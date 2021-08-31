В Раде заявили о дискриминации граждан Украины по языковому признаку
Депутат Рады Папиев: закон об образовании дискриминирует граждан по языковому признаку
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Украинский закон о среднем образовании является антиконституционным, поскольку нарушает ряд статей конституции Украины и дискриминирует граждан по языковому признаку, заявил депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Михаил Папиев.
Он сообщил, что отстоял право учеников Черновицкой общеобразовательной школы I-III ступеней №4 Черновицкого городского совета изучать русский язык как второй иностранный.
Как говорится в заявлении партии, Папиев акцентировал, что закон "О полном общем среднем образовании" является антиконституционным, поскольку нарушает ряд статей конституции Украины и дискриминирует граждан по языковому признаку".
"На Буковине всегда жили во взаимоуважении и толерантном отношении друг к другу представители многих национальностей и вероисповеданий, ведь Черновицкая область – мультикультурная. "Оппозиционная платформа – За жизнь" отстаивает и будет отстаивать права украинских граждан и добиваться кардинального пересмотра политики в сфере образования и культуры с учетом рекомендаций Венецианской комиссии касательно обеспечения прав национальных меньшинств. Украинский народ стремится жить в мире, взаимопонимании и согласии, поэтому дискриминационная политика власти, направленная на усиление напряженности в обществе, обречена на провал", – цитирует Папиева пресс-служба ОПЗЖ.
В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Документ также предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
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