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"Роскосмос" оценил идею создания новой российской орбитальной станции
"Роскосмос" оценил идею создания новой российской орбитальной станции - РИА Новости, 30.08.2021
"Роскосмос" оценил идею создания новой российской орбитальной станции
"Роскосмос" согласен с предложением Ракетно-космической корпорации "Энергия" о необходимости создания новой российской национальной станции, сообщил РИА Новости РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T08:46
2021-08-30T08:46
2021-08-30T08:46
хочу стать космонавтом
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владимир устименко
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. "Роскосмос" согласен с предложением Ракетно-космической корпорации "Энергия" о необходимости создания новой российской национальной станции, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко."Мы абсолютно согласны с тем, что надо уже сейчас приступить к созданию Российской орбитальной служебной станции", - сказал Устименко.Он напомнил, что под руководством гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина состоялось заседание президиума научно-технического совета госкорпорации, представлены необходимые проектные материалы от РКК "Энергия" и Центра управления полетами.Ранее в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев заявил, что в связи с высоким износом систем на российском сегменте МКС пора думать о создании новой орбитальной станции.
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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), владимир устименко, россия
"Роскосмос" оценил идею создания новой российской орбитальной станции
"Роскосмос" согласился с предложением РКК "Энергия" создать новую орбитальную станцию