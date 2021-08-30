https://ria.ru/20210830/stantsiya-1747782049.html

"Роскосмос" оценил идею создания новой российской орбитальной станции

"Роскосмос" оценил идею создания новой российской орбитальной станции - РИА Новости, 30.08.2021

"Роскосмос" оценил идею создания новой российской орбитальной станции

"Роскосмос" согласен с предложением Ракетно-космической корпорации "Энергия" о необходимости создания новой российской национальной станции, сообщил РИА Новости РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T08:46

2021-08-30T08:46

2021-08-30T08:46

хочу стать космонавтом

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

владимир устименко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600822913_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_2aa080a21560a7442eb6ae8246d67a69.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. "Роскосмос" согласен с предложением Ракетно-космической корпорации "Энергия" о необходимости создания новой российской национальной станции, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко."Мы абсолютно согласны с тем, что надо уже сейчас приступить к созданию Российской орбитальной служебной станции", - сказал Устименко.Он напомнил, что под руководством гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина состоялось заседание президиума научно-технического совета госкорпорации, представлены необходимые проектные материалы от РКК "Энергия" и Центра управления полетами.Ранее в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев заявил, что в связи с высоким износом систем на российском сегменте МКС пора думать о создании новой орбитальной станции.

https://ria.ru/20210830/mks-1747780532.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), владимир устименко, россия