https://ria.ru/20210831/afganistan-1747938113.html

Объявивший себя и.о. президента Афганистана Салех назвал США "минидержавой"

Объявивший себя и.о. президента Афганистана Салех назвал США "минидержавой" - РИА Новости, 31.08.2021

Объявивший себя и.о. президента Афганистана Салех назвал США "минидержавой"

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента, заявил после окончания вывода американских войск из страны, что... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T09:47

2021-08-31T09:47

2021-08-31T09:48

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амрулла салех

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента, заявил после окончания вывода американских войск из страны, что США решили стать "минидержавой"."Афганистан не упаковали и не увезли в сумке с последним солдатом США. Страна остается. Реки по-прежнему текут, а горы - величественны. Талибы (движение "Талибан"*) - непопулярная марионеточная сила, и их ненавидят, поэтому вся страна хочет убежать от них. Сверхдержава решила стать минидержавой, и это нормально", - написал Салех в Twitter.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан"*. Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210831/tramp-1747917870.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210831/vyvodvoysk-1747921684.html

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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша, россия, амрулла салех