https://ria.ru/20210830/prezentatsiya-uchebnika-1747806422.html

Презентация учебника "Гражданская идентичность мусульман России"

Презентация учебника "Гражданская идентичность мусульман России" - РИА Новости, 30.08.2021

Презентация учебника "Гражданская идентичность мусульман России"

31 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация учебника "Гражданская идентичность мусульман России".

2021-08-30T11:41

2021-08-30T11:41

2021-08-30T12:45

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Задать вопросУчастники:- профессор Болгарской исламской академии, заместитель директора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Вячеслав ПОЛОСИН;- ректор Российского исламского института, председатель Совета по исламскому образованию Рафик МУХАМЕТШИН;- заместитель начальника Департамента Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Алмаз ФАЙЗУЛЛИН;- профессор СПбГУ, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир МУХЕТДИНОВ;- и.о. ректора Болгарской исламской академии Айнар ТИМЕРХАНОВ;- исполнительный директор Научно-образовательной теологической ассоциации Галина ТЁПЛЫХ;- начальник отдела аспирантуры Общецерковной аспирантуры и докторантуры Евгений ПАЛАМАРЕНКО;- советник по реализации благотворительных и образовательных программ Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Алексей ПЕТРОВ;- советник по международным вопросам Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Магомедбашир АЛБОГАЧИЕВ;- исполнительный директор Научно-просветительского центра "Аль-Васатыя – умеренность" Сергей ЗЯЗИН;- старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России Ахмет ЯРЛЫКАПОВ.Российская цивилизация и государственность сложилась как союз многих народов и интеграция различных культур. Это единство в многообразии нуждается в постоянном укреплении и защите от попыток намеренно посеять конфронтацию. Понятие общероссийской гражданской идентичности – важная скрепа нашего единства и силы. Презентация учебника состоится в крупных мусульманских центрах России.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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