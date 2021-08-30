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Пользователи сообщили о сбое в работе приложения "ВТБ Онлайн"
Пользователи сообщили о сбое в работе приложения "ВТБ Онлайн" - РИА Новости, 30.08.2021
Пользователи сообщили о сбое в работе приложения "ВТБ Онлайн"
Клиенты ВТБ сообщают о неполадках в работе приложения "ВТБ Онлайн", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T11:27
2021-08-30T11:27
происшествия
технологии
санкт-петербург
уфа
москва
втб
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Клиенты ВТБ сообщают о неполадках в работе приложения "ВТБ Онлайн", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 10.44 мск было зафиксировано 448 таких жалобы. О проблемах сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и других городов России.Согласно данным Downdetector, 63% пользователей жалуются на проблемы со входом в систему, 32% претензий связаны с работой всех сервисов, еще 5% жалуются на работу внутрибанковских переводов.В пресс-службе ВТБ подтвердили РИА Новости, что есть "ограничения в работе "ВТБ Онлайн". "Специалисты банка работают над оперативным устранением проблемы. Мы приносим своим клиентам извинения за доставленные неудобства", - также говорится в сообщении.
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происшествия, технологии, санкт-петербург, уфа, москва, втб, россия
11:27 30.08.2021
 
Пользователи сообщили о сбое в работе приложения "ВТБ Онлайн"

Downdetector: пользователи жалуются на сбои в работе сервиса "ВТБ Онлайн"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Клиенты ВТБ сообщают о неполадках в работе приложения "ВТБ Онлайн", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По состоянию на 10.44 мск было зафиксировано 448 таких жалобы. О проблемах сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и других городов России.
Согласно данным Downdetector, 63% пользователей жалуются на проблемы со входом в систему, 32% претензий связаны с работой всех сервисов, еще 5% жалуются на работу внутрибанковских переводов.
В пресс-службе ВТБ подтвердили РИА Новости, что есть "ограничения в работе "ВТБ Онлайн". "Специалисты банка работают над оперативным устранением проблемы. Мы приносим своим клиентам извинения за доставленные неудобства", - также говорится в сообщении.
Жилье - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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