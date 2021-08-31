Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210831/beshenstvo-1748041282.html
Число случаев бешенства в Подмосковье снизилось в десятки раз
Число случаев бешенства в Подмосковье снизилось в десятки раз - РИА Новости, 31.08.2021
Число случаев бешенства в Подмосковье снизилось в десятки раз
Случаи бешенства стали выявляться в Московской области значительно реже. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T17:20
2021-08-31T17:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748039711_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34af30b9a744595d8c4b90bdc0b7ed89.jpg
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Случаи бешенства стали выявляться в Московской области значительно реже. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского, этого удалось достичь с помощью вакцинации от бешенства диких животных и информирования населения. Об этом сообщил телеканал "360".Бешенство – опасное неизлечимое заболевание, которое приводит к летальному исходу как у людей, так и у животных. Переносчиками являются в основном дикие плотоядные животные – лисы и енотовидные собаки. По словам министра, еще несколько лет назад в Московской области регистрировали около 300 случаев в год. С начала этого года было зафиксировано 16 случаев бешенства.Добиться улучшения статистики удалось с помощью вакцинации диких животных."Ветеринарный врач вместе с пилотом садится в самолет, есть карта, и они летают, разбрасывают над лесами вакцину. Ежегодно мы порядка 1,5 миллиона доз вакцины разбрасываем над нашими лесами", – пояснил Воскресенский.Кроме того, все больше людей понимают, что необходимо вакцинировать домашних животных. Для этого в регионе ведется работа с населением."Мы стучимся в каждый дом, проводим дворовые обходы, приходим в каждую деревню. Проводим вакцинацию, раздаем листовки, информируем через наши сайты", – сказал министр.Вакцинация является единственным инструментом, который может остановить распространение бешенства и сохранить жизнь животным и людям.
https://ria.ru/20210820/borschevik-1746579781.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748039711_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7429230664d02b1ab4bdb627aa031e8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)
17:20 31.08.2021
 

Число случаев бешенства в Подмосковье снизилось в десятки раз

© РИА Новости / Виталий АньковДикая лиса в лесу
Дикая лиса в лесу - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Случаи бешенства стали выявляться в Московской области значительно реже. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского, этого удалось достичь с помощью вакцинации от бешенства диких животных и информирования населения. Об этом сообщил телеканал "360".
Бешенство – опасное неизлечимое заболевание, которое приводит к летальному исходу как у людей, так и у животных. Переносчиками являются в основном дикие плотоядные животные – лисы и енотовидные собаки. По словам министра, еще несколько лет назад в Московской области регистрировали около 300 случаев в год. С начала этого года было зафиксировано 16 случаев бешенства.
Добиться улучшения статистики удалось с помощью вакцинации диких животных.
Работы по уничтожению борщевика - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 17:04Новости Подмосковья
В Московской области завершается борьба с борщевиком
"Ветеринарный врач вместе с пилотом садится в самолет, есть карта, и они летают, разбрасывают над лесами вакцину. Ежегодно мы порядка 1,5 миллиона доз вакцины разбрасываем над нашими лесами", – пояснил Воскресенский.
Кроме того, все больше людей понимают, что необходимо вакцинировать домашних животных. Для этого в регионе ведется работа с населением.
"Мы стучимся в каждый дом, проводим дворовые обходы, приходим в каждую деревню. Проводим вакцинацию, раздаем листовки, информируем через наши сайты", – сказал министр.
Вакцинация является единственным инструментом, который может остановить распространение бешенства и сохранить жизнь животным и людям.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:04СМИ: Бритни Спирс заявила о вымогательстве денег со стороны отца
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
03:09СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*
03:07Полковник сравнил вывод советских и американских войск из Афганистана
Лента новостейМолния