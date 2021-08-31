https://ria.ru/20210831/eksportery-1747980553.html

Определены лучшие экспортеры в Дальневосточном федеральном округе

Определены лучшие экспортеры в Дальневосточном федеральном округе - РИА Новости, 31.08.2021

Определены лучшие экспортеры в Дальневосточном федеральном округе

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила 10 победителей в Дальневосточном федеральном округе, сообщает РЭЦ. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T13:19

2021-08-31T13:19

2021-08-31T13:19

ао "российский экспортный центр"

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747979838_0:307:3096:2048_1920x0_80_0_0_703e811456456117af54454572c2e5b2.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила 10 победителей в Дальневосточном федеральном округе, сообщает РЭЦ.Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.В номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "крупный бизнес" победило АО "Улан-Удэнский авиационный завод" (Бурятия), компания занимается машиностроением, производством и поставкой вертолетной техники.В малом бизнесе эту номинацию взяло ООО "Гудвин" из Приморского края, которое производит шоколад и сахаристые кондитерские изделия. Эта же организация была признана "Прорывом года".Экспортером года в сфере агропромышленного комплекса из крупного бизнеса выбрали ООО "Пасифик Краб" (Приморский край), которое входит в группу компаний "Русский краб" - крупнейшую на Дальнем Востоке крабопромысловую компанию. "Пасифик краб" также победил в номинации "Новая география". "Малым" победителем в номинации стало ООО "ФармОушен Лаб." этого же региона, которое занимается разработкой и производством биоактивных добавок, пищевой и косметической продукции из уникальных морских организмов.ГБУЗ АО "Свободненская городская поликлиника" из Амурской области победило в номинации "Экспортер года в сфере услуг" в категории "крупный бизнес". Организация экспортирует 27 видов медицинских услуг в 11 стран (Азербайджан, Индию, Казахстан, Киргизию, Сербия, Таджикистан, Туркмению, Турцию, Узбекистан, Украину, Филиппины).Из малого бизнеса победителем стало ООО "Эквивалент" (Приморский край) - международный логистический оператор.За экспорт высоких технологий в крупном бизнесе первое место присудили ГАУЗ АО "Амурская областная детская клиническая больница", которая проводит более 10 видов высокотехнологичных операций, экспортируемых в Китай. Среди малого бизнеса победило АО "Аметис" из того же региона, которе занимается инновационным высокотехнологичным производством по комплексной переработке древесины лиственницы даурской."Трейдеррм года" от крупного бизнеса стало ООО "Торговая компания Нерей" (Приморский край) - крупнейший дистрибьютор дальневосточной рыбы по всей России, странам СНГ и АТР. "Малый" приз присужден ООО "Забайкалэкспорт", который занимается экспортом муки, смеси для выпечки, маргарина, подсолнечного масла и вафлей в Китай."Сегодня все больше экспортеров динамично осваивают новые рынки, ищут нестандартные решения и технологии, предлагают уникальные товары и услуги, зачастую выигрывая конкуренцию у довольно активных зарубежных производителей. Расширять географию экспорта сложно, поэтому мы разрабатываем новые инструменты, чтобы наши компании могли быстрее и эффективнее выходить на экспорт. Один из инструментов – это конкурс "Экспортер года", который вдохновляет все большее количество бизнесменов России становиться на следующую ступень развития своего дела и начинать экспортировать", - отметил глава РЭЦ Вероника Никишина.

https://ria.ru/20210813/eksport-1745628155.html

https://ria.ru/20210819/eksportery-1746363155.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ао "российский экспортный центр", вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)