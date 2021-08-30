https://ria.ru/20210830/spravka-1747848820.html

В Ульяновске работников турфирмы задержали за подделку ПЦР-тестов

В Ульяновске работников турфирмы задержали за подделку ПЦР-тестов - РИА Новости, 30.08.2021

В Ульяновске работников турфирмы задержали за подделку ПЦР-тестов

Сотрудники полиции задержали троих работников туристической фирмы в Ульяновске, их подозревают в подделке справок с результатами ПЦР-тестов, сообщается на сайте РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T15:49

2021-08-30T15:49

2021-08-30T15:49

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происшествия

вакцинация

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ульяновская область

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коронавирус в россии

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САМАРА, 30 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали троих работников туристической фирмы в Ульяновске, их подозревают в подделке справок с результатами ПЦР-тестов, сообщается на сайте "МВД Медиа"."В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью УУР задержаны трое работников туристической фирмы, занимающихся изготовлении фиктивных справок с результатами ПЦР-тестов", - говорится в сообщении.Предварительно установлено, что работники турфирмы, решив привлечь большее количество клиентов, организовали изготовление поддельных бланков с фиктивными результатами лабораторных исследований на COVID-19, а также штампов и печатей одного из медицинских учреждений Ульяновской области. Данные справки они предлагали выезжающим за границу и вернувшим из-за рубежа гражданам вместе с туристическими путевками. Каждый поддельный бланк оценивался продавцами в 1200 рублей.В помещении туристической фирмы и салоне полиграфических услуг проведены обыски, где были изъяты готовые поддельные справки, оргтехника, бланки, печати, штампы.СУСК по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", части 3 статьи 35 УК РФ "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом" и части 1 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".

https://ria.ru/20210722/rassledovanie-1742349602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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