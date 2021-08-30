https://ria.ru/20210830/tsvetov-1747891488.html
Украинец отказался фотографироваться с российскими паралимпийцами
Украинец отказался фотографироваться с российскими паралимпийцами - РИА Новости, 30.08.2021
Украинец отказался фотографироваться с российскими паралимпийцами
Украинский паралимпиец Игорь Цветов, занявший третье место в соревнованиях по бегу на 100 метров на Играх-2020 в Токио, отказался фотографироваться с россиянами РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T19:48
2021-08-30T19:48
2021-08-30T20:58
спорт
олимпийские игры
токио
легкая атлетика
паралимпийский комитет россии (пкр)
дмитрий сафронов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747881566_3:0:762:427_1920x0_80_0_0_c834d772f0f1295b4da6d0a2c7df97bd.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинский паралимпиец Игорь Цветов, занявший третье место в соревнованиях по бегу на 100 метров на Играх-2020 в Токио, отказался фотографироваться с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном, выигравшими золотую и серебряную медали соответственно.После того как украинский атлет отказался следовать традициям, россияне сфотографировались на пьедестале почета вдвоем.Представитель команды Паралимпийского комитета России Сафронов победил с мировым рекордом — 11,39 секунды, Калашян отстал от него на 0,36 секунды.Ранее на Украине разгорелся скандал из-за совместного фото легкоатлетки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене. Некоторые СМИ, а также националисты раскритиковали спортсменку. В Минобороны Украины расценили этот снимок как "следствие эмоций". Магучих носит звание младшего лейтенанта ВСУ.
https://ria.ru/20210813/belenyuk-1745683822.html
токио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747881566_35:0:748:535_1920x0_80_0_0_521150bf163085b6da554b25c01c295b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, олимпийские игры, токио, легкая атлетика, паралимпийский комитет россии (пкр), дмитрий сафронов