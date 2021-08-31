Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210831/afganistan-1747938113.html
Объявивший себя и.о. президента Афганистана Салех назвал США "минидержавой"
Объявивший себя и.о. президента Афганистана Салех назвал США "минидержавой" - РИА Новости, 31.08.2021
Объявивший себя и.о. президента Афганистана Салех назвал США "минидержавой"
Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента, заявил после окончания вывода американских войск из страны, что... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T09:47
2021-08-31T09:48
в мире
сша
талибан
афганистан
министерство обороны сша
россия
амрулла салех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746120559_0:0:2884:1623_1920x0_80_0_0_4945d77db3cbbcbfa98bde362c88510e.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента, заявил после окончания вывода американских войск из страны, что США решили стать "минидержавой"."Афганистан не упаковали и не увезли в сумке с последним солдатом США. Страна остается. Реки по-прежнему текут, а горы - величественны. Талибы (движение "Талибан"*) - непопулярная марионеточная сила, и их ненавидят, поэтому вся страна хочет убежать от них. Сверхдержава решила стать минидержавой, и это нормально", - написал Салех в Twitter.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан"*. Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210831/tramp-1747917870.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210831/vyvodvoysk-1747921684.html
сша
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746120559_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_5ced0d1eee3614210e4fbab70eea7034.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша, россия, амрулла салех
09:47 31.08.2021 (обновлено: 09:48 31.08.2021)
 
Объявивший себя и.о. президента Афганистана Салех назвал США "минидержавой"

Объявивший себя и.о. президента Афганистана Амрулла Салех: США решили стать "минидержавой"

© AP Photo / Kamran JebreiliАмрулла Салех
Амрулла Салех - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© AP Photo / Kamran Jebreili
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента, заявил после окончания вывода американских войск из страны, что США решили стать "минидержавой".
"Афганистан не упаковали и не увезли в сумке с последним солдатом США. Страна остается. Реки по-прежнему текут, а горы - величественны. Талибы (движение "Талибан"*) - непопулярная марионеточная сила, и их ненавидят, поэтому вся страна хочет убежать от них. Сверхдержава решила стать минидержавой, и это нормально", - написал Салех в Twitter.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 04:25Захват власти в Афганистане талибами
Трамп заявил, что США перестанут уважать после вывода войск из Афганистана
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан"*. Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 07:48В мире
Появилось фото с последним покинувшим Афганистан военным США
 
В миреСШАТалибанАфганистанМинистерство обороны СШАРоссияАмрулла Салех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:04СМИ: Бритни Спирс заявила о вымогательстве денег со стороны отца
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
03:09СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*
03:07Полковник сравнил вывод советских и американских войск из Афганистана
Лента новостейМолния