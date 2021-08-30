https://ria.ru/20210830/puteshestviya-1747855995.html

Определены самые популярные маршруты для путешествий на поезде летом

Определены самые популярные маршруты для путешествий на поезде летом - РИА Новости, 30.08.2021

Определены самые популярные маршруты для путешествий на поезде летом

Названы самые востребованные направления для путешествий на железнодорожном транспорте летом, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T18:22

2021-08-30T18:22

2021-08-30T19:00

туризм

санкт-петербург

брянск

москва

новости - туризм

поезда

туризм

россия

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Названы самые востребованные направления для путешествий на железнодорожном транспорте летом, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что средний чек по оформленным билетам по России составляет 2342 рубля в одну сторону. Это на шесть процентов больше, чем годом ранее, но на три процента меньше уровня допандемийного 2019 года.Больше всего запросов – каждый десятый – было на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом. Средний чек за год вырос с 2,7 до трех тысяч рублей в одну сторону.На втором месте по популярности направление Москва — Нижний Новгород. Средний чек за год снизился на 15 процентов, до 1,5 тысяч рублей.Третье место в рейтинге у маршрута из столицы в Брянск. За билет пассажиры платили в среднем 835 рублей.

https://ria.ru/20210830/khakasiya-1745918747.html

санкт-петербург

брянск

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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