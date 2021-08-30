https://ria.ru/20210830/vaktsina-1747810019.html

НИИ гриппа в Петербурге анонсировало исследования своей вакцины от COVID-19

НИИ гриппа в Петербурге анонсировало исследования своей вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 30.08.2021

НИИ гриппа в Петербурге анонсировало исследования своей вакцины от COVID-19

НИИ гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге рассчитывает до конца года начать клинические исследования своей вакцины от COVID-19, сообщил директор... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T12:02

2021-08-30T12:02

2021-08-30T12:52

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг — РИА Новости. НИИ гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге рассчитывает до конца года начать клинические исследования своей вакцины от COVID-19, сообщил директор учреждения Дмитрий Лиознов.По его словам, доклинические испытания уже закончились и сейчас институт подает документы на одобрение следующего этапа. Лиознов отметил, что их препарат будет защищать и от коронавирусной инфекции, и от гриппа А. "Такие разработки ведутся. И я надеюсь, что если все будет хорошо, то до Нового года мы начнем клиническое исследование", — заключил он.Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, — широко применяется для массовой вакцинации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона", созданная новосибирским центром "Вектор", и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. На прошлой неделе Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в этой вакцине то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.

https://ria.ru/20210820/vaktsina-1746529154.html

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