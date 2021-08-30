https://ria.ru/20210830/sboy-1747802888.html

Пользователи сообщили о сбое в работе приложения "ВТБ Онлайн"

Пользователи сообщили о сбое в работе приложения "ВТБ Онлайн" - РИА Новости, 30.08.2021

Пользователи сообщили о сбое в работе приложения "ВТБ Онлайн"

Клиенты ВТБ сообщают о неполадках в работе приложения "ВТБ Онлайн", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T11:27

2021-08-30T11:27

2021-08-30T11:27

происшествия

технологии

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Клиенты ВТБ сообщают о неполадках в работе приложения "ВТБ Онлайн", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 10.44 мск было зафиксировано 448 таких жалобы. О проблемах сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и других городов России.Согласно данным Downdetector, 63% пользователей жалуются на проблемы со входом в систему, 32% претензий связаны с работой всех сервисов, еще 5% жалуются на работу внутрибанковских переводов.В пресс-службе ВТБ подтвердили РИА Новости, что есть "ограничения в работе "ВТБ Онлайн". "Специалисты банка работают над оперативным устранением проблемы. Мы приносим своим клиентам извинения за доставленные неудобства", - также говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210806/ipoteka-1744677030.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, технологии, санкт-петербург, уфа, москва, втб, россия