем новые инструменты, чтобы наши компании могли быстрее и эффективнее выходить на экспорт. Один из инструментов – это конкурс "Экспортер года", который вдохновляет все большее количество бизнесменов России становиться на следующую ступень развития своего дела и начинать экспортировать", - отметил глава РЭЦ Вероника Никишина.
https://ria.ru/20210813/eksport-1745628155.html
https://ria.ru/20210819/eksportery-1746363155.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747979838_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_dd98f8d1a61b99cc248990bd1bd33cd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ао "российский экспортный центр", вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
13:19 31.08.2021
 

Определены лучшие экспортеры в Дальневосточном федеральном округе

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила 10 победителей в Дальневосточном федеральном округе, сообщает РЭЦ.
Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.
В номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "крупный бизнес" победило АО "Улан-Удэнский авиационный завод" (Бурятия), компания занимается машиностроением, производством и поставкой вертолетной техники.
В малом бизнесе эту номинацию взяло ООО "Гудвин" из Приморского края, которое производит шоколад и сахаристые кондитерские изделия. Эта же организация была признана "Прорывом года".
Экспортером года в сфере агропромышленного комплекса из крупного бизнеса выбрали ООО "Пасифик Краб" (Приморский край), которое входит в группу компаний "Русский краб" - крупнейшую на Дальнем Востоке крабопромысловую компанию. "Пасифик краб" также победил в номинации "Новая география". "Малым" победителем в номинации стало ООО "ФармОушен Лаб." этого же региона, которое занимается разработкой и производством биоактивных добавок, пищевой и косметической продукции из уникальных морских организмов.
Стенд Российского экспортного центра - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 13:39
РЭЦ назвал лучших экспортеров Северо-Кавказского федерального округа
ГБУЗ АО "Свободненская городская поликлиника" из Амурской области победило в номинации "Экспортер года в сфере услуг" в категории "крупный бизнес". Организация экспортирует 27 видов медицинских услуг в 11 стран (Азербайджан, Индию, Казахстан, Киргизию, Сербия, Таджикистан, Туркмению, Турцию, Узбекистан, Украину, Филиппины).
Из малого бизнеса победителем стало ООО "Эквивалент" (Приморский край) - международный логистический оператор.
За экспорт высоких технологий в крупном бизнесе первое место присудили ГАУЗ АО "Амурская областная детская клиническая больница", которая проводит более 10 видов высокотехнологичных операций, экспортируемых в Китай. Среди малого бизнеса победило АО "Аметис" из того же региона, которе занимается инновационным высокотехнологичным производством по комплексной переработке древесины лиственницы даурской.
"Трейдеррм года" от крупного бизнеса стало ООО "Торговая компания Нерей" (Приморский край) - крупнейший дистрибьютор дальневосточной рыбы по всей России, странам СНГ и АТР. "Малый" приз присужден ООО "Забайкалэкспорт", который занимается экспортом муки, смеси для выпечки, маргарина, подсолнечного масла и вафлей в Китай.
"Сегодня все больше экспортеров динамично осваивают новые рынки, ищут нестандартные решения и технологии, предлагают уникальные товары и услуги, зачастую выигрывая конкуренцию у довольно активных зарубежных производителей. Расширять географию экспорта сложно, поэтому мы разрабатываем новые инструменты, чтобы наши компании могли быстрее и эффективнее выходить на экспорт. Один из инструментов – это конкурс "Экспортер года", который вдохновляет все большее количество бизнесменов России становиться на следующую ступень развития своего дела и начинать экспортировать", - отметил глава РЭЦ Вероника Никишина.
Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 14:49
РЭЦ выбрал лучших экспортеров Приволжья
 
АО "Российский экспортный центр"Вероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:04СМИ: Бритни Спирс заявила о вымогательстве денег со стороны отца
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
03:09СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*
03:07Полковник сравнил вывод советских и американских войск из Афганистана
Лента новостейМолния