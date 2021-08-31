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"Стреляли даже по трупам". Как американцы уходили из Афганистана
"Стреляли даже по трупам". Как американцы уходили из Афганистана - РИА Новости, 31.08.2021
"Стреляли даже по трупам". Как американцы уходили из Афганистана
В Афганистане не осталось ни одного американского военного. Теперь вся страна, включая стратегически важный аэропорт Кабула, под контролем талибов. Хаос при... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T16:07
2021-08-31T16:20
в мире
кандагар (провинция)
кундуз (провинция)
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Ксения Марсина. В Афганистане не осталось ни одного американского военного. Теперь вся страна, включая стратегически важный аэропорт Кабула, под контролем талибов. Хаос при эвакуации запомнится надолго: давка, ракетные обстрелы, взрывы. Много погибших. Но жертвы среди мирного населения были и раньше. За двадцать лет кампании американцы не раз по ошибке убивали простых прохожих.Все ушли"Миссия, начавшаяся в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года, окончена. Мы заплатили жизнями 2461 американца, более 20 тысяч были ранены. Сейчас все наши военные покинули страну. Могу сказать это со стопроцентной уверенностью", — сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM) генерал Кеннет Маккензи.Накануне из Кабула вылетел последний самолет со звездно-полосатым флагом на фюзеляже. На снимке, сделанном инфракрасной камерой, генерал-лейтенант Крис Донахью поднимается на борт с винтовкой в руках — как и обещали, эвакуация закончилась до 31 августа.С середины месяца, когда талибы захватили власть, США и их союзники вывезли почти 123 тысячи человек. Улетели и американские дипломаты. Посольство теперь перенесут в столицу Катара — Доху. "Учитывая неопределенность обстановки и политической ситуации в Афганистане, это разумный шаг", — прокомментировал госсекретарь Энтони Блинкен.Вывод западного контингента сопровождался серией кровавых терактов. Двадцать шестого августа недалеко от международного аэропорта имени Хамида Карзая прогремели взрывы. Погибли около 200 человек, больше тысячи — пострадали. В том числе 13 американских военных. "Они служили в самой храброй, самой боеспособной и самой беззаветной армии в мире. Они были частью того, что я называю хребтом Америки. Это лучшие люди страны", — отреагировал на это президент Джозеф Байден."Стреляли прямо в толпу"Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. Спасатели долго не могли пробраться к пострадавшим через охваченную паникой толпу. В Сеть попали кадры с канавой, заполненной человеческими телами.Как рассказали корреспонденту телеканала RT Мураду Газдиеву очевидцы, американцы, стоявшие у въезда в аэропорт, после взрывов открыли огонь по толпе афганцев. Надеявшиеся вместе с солдатами бежать из Афганистана попали под пули."Думая, что там еще смертники, военные стреляли не в воздух, а по людям, даже лежащим — тем, кто упал", — приводит журналист слова одного из собеседников.Хирург местной больницы подтвердил репортеру, что пострадавшие были не только с осколочными, но и с огнестрельными ранениями. "Мы поговорили с выжившими: все уверяют, что лишь малая часть погибла от взрыва, остальных расстреляли паникующие американцы", — сообщил Газдиев.Через несколько дней, 29 августа, США нанесли ответный удар. Целили в автомобиль с террористами-смертниками, собиравшимися атаковать кабульский аэропорт, но одна из ракет попала в жилой дом. Убиты семеро детей и трое взрослых — вся семья.Как уточнил РИА Новости младший брат 29-летнего погибшего Насера Неджраби, тот сотрудничал с американцами и собирался уехать в США. Уже оформлял документы. "Мы были обычной семьей. Мы не боевики "Исламского государства"*, или ДАИШ*. Это был обычный дом — мои братья жили здесь со своими семьями", — приводит телеканал CNN слова другого родственника. На похоронах люди кричали: "Смерть Америке!"Не в первый разТрагических ошибок за двадцать лет накопилось немало. Первый серьезный инцидент произошел в декабре 2001-го. Американцы атаковали автоколонну пуштунов, направлявшуюся на инаугурацию нового афганского правительства. Погибли более 60 человек.Через полгода разбомбили афганскую свадьбу в селе Какарак провинции Урузган. В Пентагоне утверждали, что целью был духовный лидер движения "Талибан"* мулла Омар. Но бомба упала на дом, в котором находились несколько сотен человек. Американцы признали, что убили 40, а ранили около ста. Муллы среди них не было. Афганцы приводят другие цифры: не менее 250 погибших, большинство — женщины и дети.В 2008-м в уезде Шах Вали Кот провинции Кандагар — авиаудар еще по одной свадьбе. Десятки убитых, в основном женщины и дети. А в провинции Герат в том же году сотни жителей деревни погибли от ракетного обстрела — американцы охотились за одним из лидеров талибов.В 2009-м ракеты уничтожили в Кундузе два угнанных боевиками бензовоза. Более сотни жертв — местные, пришедшие с канистрами за топливом.Через шесть лет во время битвы за Кундуз американские ВВС по ошибке разбомбили госпиталь "Врачей без границ". Сорок два человека погибли, тридцать семь раненых. Сколько всего жертв, подсчитать сложно — но, очевидно, речь идет о тысячах.*Запрещенная в России террористическая организация.
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кандагар (провинция)
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в мире, кандагар (провинция), кундуз (провинция)
16:07 31.08.2021 (обновлено: 16:20 31.08.2021)
 

"Стреляли даже по трупам". Как американцы уходили из Афганистана

© AP Photo / Master Sgt. Alexander Burnett/U.S. ArmyВоеннослужащий армии США в аэропорту Кабула
Военнослужащий армии США в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© AP Photo / Master Sgt. Alexander Burnett/U.S. Army
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Ксения Марсина. В Афганистане не осталось ни одного американского военного. Теперь вся страна, включая стратегически важный аэропорт Кабула, под контролем талибов. Хаос при эвакуации запомнится надолго: давка, ракетные обстрелы, взрывы. Много погибших. Но жертвы среди мирного населения были и раньше. За двадцать лет кампании американцы не раз по ошибке убивали простых прохожих.

Все ушли

"Миссия, начавшаяся в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года, окончена. Мы заплатили жизнями 2461 американца, более 20 тысяч были ранены. Сейчас все наши военные покинули страну. Могу сказать это со стопроцентной уверенностью", — сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM) генерал Кеннет Маккензи.
Накануне из Кабула вылетел последний самолет со звездно-полосатым флагом на фюзеляже. На снимке, сделанном инфракрасной камерой, генерал-лейтенант Крис Донахью поднимается на борт с винтовкой в руках — как и обещали, эвакуация закончилась до 31 августа.
© AP Photo / U.S. Central Command Генерал-лейтенант Крис Донахью поднимается на борт с винтовкой в руках. Снимок сделан инфракрасной камерой
Генерал-лейтенант Крис Донахью поднимается на борт с винтовкой в руках. Снимок сделан инфракрасной камерой - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© AP Photo / U.S. Central Command
Генерал-лейтенант Крис Донахью поднимается на борт с винтовкой в руках. Снимок сделан инфракрасной камерой
С середины месяца, когда талибы захватили власть, США и их союзники вывезли почти 123 тысячи человек. Улетели и американские дипломаты. Посольство теперь перенесут в столицу Катара — Доху. "Учитывая неопределенность обстановки и политической ситуации в Афганистане, это разумный шаг", — прокомментировал госсекретарь Энтони Блинкен.
Вывод западного контингента сопровождался серией кровавых терактов. Двадцать шестого августа недалеко от международного аэропорта имени Хамида Карзая прогремели взрывы. Погибли около 200 человек, больше тысячи — пострадали. В том числе 13 американских военных. "Они служили в самой храброй, самой боеспособной и самой беззаветной армии в мире. Они были частью того, что я называю хребтом Америки. Это лучшие люди страны", — отреагировал на это президент Джозеф Байден.

"Стреляли прямо в толпу"

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. Спасатели долго не могли пробраться к пострадавшим через охваченную паникой толпу. В Сеть попали кадры с канавой, заполненной человеческими телами.
Как рассказали корреспонденту телеканала RT Мураду Газдиеву очевидцы, американцы, стоявшие у въезда в аэропорт, после взрывов открыли огонь по толпе афганцев. Надеявшиеся вместе с солдатами бежать из Афганистана попали под пули.
"Думая, что там еще смертники, военные стреляли не в воздух, а по людям, даже лежащим — тем, кто упал", — приводит журналист слова одного из собеседников.
Хирург местной больницы подтвердил репортеру, что пострадавшие были не только с осколочными, но и с огнестрельными ранениями. "Мы поговорили с выжившими: все уверяют, что лишь малая часть погибла от взрыва, остальных расстреляли паникующие американцы", — сообщил Газдиев.
Через несколько дней, 29 августа, США нанесли ответный удар. Целили в автомобиль с террористами-смертниками, собиравшимися атаковать кабульский аэропорт, но одна из ракет попала в жилой дом. Убиты семеро детей и трое взрослых — вся семья.
© AP Photo / Khwaja Tawfiq SediqiПоследствия теракта в Кабуле
Последствия теракта в Кабуле - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
Последствия теракта в Кабуле
Как уточнил РИА Новости младший брат 29-летнего погибшего Насера Неджраби, тот сотрудничал с американцами и собирался уехать в США. Уже оформлял документы.
"Мы были обычной семьей. Мы не боевики "Исламского государства"*, или ДАИШ*. Это был обычный дом — мои братья жили здесь со своими семьями", — приводит телеканал CNN слова другого родственника. На похоронах люди кричали: "Смерть Америке!"

Не в первый раз

Трагических ошибок за двадцать лет накопилось немало. Первый серьезный инцидент произошел в декабре 2001-го. Американцы атаковали автоколонну пуштунов, направлявшуюся на инаугурацию нового афганского правительства. Погибли более 60 человек.
Через полгода разбомбили афганскую свадьбу в селе Какарак провинции Урузган. В Пентагоне утверждали, что целью был духовный лидер движения "Талибан"* мулла Омар. Но бомба упала на дом, в котором находились несколько сотен человек. Американцы признали, что убили 40, а ранили около ста. Муллы среди них не было. Афганцы приводят другие цифры: не менее 250 погибших, большинство — женщины и дети.
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 08:00
Наркотики, налоги и таинственные спонсоры. Откуда у талибов миллиарды
В 2008-м в уезде Шах Вали Кот провинции Кандагар — авиаудар еще по одной свадьбе. Десятки убитых, в основном женщины и дети. А в провинции Герат в том же году сотни жителей деревни погибли от ракетного обстрела — американцы охотились за одним из лидеров талибов.
В 2009-м ракеты уничтожили в Кундузе два угнанных боевиками бензовоза. Более сотни жертв — местные, пришедшие с канистрами за топливом.
Через шесть лет во время битвы за Кундуз американские ВВС по ошибке разбомбили госпиталь "Врачей без границ". Сорок два человека погибли, тридцать семь раненых. Сколько всего жертв, подсчитать сложно — но, очевидно, речь идет о тысячах.
*Запрещенная в России террористическая организация.
 
В миреКандагар (провинция)Кундуз (провинция)
 
 
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