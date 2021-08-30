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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20210830/sad-1747863268.html
В КЧР вырастили экспериментальный персиковый сад
В КЧР вырастили экспериментальный персиковый сад - РИА Новости, 30.08.2021
В КЧР вырастили экспериментальный персиковый сад
В КЧР вырастили экспериментальный персиковый сад площадью 1 гектар, написал на своей странице в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T17:07
2021-08-30T17:07
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
северо-кавказский федеральный округ
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ЧЕРКЕССК, 30 авг – РИА Новости. В КЧР вырастили экспериментальный персиковый сад площадью 1 гектар, написал на своей странице в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.Глава республики подчеркнул, что "собранный урожай - это чуть больше тонны довольно крупных сочных фруктов".Сады Карачаево-Черкесии начали высаживать в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа в период до 2025 года" с 2017 года. В КЧР 500 гектаров садов интенсивного типа уже введены в эксплуатацию.По словам главы региона, в ближайшие 5 лет в Карачаево-Черкесии планируется высадить сады на площади не менее 5 тысяч гектаров.
https://ria.ru/20210824/doptirazh-1747003986.html
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рашид темрезов, северо-кавказский федеральный округ
17:07 30.08.2021
 

В КЧР вырастили экспериментальный персиковый сад

© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской республикиУрожай экспериментального персикового сада в Карачаево-Черкесской республике
Урожай экспериментального персикового сада в Карачаево-Черкесской республике - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской республики
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 30 авг – РИА Новости. В КЧР вырастили экспериментальный персиковый сад площадью 1 гектар, написал на своей странице в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.
Глава республики подчеркнул, что "собранный урожай - это чуть больше тонны довольно крупных сочных фруктов".
"Успешный результат в этом году - только начало. Планируем увеличить объемы до 20-30 тонн в год с дальнейшей реализацией. Традиции садоводства в Карачаево-Черкесии возрождаются, причем в промышленных масштабах", - написал Темрезов.
Сады Карачаево-Черкесии начали высаживать в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа в период до 2025 года" с 2017 года. В КЧР 500 гектаров садов интенсивного типа уже введены в эксплуатацию.
По словам главы региона, в ближайшие 5 лет в Карачаево-Черкесии планируется высадить сады на площади не менее 5 тысяч гектаров.
В Карачаево-Черкесии по просьбе жителей вышел доптираж Сказок народов КЧР - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 12:36Карачаево-Черкесская Республика
В Карачаево-Черкесии по просьбе жителей вышел доптираж "Сказок народов КЧР"
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовСеверо-Кавказский Федеральный округ
 
 
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