https://ria.ru/20210830/voyna-1747849021.html
Лавров в Волгограде не смог сказать девочке, когда "взрослые отменят войну"
Лавров в Волгограде не смог сказать девочке, когда "взрослые отменят войну" - РИА Новости, 30.08.2021
Лавров в Волгограде не смог сказать девочке, когда "взрослые отменят войну"
Глава МИД РФ Сергей Лавров не смог ответить на вопрос девочки из Волгограда о том, "когда взрослые отменят войну". РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T15:50
2021-08-30T15:50
2021-08-30T18:58
общество
волгоград
сергей лавров
грета тунберг
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ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не смог ответить на вопрос девочки из Волгограда о том, "когда взрослые отменят войну".В понедельник Лавров встретился с общественниками и ветеранами в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде. Среди участников встречи была волгоградская школьница, которая спела песню, где прозвучал вопрос "Взрослые, когда вы отмените войну?".Лавров сравнил ее с Гретой Тунберг и сказал, что она "гораздо убедительнее в борьбе за мир, чем Грета Тунберг в борьбе за климат".В песне звучали такие слова: "Там, где идёт война, погибают невинные дети... Самые добрые взрослые, забудьте совсем войну... Взрослые, когда вы прекратите войну?".Он добавил, что тронут до слез и чувства переполняют его, а также подарил девочке плюшевого мишку.
https://ria.ru/20210830/lavrov-1747811612.html
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Лавров о том, когда прекратятся войны: "Ответ, конечно, сложный"
Сергей Лавров не смог ответить на вопрос девочки из Волгограда о том, "когда взрослые отменят войну". В понедельник глава МИД РФ встретился с общественниками и ветеранами в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде. Среди участников встречи была волгоградская школьница, которая спела песню, где прозвучал вопрос "Взрослые, когда вы отмените войну?".
2021-08-30T15:50
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PT1M02S
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общество, волгоград, сергей лавров, грета тунберг
15:50 30.08.2021 (обновлено: 18:58 30.08.2021)
Лавров в Волгограде не смог сказать девочке, когда "взрослые отменят войну"
Глава МИД Лавров не смог сказать школьнице из Волгограда, "когда взрослые отменят войну"