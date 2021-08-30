https://ria.ru/20210830/ubiystvo-1747872242.html

Житель Пермского края получил срок за убийство племянника

Житель Пермского края получил срок за убийство племянника - РИА Новости, 30.08.2021

Житель Пермского края получил срок за убийство племянника

Житель Пермского края получил 8 лет колонии строгого режима за убийство племянника-подростка, совершенное шесть лет назад, сообщает региональное управление СК... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T17:53

2021-08-30T17:53

2021-08-30T17:53

происшествия

пермский край

верещагинский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ПЕРМЬ, 30 авг - РИА Новости. Житель Пермского края получил 8 лет колонии строгого режима за убийство племянника-подростка, совершенное шесть лет назад, сообщает региональное управление СК РФ.По данным ведомства, осенью 2014 года обвиняемый в доме своей матери в пермском посёлке Зюкайка Верещагинского района нанёс травмы несовершеннолетнему племяннику. От полученных травм подросток умер. Позднее выяснилось, что мужчина сначала закопал тело в огороде, а потом перезахоронил в лесу рядом с посёлком.В СК уточнили, что преступление долгое время оставалось не раскрытым, так как было совершено в "условиях неочевидности": юноша и его дядя находились дома одни. Однако следователи не бросили работу по делу. Они допросили более сотни человек в качестве свидетелей, исследовали данные нескольких сложных молекулярно-генетических и медико-криминалистических экспертиз. В результате правоохранители разыскали тело убитого подростка и добыли доказательства, подтверждающие причастность его дяди к убийству. Он признал вину. Мужчине вменена статья 105 УК РФ ("Убийство")."Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбывание в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210830/arest-1747785487.html

пермский край

верещагинский район

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происшествия, пермский край, верещагинский район, следственный комитет россии (ск рф), россия