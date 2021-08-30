https://ria.ru/20210830/vostochnyy-1747824215.html

Путин посетит космодром "Восточный"

Путин посетит космодром "Восточный" - РИА Новости, 30.08.2021

Путин посетит космодром "Восточный"

Президент России Владимир Путин после Восточного экономического форума посетит космодром "Восточный" в Амурской области, рассказал журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T13:32

2021-08-30T13:32

2021-08-30T13:32

общество

владивосток

амурская область

владимир путин

дмитрий песков

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после Восточного экономического форума посетит космодром "Восточный" в Амурской области, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент готовится к предстоящей поездке на Дальний Восток. Владивосток, форум. Мы уже подтвердили, что, действительно, по пути из Владивостока президент планирует совершить остановку в Амурской области и посетить космодром "Восточный", - сказал Песков.ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

https://ria.ru/20210826/poezdka-1747334254.html

владивосток

амурская область

дальний восток

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общество, владивосток, амурская область, владимир путин, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)