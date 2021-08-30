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Лавров в Волгограде не смог сказать девочке, когда "взрослые отменят войну"
Лавров в Волгограде не смог сказать девочке, когда "взрослые отменят войну" - РИА Новости, 30.08.2021
Лавров в Волгограде не смог сказать девочке, когда "взрослые отменят войну"
Глава МИД РФ Сергей Лавров не смог ответить на вопрос девочки из Волгограда о том, "когда взрослые отменят войну". РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T15:50
2021-08-30T18:58
общество
волгоград
сергей лавров
грета тунберг
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ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не смог ответить на вопрос девочки из Волгограда о том, "когда взрослые отменят войну".В понедельник Лавров встретился с общественниками и ветеранами в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде. Среди участников встречи была волгоградская школьница, которая спела песню, где прозвучал вопрос "Взрослые, когда вы отмените войну?".Лавров сравнил ее с Гретой Тунберг и сказал, что она "гораздо убедительнее в борьбе за мир, чем Грета Тунберг в борьбе за климат".В песне звучали такие слова: "Там, где идёт война, погибают невинные дети... Самые добрые взрослые, забудьте совсем войну... Взрослые, когда вы прекратите войну?".Он добавил, что тронут до слез и чувства переполняют его, а также подарил девочке плюшевого мишку.
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353
60
Лавров о том, когда прекратятся войны: "Ответ, конечно, сложный"
Сергей Лавров не смог ответить на вопрос девочки из Волгограда о том, "когда взрослые отменят войну". В понедельник глава МИД РФ встретился с общественниками и ветеранами в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде. Среди участников встречи была волгоградская школьница, которая спела песню, где прозвучал вопрос "Взрослые, когда вы отмените войну?".
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общество, волгоград, сергей лавров, грета тунберг
15:50 30.08.2021 (обновлено: 18:58 30.08.2021)
 
Лавров в Волгограде не смог сказать девочке, когда "взрослые отменят войну"

Глава МИД Лавров не смог сказать школьнице из Волгограда, "когда взрослые отменят войну"

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ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не смог ответить на вопрос девочки из Волгограда о том, "когда взрослые отменят войну".
В понедельник Лавров встретился с общественниками и ветеранами в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде. Среди участников встречи была волгоградская школьница, которая спела песню, где прозвучал вопрос "Взрослые, когда вы отмените войну?".
Лавров сравнил ее с Гретой Тунберг и сказал, что она "гораздо убедительнее в борьбе за мир, чем Грета Тунберг в борьбе за климат".
В песне звучали такие слова: "Там, где идёт война, погибают невинные дети... Самые добрые взрослые, забудьте совсем войну... Взрослые, когда вы прекратите войну?".
"Ответ "Когда мы отменим войну?", конечно, сложный. Если бы все зависело от нас, наверное, это было бы быстро", - сказал Лавров после выступления девочки.
Он добавил, что тронут до слез и чувства переполняют его, а также подарил девочке плюшевого мишку.
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ОбществоВолгоградСергей ЛавровГрета Тунберг
 
 
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