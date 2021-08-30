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В Ульяновске работников турфирмы задержали за подделку ПЦР-тестов
В Ульяновске работников турфирмы задержали за подделку ПЦР-тестов - РИА Новости, 30.08.2021
В Ульяновске работников турфирмы задержали за подделку ПЦР-тестов
Сотрудники полиции задержали троих работников туристической фирмы в Ульяновске, их подозревают в подделке справок с результатами ПЦР-тестов, сообщается на сайте РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T15:49
2021-08-30T15:49
2021-08-30T15:49
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САМАРА, 30 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали троих работников туристической фирмы в Ульяновске, их подозревают в подделке справок с результатами ПЦР-тестов, сообщается на сайте "МВД Медиа"."В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью УУР задержаны трое работников туристической фирмы, занимающихся изготовлении фиктивных справок с результатами ПЦР-тестов", - говорится в сообщении.Предварительно установлено, что работники турфирмы, решив привлечь большее количество клиентов, организовали изготовление поддельных бланков с фиктивными результатами лабораторных исследований на COVID-19, а также штампов и печатей одного из медицинских учреждений Ульяновской области. Данные справки они предлагали выезжающим за границу и вернувшим из-за рубежа гражданам вместе с туристическими путевками. Каждый поддельный бланк оценивался продавцами в 1200 рублей.В помещении туристической фирмы и салоне полиграфических услуг проведены обыски, где были изъяты готовые поддельные справки, оргтехника, бланки, печати, штампы.СУСК по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", части 3 статьи 35 УК РФ "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом" и части 1 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".
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происшествия, вакцинация, ульяновск, ульяновская область, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
В Ульяновске работников турфирмы задержали за подделку ПЦР-тестов
В Ульяновске работников турфирмы задержали за подделку справок с результатами ПЦР-тестов
САМАРА, 30 авг - РИА Новости.
Сотрудники полиции задержали троих работников туристической фирмы в Ульяновске
, их подозревают в подделке справок с результатами ПЦР-тестов, сообщается на сайте "МВД Медиа
".
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью УУР задержаны трое работников туристической фирмы, занимающихся изготовлении фиктивных справок с результатами ПЦР-тестов", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что работники турфирмы, решив привлечь большее количество клиентов, организовали изготовление поддельных бланков с фиктивными результатами лабораторных исследований на COVID-19, а также штампов и печатей одного из медицинских учреждений Ульяновской области
. Данные справки они предлагали выезжающим за границу и вернувшим из-за рубежа гражданам вместе с туристическими путевками. Каждый поддельный бланк оценивался продавцами в 1200 рублей.
В помещении туристической фирмы и салоне полиграфических услуг проведены обыски, где были изъяты готовые поддельные справки, оргтехника, бланки, печати, штампы.
СУСК по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", части 3 статьи 35 УК РФ "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом" и части 1 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".