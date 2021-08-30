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Украинец отказался фотографироваться с российскими паралимпийцами
Украинец отказался фотографироваться с российскими паралимпийцами - РИА Новости, 30.08.2021
Украинец отказался фотографироваться с российскими паралимпийцами
Украинский паралимпиец Игорь Цветов, занявший третье место в соревнованиях по бегу на 100 метров на Играх-2020 в Токио, отказался фотографироваться с россиянами РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T19:48
2021-08-30T20:58
спорт
олимпийские игры
токио
легкая атлетика
паралимпийский комитет россии (пкр)
дмитрий сафронов
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинский паралимпиец Игорь Цветов, занявший третье место в соревнованиях по бегу на 100 метров на Играх-2020 в Токио, отказался фотографироваться с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном, выигравшими золотую и серебряную медали соответственно.После того как украинский атлет отказался следовать традициям, россияне сфотографировались на пьедестале почета вдвоем.Представитель команды Паралимпийского комитета России Сафронов победил с мировым рекордом — 11,39 секунды, Калашян отстал от него на 0,36 секунды.Ранее на Украине разгорелся скандал из-за совместного фото легкоатлетки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене. Некоторые СМИ, а также националисты раскритиковали спортсменку. В Минобороны Украины расценили этот снимок как "следствие эмоций". Магучих носит звание младшего лейтенанта ВСУ.
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спорт, олимпийские игры, токио, легкая атлетика, паралимпийский комитет россии (пкр), дмитрий сафронов
19:48 30.08.2021 (обновлено: 20:58 30.08.2021)
 

Украинец отказался фотографироваться с российскими паралимпийцами

© Фото : suspilne.mediaУкраинский легкоатлет Игорь Цветов и россияне Дмитрий Сафронов и Артем Калашян
Украинский легкоатлет Игорь Цветов и россияне Дмитрий Сафронов и Артем Калашян - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : suspilne.media
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинский паралимпиец Игорь Цветов, занявший третье место в соревнованиях по бегу на 100 метров на Играх-2020 в Токио, отказался фотографироваться с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном, выигравшими золотую и серебряную медали соответственно.
После того как украинский атлет отказался следовать традициям, россияне сфотографировались на пьедестале почета вдвоем.
Представитель команды Паралимпийского комитета России Сафронов победил с мировым рекордом — 11,39 секунды, Калашян отстал от него на 0,36 секунды.
Ранее на Украине разгорелся скандал из-за совместного фото легкоатлетки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене. Некоторые СМИ, а также националисты раскритиковали спортсменку. В Минобороны Украины расценили этот снимок как "следствие эмоций". Магучих носит звание младшего лейтенанта ВСУ.
Телеведущая Ольга Скабеева - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 18:22
Скабеева ответила украинскому спортсмену, отрицающему знакомство с ней
 
СпортОлимпийские игрыТокиоЛегкая атлетикаПаралимпийский комитет России (ПКР)Дмитрий Сафронов
 
 
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