https://ria.ru/20210830/vostochnyy-1747824215.html
Путин посетит космодром "Восточный"
Путин посетит космодром "Восточный" - РИА Новости, 30.08.2021
Путин посетит космодром "Восточный"
Президент России Владимир Путин после Восточного экономического форума посетит космодром "Восточный" в Амурской области, рассказал журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T13:32
2021-08-30T13:32
2021-08-30T13:32
общество
владивосток
амурская область
владимир путин
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после Восточного экономического форума посетит космодром "Восточный" в Амурской области, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент готовится к предстоящей поездке на Дальний Восток. Владивосток, форум. Мы уже подтвердили, что, действительно, по пути из Владивостока президент планирует совершить остановку в Амурской области и посетить космодром "Восточный", - сказал Песков.ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
https://ria.ru/20210826/poezdka-1747334254.html
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общество, владивосток, амурская область, владимир путин, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Путин посетит космодром "Восточный"
Пресс-секретарь Песков: президент Путин после ВЭФ посетит космодром "Восточный"