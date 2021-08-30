https://ria.ru/20210830/zhirinovskiy-1747863097.html

Жириновский рассказал о "перебежчиках" из ЛДПР

Жириновский рассказал о "перебежчиках" из ЛДПР - РИА Новости, 30.08.2021

Жириновский рассказал о "перебежчиках" из ЛДПР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на круглом столе в Институте мировых цивилизаций заявил, что партию за все время ее существования покинули 386 человек, из них... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T17:07

2021-08-30T17:07

2021-08-30T17:07

политика

владимир жириновский

справедливая россия

лдпр

сергей миронов

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на круглом столе в Институте мировых цивилизаций заявил, что партию за все время ее существования покинули 386 человек, из них 147 перешли к конкурентам либерал-демократов."За все время у нас предателей 386 человек. Перешли в другие партии – 147. "Единая Россия" - 44. Ну вы же правящая партия, зачем вам нужны перебежчики? КПРФ – 22. Вы же у власти были 73 года, вы зачем берете чужой мусор? "Справедливая Россия" - 47, другие партии – 34. А мы никого не взяли", - заявил Жириновский.По его словам, процесс переманивания партийцев связан с их уровнем компетенции и проработанностью программы ЛДПР. Кроме того, Жириновский рассказал, что его самого уговаривали заняться политикой достаточно долгое время."У нас женщину выгнали, а он (лидер эсеров Сергей Миронов – ред.) к себе ее взял. Мы весь мусор собираем, а они его подбирают… Мы (у конкурирующих партий) никого не взяли, нам не надо. Я мечтал заниматься политической деятельностью и не шел ни у кого поперек дороги. Меня год уговаривали!" - отметил Жириновский.

https://ria.ru/20210625/ldpr-1738616471.html

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политика, владимир жириновский, справедливая россия, лдпр, сергей миронов