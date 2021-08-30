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Жириновский рассказал о "перебежчиках" из ЛДПР
Жириновский рассказал о "перебежчиках" из ЛДПР - РИА Новости, 30.08.2021
Жириновский рассказал о "перебежчиках" из ЛДПР
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на круглом столе в Институте мировых цивилизаций заявил, что партию за все время ее существования покинули 386 человек, из них... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T17:07
2021-08-30T17:07
политика
владимир жириновский
справедливая россия
лдпр
сергей миронов
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на круглом столе в Институте мировых цивилизаций заявил, что партию за все время ее существования покинули 386 человек, из них 147 перешли к конкурентам либерал-демократов."За все время у нас предателей 386 человек. Перешли в другие партии – 147. "Единая Россия" - 44. Ну вы же правящая партия, зачем вам нужны перебежчики? КПРФ – 22. Вы же у власти были 73 года, вы зачем берете чужой мусор? "Справедливая Россия" - 47, другие партии – 34. А мы никого не взяли", - заявил Жириновский.По его словам, процесс переманивания партийцев связан с их уровнем компетенции и проработанностью программы ЛДПР. Кроме того, Жириновский рассказал, что его самого уговаривали заняться политикой достаточно долгое время."У нас женщину выгнали, а он (лидер эсеров Сергей Миронов – ред.) к себе ее взял. Мы весь мусор собираем, а они его подбирают… Мы (у конкурирующих партий) никого не взяли, нам не надо. Я мечтал заниматься политической деятельностью и не шел ни у кого поперек дороги. Меня год уговаривали!" - отметил Жириновский.
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политика, владимир жириновский, справедливая россия, лдпр, сергей миронов
17:07 30.08.2021
 
Жириновский рассказал о "перебежчиках" из ЛДПР

Жириновский рассказал о 386 "перебежчиках" из ЛДПР за время ее существования

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время акции ко Дню защиты детей в парке "Сокольники" в Москве
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время акции ко Дню защиты детей в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на круглом столе в Институте мировых цивилизаций заявил, что партию за все время ее существования покинули 386 человек, из них 147 перешли к конкурентам либерал-демократов.
"За все время у нас предателей 386 человек. Перешли в другие партии – 147. "Единая Россия" - 44. Ну вы же правящая партия, зачем вам нужны перебежчики? КПРФ – 22. Вы же у власти были 73 года, вы зачем берете чужой мусор? "Справедливая Россия" - 47, другие партии – 34. А мы никого не взяли", - заявил Жириновский.
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По его словам, процесс переманивания партийцев связан с их уровнем компетенции и проработанностью программы ЛДПР. Кроме того, Жириновский рассказал, что его самого уговаривали заняться политикой достаточно долгое время.
"У нас женщину выгнали, а он (лидер эсеров Сергей Миронов – ред.) к себе ее взял. Мы весь мусор собираем, а они его подбирают… Мы (у конкурирующих партий) никого не взяли, нам не надо. Я мечтал заниматься политической деятельностью и не шел ни у кого поперек дороги. Меня год уговаривали!" - отметил Жириновский.
 
ПолитикаВладимир ЖириновскийСправедливая РоссияЛДПРСергей Миронов
 
 
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