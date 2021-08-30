https://ria.ru/20210830/tsvetov-1747891488.html

Украинец отказался фотографироваться с российскими паралимпийцами

Украинец отказался фотографироваться с российскими паралимпийцами - РИА Новости, 30.08.2021

Украинец отказался фотографироваться с российскими паралимпийцами

Украинский паралимпиец Игорь Цветов, занявший третье место в соревнованиях по бегу на 100 метров на Играх-2020 в Токио, отказался фотографироваться с россиянами РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T19:48

2021-08-30T19:48

2021-08-30T20:58

спорт

олимпийские игры

токио

легкая атлетика

паралимпийский комитет россии (пкр)

дмитрий сафронов

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинский паралимпиец Игорь Цветов, занявший третье место в соревнованиях по бегу на 100 метров на Играх-2020 в Токио, отказался фотографироваться с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном, выигравшими золотую и серебряную медали соответственно.После того как украинский атлет отказался следовать традициям, россияне сфотографировались на пьедестале почета вдвоем.Представитель команды Паралимпийского комитета России Сафронов победил с мировым рекордом — 11,39 секунды, Калашян отстал от него на 0,36 секунды.Ранее на Украине разгорелся скандал из-за совместного фото легкоатлетки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене. Некоторые СМИ, а также националисты раскритиковали спортсменку. В Минобороны Украины расценили этот снимок как "следствие эмоций". Магучих носит звание младшего лейтенанта ВСУ.

https://ria.ru/20210813/belenyuk-1745683822.html

токио

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спорт, олимпийские игры, токио, легкая атлетика, паралимпийский комитет россии (пкр), дмитрий сафронов