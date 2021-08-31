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В Роспотребнадзоре рассказали о завозных случаях лихорадки денге
В Роспотребнадзоре рассказали о завозных случаях лихорадки денге - РИА Новости, 31.08.2021
В Роспотребнадзоре рассказали о завозных случаях лихорадки денге
Завозные случаи лихорадки денге ежегодно регистрируются в России, в 2021 году Роспотребнадзор также получал уведомления о случаях заболевания, сообщили РИА... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T12:25
2021-08-31T12:25
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
индия
бангладеш
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Завозные случаи лихорадки денге ежегодно регистрируются в России, в 2021 году Роспотребнадзор также получал уведомления о случаях заболевания, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее власти штата Уттар-Прадеш заявили, что от неизвестной лихорадки погибли 70 человек, включая 12 детей. Министр здравоохранения штата Джай Пратап Сингх позже уточнил, что от болезни скончались 32 ребенка и семь взрослых.Как сообщили в местном минздраве, у большинства заболевших была выявлена высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. Еще у части заболевших были выявлены симптомы, подобные денге - высокая температура, сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота и увеличение лимфатических узлов.Власти штата Уттар-Прадеш считают, что неизвестная вирусная лихорадка, может быть вызвана лихорадкой денге, переносчиками которой являются комары."В Российской Федерации на протяжении последних нескольких лет ежегодно регистрируют завозные случаи лихорадки денге (так, в 2020 году – 122 случая); в 2021 году Роспотребнадзор также получал уведомления о случаях заболевания. Заражение происходит чаще всего при посещении Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконга, Мальдивских островов", - говорится в сообщении.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, индия, бангладеш, вьетнам
12:25 31.08.2021
 
В Роспотребнадзоре рассказали о завозных случаях лихорадки денге

Роспотребнадзор зарегистрировал завозные случаи лихорадки денге в течение нескольких лет

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Завозные случаи лихорадки денге ежегодно регистрируются в России, в 2021 году Роспотребнадзор также получал уведомления о случаях заболевания, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее власти штата Уттар-Прадеш заявили, что от неизвестной лихорадки погибли 70 человек, включая 12 детей. Министр здравоохранения штата Джай Пратап Сингх позже уточнил, что от болезни скончались 32 ребенка и семь взрослых.
Как сообщили в местном минздраве, у большинства заболевших была выявлена высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. Еще у части заболевших были выявлены симптомы, подобные денге - высокая температура, сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота и увеличение лимфатических узлов.
Власти штата Уттар-Прадеш считают, что неизвестная вирусная лихорадка, может быть вызвана лихорадкой денге, переносчиками которой являются комары.
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"В Российской Федерации на протяжении последних нескольких лет ежегодно регистрируют завозные случаи лихорадки денге (так, в 2020 году – 122 случая); в 2021 году Роспотребнадзор также получал уведомления о случаях заболевания. Заражение происходит чаще всего при посещении Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконга, Мальдивских островов", - говорится в сообщении.
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРоссияИндияБангладешВьетнам
 
 
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