https://ria.ru/20210831/afganistan-1747996224.html

Погибший при ударе США афганец сотрудничал с американцами, заявил его брат

Погибший при ударе США афганец сотрудничал с американцами, заявил его брат - РИА Новости, 31.08.2021

Погибший при ударе США афганец сотрудничал с американцами, заявил его брат

Погибший при авиаударе США афганский военный Насер Неджраби сотрудничал с американцами и планировал уехать в Штаты, рассказал РИА Новости его младший брат. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T14:44

2021-08-31T14:44

2021-08-31T16:34

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

кандагар (провинция)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748020430_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_17b81a26beb53542b02574b8a25ef780.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Погибший при авиаударе США афганский военный Насер Неджраби сотрудничал с американцами и планировал уехать в Штаты, рассказал РИА Новости его младший брат.Как отметил собеседник агентства, 29-летний Неджраби около десяти лет служил в армии, а также работал с Силами специального назначения США. Когда талибы развернули масштабное наступление в Афганистане, он нес службу в провинции Кандагар. Неджраби переехал в столицу за три дня до того, как в город вошли боевики. По словам брата, Насер опасался захвата Кабула и приехал туда, чтобы отправиться в США; он уже начал оформлять документы.Когда в столице прогремел удар, военный был во дворе дома своего дяди. На улице также находились восемь его двоюродных братьев и сестер в возрасте от двух до 18 лет, все они погибли.Брат Неджраби рассказал, что в последний раз они разговаривали в ночь до трагедии — обсуждали будущую свадьбу Насера."США потерпели поражение в Афганистане — и в политике, и в войне. Теперь они убивают невинных жителей", — сказал собеседник агентства.На фоне вывода американского контингента из Афганистана талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны; сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. Аэропорт в Кабуле, откуда эвакуировали иностранцев и союзников, перешел под полный контроль "Талибана"*.В воскресенье беспилотник США нанес удар по автомобилю в Кабуле. Как утверждают американские военные, он перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу аэропорту. По данным телеканала CNN, в результате погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей; Al-Jazeera сообщает о 12 жертвах.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210830/amerika-1747866334.html

https://ria.ru/20210831/talibs-1747876119.html

сша

афганистан

кандагар (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, афганистан, кандагар (провинция), россия