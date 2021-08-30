https://ria.ru/20210830/shoygu-1747821505.html

В Кремле оценили инициативу Шойгу построить новые города

В Кремле оценили инициативу Шойгу построить новые города - РИА Новости, 30.08.2021

В Кремле оценили инициативу Шойгу построить новые города

Инициатива, предложенная главой Минобороны Сергеем Шойгу о новых городах в Сибири, представляется очень важной, развитие страны требует появления новых центров, РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T13:19

2021-08-30T13:19

2021-08-30T13:34

общество

сергей шойгу

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Инициатива, предложенная главой Минобороны Сергеем Шойгу о новых городах в Сибири, представляется очень важной, развитие страны требует появления новых центров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И то, и другое важно. Развитие существующих городов и сформировавшихся центров экономической и общественной жизни – это постоянный процесс, постоянный приоритет для правительства и руководства страны. Безусловно, развитие страны требует и появления новых центров, новых городов. И в этом плане инициатива Шойгу представляется очень важной", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какую задачу в Кремле считают первостепенной: развитие существующих городов Сибири или строительство новых.Шойгу в августе на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности – например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства.Позже СМИ сообщили, что уральский полпред Владимир Якушев заявил, что в УФО в первую очередь нужно создать комфортную среду, развитую инфраструктуру в тех городах, которые исторически сложились.

https://realty.ria.ru/20210806/shoygu-1744656058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, сергей шойгу, дмитрий песков