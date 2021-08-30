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Путин посетит космодром "Восточный"
Путин посетит космодром "Восточный" - РИА Новости, 30.08.2021
Путин посетит космодром "Восточный"
Президент России Владимир Путин после Восточного экономического форума посетит космодром "Восточный" в Амурской области, рассказал журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T13:32
2021-08-30T13:32
общество
владивосток
амурская область
владимир путин
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после Восточного экономического форума посетит космодром "Восточный" в Амурской области, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент готовится к предстоящей поездке на Дальний Восток. Владивосток, форум. Мы уже подтвердили, что, действительно, по пути из Владивостока президент планирует совершить остановку в Амурской области и посетить космодром "Восточный", - сказал Песков.ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
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амурская область
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общество, владивосток, амурская область, владимир путин, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
13:32 30.08.2021
 
Путин посетит космодром "Восточный"

Пресс-секретарь Песков: президент Путин после ВЭФ посетит космодром "Восточный"

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРН "Союз-2.1б" установлена на стартовом столе космодрома Восточный
РН Союз-2.1б установлена на стартовом столе космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после Восточного экономического форума посетит космодром "Восточный" в Амурской области, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент готовится к предстоящей поездке на Дальний Восток. Владивосток, форум. Мы уже подтвердили, что, действительно, по пути из Владивостока президент планирует совершить остановку в Амурской области и посетить космодром "Восточный", - сказал Песков.
ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии поднятия флага России в ознаменование Дня государственного флага РФ в Парке Победы на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
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ОбществоВладивостокАмурская областьВладимир ПутинДмитрий ПесковДальневосточный федеральный университетДальний ВостокВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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