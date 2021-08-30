https://ria.ru/20210830/zhurnal-1747800026.html
Журнал ВЭФ расскажет о новых возможностях Дальнего Востока в XXI веке
Журнал ВЭФ расскажет о новых возможностях Дальнего Востока в XXI веке - РИА Новости, 30.08.2021
Журнал ВЭФ расскажет о новых возможностях Дальнего Востока в XXI веке
Фонд Росконгресс выпустил журнал Восточного экономического форума. Главная тема издания соответствует девизу Форума: "Новые возможности Дальнего Востока в... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T11:12
2021-08-30T11:12
2021-08-30T11:13
владивосток
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Фонд Росконгресс выпустил журнал Восточного экономического форума. Главная тема издания соответствует девизу Форума: "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире", сообщает пресс-офис ВЭФ.Центральный материал номера – интервью министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, где он рассказал о четырех направлениях, на которых, по его мнению, будет строиться экономический успех Дальнего Востока в XXI веке, и подвел некоторые итоги работы министерства.Из других материалов читатели узнают о перспективах "зеленой" энергетики на Дальнем Востоке, роли территорий опережающего развития (ТОР) и иных преференциальных механизмов в привлечении инвестиций, а также познакомятся с крупнейшими проектами, которые планируются или уже реализуются в Дальневосточном федеральном округе.Обширный раздел журнала посвящен тематическим зонам и проектам, которые состоятся в рамках ВЭФ. Среди них: выставка "Улица Дальнего Востока", которая объединит все 11 регионов ДФО на набережной бухты Аякс, а также премьеры нынешнего форума. Это пространство "Инвестируй в Россию", площадка для диалога с молодежью "Точка Юниор" и Форум креативного бизнеса.В разделе "Форум" содержится полезная информация для эффективной работы на мероприятии: деловая, культурная и спортивная программы, удобный навигатор по площадке, необходимые контакты и адреса.Традиционно представлено много развлекательных материалов, будь то рассказ о необычных местах Владивостока, лучших ресторанах города, яхтинге или об одном из главных символов региона – амурском тигре.Журнал ВЭФ выходит на русском и английском языках и распространяется на площадке проведения форума, в официальных автомобилях форума, на рейсах Москва – Владивосток – Москва авиакомпании "Аэрофлот" и по рассылке. Электронная версия доступна на сайте forumvostok.ru в разделе "Журнал", а также в Информационно-аналитической системе roscongress.org.VI Восточный экономический форум пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
https://ria.ru/20210827/uchenye-1747507717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости
. Фонд Росконгресс
выпустил журнал Восточного экономического форума. Главная тема издания соответствует девизу Форума: "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире", сообщает пресс-офис ВЭФ
.
Центральный материал номера – интервью министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, где он рассказал о четырех направлениях, на которых, по его мнению, будет строиться экономический успех Дальнего Востока в XXI веке, и подвел некоторые итоги работы министерства.
Из других материалов читатели узнают о перспективах "зеленой" энергетики на Дальнем Востоке, роли территорий опережающего развития (ТОР) и иных преференциальных механизмов в привлечении инвестиций, а также познакомятся с крупнейшими проектами, которые планируются или уже реализуются в Дальневосточном федеральном округе.
Обширный раздел журнала посвящен тематическим зонам и проектам, которые состоятся в рамках ВЭФ. Среди них: выставка "Улица Дальнего Востока", которая объединит все 11 регионов ДФО на набережной бухты Аякс, а также премьеры нынешнего форума. Это пространство "Инвестируй в Россию", площадка для диалога с молодежью "Точка Юниор" и Форум креативного бизнеса.
В разделе "Форум" содержится полезная информация для эффективной работы на мероприятии: деловая, культурная и спортивная программы, удобный навигатор по площадке, необходимые контакты и адреса.
Традиционно представлено много развлекательных материалов, будь то рассказ о необычных местах Владивостока, лучших ресторанах города, яхтинге или об одном из главных символов региона – амурском тигре.
Журнал ВЭФ выходит на русском и английском языках и распространяется на площадке проведения форума, в официальных автомобилях форума, на рейсах Москва – Владивосток – Москва авиакомпании "Аэрофлот" и по рассылке. Электронная версия доступна на сайте forumvostok.ru в разделе "Журнал"
, а также в Информационно-аналитической системе roscongress.org
.
VI Восточный экономический форум пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.