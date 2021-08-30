https://ria.ru/20210830/zelenskiy-1747903137.html

Суд арестовал участников митинга под офисом Зеленского

Суд арестовал участников митинга под офисом Зеленского - РИА Новости, 30.08.2021

Суд арестовал участников митинга под офисом Зеленского

Суд в Киеве избрал меру пресечения в виде содержания под стражей руководителю черкасской ячейки "Национального корпуса" (организация создана на базе... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T21:32

2021-08-30T21:32

2021-08-30T21:32

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КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Суд в Киеве избрал меру пресечения в виде содержания под стражей руководителю черкасской ячейки "Национального корпуса" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело) Дмитрию Кухарчуку и националисту Олегу Довбышу за хулиганские действия на акции возле офиса президента 14 августа.Двадцать восьмого августа два участника столкновений с правоохранителями в ходе митинга националистов у офиса президента Украины 14 августа стали подозреваемыми в хулиганстве. Потасовка между националистами, в частности, представителями партии "Национальный корпус", и полицией произошла ранее у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Митингующие пытались прорваться к офису, участники акции бросали взрывпакеты в правоохранителей и распыляли газ, кроме того, они зажгли шины и бросали брусчатку. Затем участники акции отправились к дому, где, по их информации, расположена квартира президента, и зажгли там файеры. Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что семь правоохранителей и один военный пострадали в ходе столкновений. Кроме того, по данным полиции Киева, пострадали несколько гражданских, однако их число не уточнялось. Кроме того, после акции избили журналиста издания "Буквы" Александра Кужельного."После нескольких часов слушаний дела против ветерана русско-украинской войны Олега Довбыша - суд объявил о мере пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сообщается в Telegram-канале "Нацкорпуса".Позднее пресс-служба сообщила, что и Кухарчуку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. "Решение о мере пресечения для Дмитрия Кухарчука - 2 месяца СИЗО. Только что закончилось второе заседание по избранию меры пресечения в заказном деле Зеленского против черкасских патриотов. Председатель Черкасского отделения Нацкорпуса Дмитрий Кухарчук также получил два месяца в следственном изоляторе, что достаточно предсказуемо", - сообщили в партии.Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210814/kiev-1745763657.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, игорь клименко, россия