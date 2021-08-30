https://ria.ru/20210830/voyna-1747849021.html

Лавров в Волгограде не смог сказать девочке, когда "взрослые отменят войну"

Лавров в Волгограде не смог сказать девочке, когда "взрослые отменят войну" - РИА Новости, 30.08.2021

Лавров в Волгограде не смог сказать девочке, когда "взрослые отменят войну"

Глава МИД РФ Сергей Лавров не смог ответить на вопрос девочки из Волгограда о том, "когда взрослые отменят войну". РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T15:50

2021-08-30T15:50

2021-08-30T18:58

общество

волгоград

сергей лавров

грета тунберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747863066_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c4b0c2e37af7aa0bfb36538b3378875b.jpg

ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не смог ответить на вопрос девочки из Волгограда о том, "когда взрослые отменят войну".В понедельник Лавров встретился с общественниками и ветеранами в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде. Среди участников встречи была волгоградская школьница, которая спела песню, где прозвучал вопрос "Взрослые, когда вы отмените войну?".Лавров сравнил ее с Гретой Тунберг и сказал, что она "гораздо убедительнее в борьбе за мир, чем Грета Тунберг в борьбе за климат".В песне звучали такие слова: "Там, где идёт война, погибают невинные дети... Самые добрые взрослые, забудьте совсем войну... Взрослые, когда вы прекратите войну?".Он добавил, что тронут до слез и чувства переполняют его, а также подарил девочке плюшевого мишку.

https://ria.ru/20210830/lavrov-1747811612.html

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лавров о том, когда прекратятся войны: "Ответ, конечно, сложный" Сергей Лавров не смог ответить на вопрос девочки из Волгограда о том, "когда взрослые отменят войну". В понедельник глава МИД РФ встретился с общественниками и ветеранами в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде. Среди участников встречи была волгоградская школьница, которая спела песню, где прозвучал вопрос "Взрослые, когда вы отмените войну?". 2021-08-30T15:50 true PT1M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, волгоград, сергей лавров, грета тунберг