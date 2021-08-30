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В подвале жилого дома в Саранске нашли взрывчатку и патроны
В подвале жилого дома в Саранске нашли взрывчатку и патроны - РИА Новости, 30.08.2021
В подвале жилого дома в Саранске нашли взрывчатку и патроны
Схрон с взрывными устройствами и боеприпасами обнаружен в подвале жилого дома в Саранске, сообщила в понедельник пресс-служба МВД по Мордовии. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T12:16
2021-08-30T12:16
происшествия
саранск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Схрон с взрывными устройствами и боеприпасами обнаружен в подвале жилого дома в Саранске, сообщила в понедельник пресс-служба МВД по Мордовии.Сообщение жителя дома по улице Степана Разина в Саранске об обнаружении в подвале предметов, схожих с боеприпасами и взрывными устройствами, поступило в дежурную часть отдела полиции 28 августа в 16.54."На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. При участии бойцов Росгвардии была оцеплена ближайшая к месту происшествия территория. В кратчайшие сроки произведена эвакуация жильцов. В ходе осмотра подвального помещения специалистами-взрывотехниками обнаружены и изъяты взрывные устройства, взрывчатые вещества и более 400 патронов различного калибра", - говорится в сообщении.В настоящий момент арсенал направлен на судебно-баллистическую экспертизу."По одной из версий, изъятое могло принадлежать участникам преступной группировки, действующей на территории Мордовии более 15 лет назад", - отмечается в сообщении.
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происшествия, саранск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
12:16 30.08.2021
 
В подвале жилого дома в Саранске нашли взрывчатку и патроны

МВД: взрывчатку и патроны нашли в подвале жилого дома в Саранске

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Схрон с взрывными устройствами и боеприпасами обнаружен в подвале жилого дома в Саранске, сообщила в понедельник пресс-служба МВД по Мордовии.
Сообщение жителя дома по улице Степана Разина в Саранске об обнаружении в подвале предметов, схожих с боеприпасами и взрывными устройствами, поступило в дежурную часть отдела полиции 28 августа в 16.54.
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"На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. При участии бойцов Росгвардии была оцеплена ближайшая к месту происшествия территория. В кратчайшие сроки произведена эвакуация жильцов. В ходе осмотра подвального помещения специалистами-взрывотехниками обнаружены и изъяты взрывные устройства, взрывчатые вещества и более 400 патронов различного калибра", - говорится в сообщении.
В настоящий момент арсенал направлен на судебно-баллистическую экспертизу.
"По одной из версий, изъятое могло принадлежать участникам преступной группировки, действующей на территории Мордовии более 15 лет назад", - отмечается в сообщении.
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ПроисшествияСаранскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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