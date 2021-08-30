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В Кремле оценили инициативу Шойгу построить новые города
В Кремле оценили инициативу Шойгу построить новые города - РИА Новости, 30.08.2021
В Кремле оценили инициативу Шойгу построить новые города
Инициатива, предложенная главой Минобороны Сергеем Шойгу о новых городах в Сибири, представляется очень важной, развитие страны требует появления новых центров, РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T13:19
2021-08-30T13:34
общество
сергей шойгу
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Инициатива, предложенная главой Минобороны Сергеем Шойгу о новых городах в Сибири, представляется очень важной, развитие страны требует появления новых центров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И то, и другое важно. Развитие существующих городов и сформировавшихся центров экономической и общественной жизни – это постоянный процесс, постоянный приоритет для правительства и руководства страны. Безусловно, развитие страны требует и появления новых центров, новых городов. И в этом плане инициатива Шойгу представляется очень важной", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какую задачу в Кремле считают первостепенной: развитие существующих городов Сибири или строительство новых.Шойгу в августе на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности – например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства.Позже СМИ сообщили, что уральский полпред Владимир Якушев заявил, что в УФО в первую очередь нужно создать комфортную среду, развитую инфраструктуру в тех городах, которые исторически сложились.
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общество, сергей шойгу, дмитрий песков
13:19 30.08.2021 (обновлено: 13:34 30.08.2021)
 
В Кремле оценили инициативу Шойгу построить новые города

Песков про инициативу Шойгу о городах: развитие страны требует появления новых центров

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на Кремлевском проезде у Красной площади в Москве
Прохожие на Кремлевском проезде у Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Инициатива, предложенная главой Минобороны Сергеем Шойгу о новых городах в Сибири, представляется очень важной, развитие страны требует появления новых центров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"И то, и другое важно. Развитие существующих городов и сформировавшихся центров экономической и общественной жизни – это постоянный процесс, постоянный приоритет для правительства и руководства страны. Безусловно, развитие страны требует и появления новых центров, новых городов. И в этом плане инициатива Шойгу представляется очень важной", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какую задачу в Кремле считают первостепенной: развитие существующих городов Сибири или строительство новых.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 12:24
Эксперты подсчитали затраты на идею Шойгу строить города в Сибири
Шойгу в августе на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности – например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства.
Позже СМИ сообщили, что уральский полпред Владимир Якушев заявил, что в УФО в первую очередь нужно создать комфортную среду, развитую инфраструктуру в тех городах, которые исторически сложились.
 
ОбществоСергей ШойгуДмитрий Песков
 
 
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