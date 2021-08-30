https://ria.ru/20210830/sad-1747863268.html

В КЧР вырастили экспериментальный персиковый сад

В КЧР вырастили экспериментальный персиковый сад - РИА Новости, 30.08.2021

В КЧР вырастили экспериментальный персиковый сад

В КЧР вырастили экспериментальный персиковый сад площадью 1 гектар, написал на своей странице в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T17:07

2021-08-30T17:07

2021-08-30T17:07

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

северо-кавказский федеральный округ

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ЧЕРКЕССК, 30 авг – РИА Новости. В КЧР вырастили экспериментальный персиковый сад площадью 1 гектар, написал на своей странице в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.Глава республики подчеркнул, что "собранный урожай - это чуть больше тонны довольно крупных сочных фруктов".Сады Карачаево-Черкесии начали высаживать в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа в период до 2025 года" с 2017 года. В КЧР 500 гектаров садов интенсивного типа уже введены в эксплуатацию.По словам главы региона, в ближайшие 5 лет в Карачаево-Черкесии планируется высадить сады на площади не менее 5 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20210824/doptirazh-1747003986.html

северо-кавказский федеральный округ

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рашид темрезов, северо-кавказский федеральный округ