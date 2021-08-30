В КЧР вырастили экспериментальный персиковый сад
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской республикиУрожай экспериментального персикового сада в Карачаево-Черкесской республике
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской республики
ЧЕРКЕССК, 30 авг – РИА Новости. В КЧР вырастили экспериментальный персиковый сад площадью 1 гектар, написал на своей странице в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.
Глава республики подчеркнул, что "собранный урожай - это чуть больше тонны довольно крупных сочных фруктов".
"Успешный результат в этом году - только начало. Планируем увеличить объемы до 20-30 тонн в год с дальнейшей реализацией. Традиции садоводства в Карачаево-Черкесии возрождаются, причем в промышленных масштабах", - написал Темрезов.
Сады Карачаево-Черкесии начали высаживать в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа в период до 2025 года" с 2017 года. В КЧР 500 гектаров садов интенсивного типа уже введены в эксплуатацию.
По словам главы региона, в ближайшие 5 лет в Карачаево-Черкесии планируется высадить сады на площади не менее 5 тысяч гектаров.