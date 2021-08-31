14:44 31.08.2021 (обновлено: 16:34 31.08.2021)
Погибший при ударе США афганец сотрудничал с американцами, заявил его брат
Погибший при ударе США афганец сотрудничал с американцами и хотел уехать
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Погибший при авиаударе США афганский военный Насер Неджраби сотрудничал с американцами и планировал уехать в Штаты, рассказал РИА Новости его младший брат.
Как отметил собеседник агентства, 29-летний Неджраби около десяти лет служил в армии, а также работал с Силами специального назначения США. Когда талибы развернули масштабное наступление в Афганистане, он нес службу в провинции Кандагар. Неджраби переехал в столицу за три дня до того, как в город вошли боевики. По словам брата, Насер опасался захвата Кабула и приехал туда, чтобы отправиться в США; он уже начал оформлять документы.
© РИА НовостиНасер Неджраби
© РИА Новости
Насер Неджраби
Когда в столице прогремел удар, военный был во дворе дома своего дяди. На улице также находились восемь его двоюродных братьев и сестер в возрасте от двух до 18 лет, все они погибли.
Брат Неджраби рассказал, что в последний раз они разговаривали в ночь до трагедии — обсуждали будущую свадьбу Насера.
"США потерпели поражение в Афганистане — и в политике, и в войне. Теперь они убивают невинных жителей", — сказал собеседник агентства.
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На фоне вывода американского контингента из Афганистана талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны; сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. Аэропорт в Кабуле, откуда эвакуировали иностранцев и союзников, перешел под полный контроль "Талибана"*.
В воскресенье беспилотник США нанес удар по автомобилю в Кабуле. Как утверждают американские военные, он перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу аэропорту. По данным телеканала CNN, в результате погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей; Al-Jazeera сообщает о 12 жертвах.
* Запрещенная в России террористическая организация.