13:19 30.08.2021 (обновлено: 13:34 30.08.2021)
В Кремле оценили инициативу Шойгу построить новые города
Песков про инициативу Шойгу о городах: развитие страны требует появления новых центров
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на Кремлевском проезде у Красной площади в Москве
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Инициатива, предложенная главой Минобороны Сергеем Шойгу о новых городах в Сибири, представляется очень важной, развитие страны требует появления новых центров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"И то, и другое важно. Развитие существующих городов и сформировавшихся центров экономической и общественной жизни – это постоянный процесс, постоянный приоритет для правительства и руководства страны. Безусловно, развитие страны требует и появления новых центров, новых городов. И в этом плане инициатива Шойгу представляется очень важной", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какую задачу в Кремле считают первостепенной: развитие существующих городов Сибири или строительство новых.
Шойгу в августе на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности – например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства.
Позже СМИ сообщили, что уральский полпред Владимир Якушев заявил, что в УФО в первую очередь нужно создать комфортную среду, развитую инфраструктуру в тех городах, которые исторически сложились.