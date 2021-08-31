https://ria.ru/20210831/denge-1747966744.html

В Роспотребнадзоре рассказали о завозных случаях лихорадки денге

В Роспотребнадзоре рассказали о завозных случаях лихорадки денге - РИА Новости, 31.08.2021

В Роспотребнадзоре рассказали о завозных случаях лихорадки денге

Завозные случаи лихорадки денге ежегодно регистрируются в России, в 2021 году Роспотребнадзор также получал уведомления о случаях заболевания, сообщили РИА... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T12:25

2021-08-31T12:25

2021-08-31T12:25

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

индия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Завозные случаи лихорадки денге ежегодно регистрируются в России, в 2021 году Роспотребнадзор также получал уведомления о случаях заболевания, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее власти штата Уттар-Прадеш заявили, что от неизвестной лихорадки погибли 70 человек, включая 12 детей. Министр здравоохранения штата Джай Пратап Сингх позже уточнил, что от болезни скончались 32 ребенка и семь взрослых.Как сообщили в местном минздраве, у большинства заболевших была выявлена высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. Еще у части заболевших были выявлены симптомы, подобные денге - высокая температура, сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота и увеличение лимфатических узлов.Власти штата Уттар-Прадеш считают, что неизвестная вирусная лихорадка, может быть вызвана лихорадкой денге, переносчиками которой являются комары."В Российской Федерации на протяжении последних нескольких лет ежегодно регистрируют завозные случаи лихорадки денге (так, в 2020 году – 122 случая); в 2021 году Роспотребнадзор также получал уведомления о случаях заболевания. Заражение происходит чаще всего при посещении Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконга, Мальдивских островов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200922/immunitet-1577583235.html

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индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, индия, бангладеш, вьетнам