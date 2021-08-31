https://ria.ru/20210831/beshenstvo-1748041282.html

Число случаев бешенства в Подмосковье снизилось в десятки раз

Число случаев бешенства в Подмосковье снизилось в десятки раз - РИА Новости, 31.08.2021

Число случаев бешенства в Подмосковье снизилось в десятки раз

Случаи бешенства стали выявляться в Московской области значительно реже. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T17:20

2021-08-31T17:20

2021-08-31T17:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Случаи бешенства стали выявляться в Московской области значительно реже. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского, этого удалось достичь с помощью вакцинации от бешенства диких животных и информирования населения. Об этом сообщил телеканал "360".Бешенство – опасное неизлечимое заболевание, которое приводит к летальному исходу как у людей, так и у животных. Переносчиками являются в основном дикие плотоядные животные – лисы и енотовидные собаки. По словам министра, еще несколько лет назад в Московской области регистрировали около 300 случаев в год. С начала этого года было зафиксировано 16 случаев бешенства.Добиться улучшения статистики удалось с помощью вакцинации диких животных."Ветеринарный врач вместе с пилотом садится в самолет, есть карта, и они летают, разбрасывают над лесами вакцину. Ежегодно мы порядка 1,5 миллиона доз вакцины разбрасываем над нашими лесами", – пояснил Воскресенский.Кроме того, все больше людей понимают, что необходимо вакцинировать домашних животных. Для этого в регионе ведется работа с населением."Мы стучимся в каждый дом, проводим дворовые обходы, приходим в каждую деревню. Проводим вакцинацию, раздаем листовки, информируем через наши сайты", – сказал министр.Вакцинация является единственным инструментом, который может остановить распространение бешенства и сохранить жизнь животным и людям.

https://ria.ru/20210820/borschevik-1746579781.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)