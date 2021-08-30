Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210830/zelenskiy-1747903137.html
Суд арестовал участников митинга под офисом Зеленского
Суд арестовал участников митинга под офисом Зеленского - РИА Новости, 30.08.2021
Суд арестовал участников митинга под офисом Зеленского
Суд в Киеве избрал меру пресечения в виде содержания под стражей руководителю черкасской ячейки "Национального корпуса" (организация создана на базе... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T21:32
2021-08-30T21:32
в мире
украина
киев
владимир зеленский
игорь клименко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Суд в Киеве избрал меру пресечения в виде содержания под стражей руководителю черкасской ячейки "Национального корпуса" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело) Дмитрию Кухарчуку и националисту Олегу Довбышу за хулиганские действия на акции возле офиса президента 14 августа.Двадцать восьмого августа два участника столкновений с правоохранителями в ходе митинга националистов у офиса президента Украины 14 августа стали подозреваемыми в хулиганстве. Потасовка между националистами, в частности, представителями партии "Национальный корпус", и полицией произошла ранее у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Митингующие пытались прорваться к офису, участники акции бросали взрывпакеты в правоохранителей и распыляли газ, кроме того, они зажгли шины и бросали брусчатку. Затем участники акции отправились к дому, где, по их информации, расположена квартира президента, и зажгли там файеры. Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что семь правоохранителей и один военный пострадали в ходе столкновений. Кроме того, по данным полиции Киева, пострадали несколько гражданских, однако их число не уточнялось. Кроме того, после акции избили журналиста издания "Буквы" Александра Кужельного."После нескольких часов слушаний дела против ветерана русско-украинской войны Олега Довбыша - суд объявил о мере пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сообщается в Telegram-канале "Нацкорпуса".Позднее пресс-служба сообщила, что и Кухарчуку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. "Решение о мере пресечения для Дмитрия Кухарчука - 2 месяца СИЗО. Только что закончилось второе заседание по избранию меры пресечения в заказном деле Зеленского против черкасских патриотов. Председатель Черкасского отделения Нацкорпуса Дмитрий Кухарчук также получил два месяца в следственном изоляторе, что достаточно предсказуемо", - сообщили в партии.Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210814/kiev-1745763657.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_8659a99e1dbd68e5e18f8f0888ed38a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, игорь клименко, россия
21:32 30.08.2021
 
Суд арестовал участников митинга под офисом Зеленского

Суд в Киеве арестовал на два месяца участников митинга под офисом Зеленского

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Суд в Киеве избрал меру пресечения в виде содержания под стражей руководителю черкасской ячейки "Национального корпуса" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело) Дмитрию Кухарчуку и националисту Олегу Довбышу за хулиганские действия на акции возле офиса президента 14 августа.
Двадцать восьмого августа два участника столкновений с правоохранителями в ходе митинга националистов у офиса президента Украины 14 августа стали подозреваемыми в хулиганстве. Потасовка между националистами, в частности, представителями партии "Национальный корпус", и полицией произошла ранее у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Митингующие пытались прорваться к офису, участники акции бросали взрывпакеты в правоохранителей и распыляли газ, кроме того, они зажгли шины и бросали брусчатку. Затем участники акции отправились к дому, где, по их информации, расположена квартира президента, и зажгли там файеры. Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что семь правоохранителей и один военный пострадали в ходе столкновений. Кроме того, по данным полиции Киева, пострадали несколько гражданских, однако их число не уточнялось. Кроме того, после акции избили журналиста издания "Буквы" Александра Кужельного.
Столкновения между полицией и националистами начались у офиса Зеленского в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа, 19:35
В Киеве националисты избили журналиста после акции у офиса Зеленского
"После нескольких часов слушаний дела против ветерана русско-украинской войны Олега Довбыша - суд объявил о мере пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сообщается в Telegram-канале "Нацкорпуса".
Позднее пресс-служба сообщила, что и Кухарчуку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. "Решение о мере пресечения для Дмитрия Кухарчука - 2 месяца СИЗО. Только что закончилось второе заседание по избранию меры пресечения в заказном деле Зеленского против черкасских патриотов. Председатель Черкасского отделения Нацкорпуса Дмитрий Кухарчук также получил два месяца в следственном изоляторе, что достаточно предсказуемо", - сообщили в партии.
Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийИгорь КлименкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:21Глава СК поручил доложить о ходе дела о фотосессии девочки-подростка
06:05Бизнесмен Агаларов не планирует строить новые торговые центры в России
06:04В Панджшере назвали условие прекращения борьбы с талибами
06:00Агаларов подсчитал убытки принадлежащих Crocus Group торговых центров
05:54"Известия": в России заметно снизились цены на жилье
05:17Эксперт оценил вероятность отключения Wildberries от Visa и Mastercard
05:12Эксперт рассказал, что Зеленский привезет в Киев после встречи с Байденом
05:05"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником
04:25Трамп заявил, что США перестанут уважать после вывода войск из Афганистана
04:10Врачи предупредили об опасности дельта-штамма коронавируса для детей
04:10Врач назвала осенние продукты для иммунитета
03:59СМИ раскрыло неожиданные функции новых iPhone
03:56"Пусть трепещут!": в Польше назвали главный "страх" России
03:54Педиатр назвала опасные для детей диеты
03:43В России испытываются беспилотники для слежения за подлодками
03:38В Раде заявили о дискриминации граждан Украины по языковому признаку
03:31Эксперт рассказал, как Япония вела бактериологическую войну на границе СССР
03:16В России испытали робота, способного преодолеть 100 километров
03:13Водителям указали на важные изменения по штрафам с 1 сентября
03:09Отставные генералы США потребовали увольнения руководства Пентагона
Лента новостейМолния