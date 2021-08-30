https://ria.ru/20210830/puteshestviya-1747855995.html
Определены самые популярные маршруты для путешествий на поезде летом
Определены самые популярные маршруты для путешествий на поезде летом - РИА Новости, 30.08.2021
Определены самые популярные маршруты для путешествий на поезде летом
Названы самые востребованные направления для путешествий на железнодорожном транспорте летом, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T18:22
2021-08-30T18:22
2021-08-30T19:00
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Названы самые востребованные направления для путешествий на железнодорожном транспорте летом, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что средний чек по оформленным билетам по России составляет 2342 рубля в одну сторону. Это на шесть процентов больше, чем годом ранее, но на три процента меньше уровня допандемийного 2019 года.Больше всего запросов – каждый десятый – было на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом. Средний чек за год вырос с 2,7 до трех тысяч рублей в одну сторону.На втором месте по популярности направление Москва — Нижний Новгород. Средний чек за год снизился на 15 процентов, до 1,5 тысяч рублей.Третье место в рейтинге у маршрута из столицы в Брянск. За билет пассажиры платили в среднем 835 рублей.
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санкт-петербург, брянск, москва, новости - туризм, поезда, туризм, россия, отдых в россии 2021 летом, туристы, туту.ру, куда поехать в выходные, куда поехать
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Названы самые востребованные направления для путешествий на железнодорожном транспорте летом, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что средний чек по оформленным билетам по России составляет 2342 рубля в одну сторону. Это на шесть процентов больше, чем годом ранее, но на три процента меньше уровня допандемийного 2019 года.
Больше всего запросов – каждый десятый – было на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом. Средний чек за год вырос с 2,7 до трех тысяч рублей в одну сторону.
На втором месте по популярности направление Москва — Нижний Новгород. Средний чек за год снизился на 15 процентов, до 1,5 тысяч рублей.
Третье место в рейтинге у маршрута из столицы в Брянск. За билет пассажиры платили в среднем 835 рублей.