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Презентация учебника "Гражданская идентичность мусульман России"
Презентация учебника "Гражданская идентичность мусульман России" - РИА Новости, 30.08.2021
Презентация учебника "Гражданская идентичность мусульман России"
31 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация учебника "Гражданская идентичность мусульман России".
2021-08-30T11:41
2021-08-30T12:45
анонсы
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Задать вопросУчастники:- профессор Болгарской исламской академии, заместитель директора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Вячеслав ПОЛОСИН;- ректор Российского исламского института, председатель Совета по исламскому образованию Рафик МУХАМЕТШИН;- заместитель начальника Департамента Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Алмаз ФАЙЗУЛЛИН;- профессор СПбГУ, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир МУХЕТДИНОВ;- и.о. ректора Болгарской исламской академии Айнар ТИМЕРХАНОВ;- исполнительный директор Научно-образовательной теологической ассоциации Галина ТЁПЛЫХ;- начальник отдела аспирантуры Общецерковной аспирантуры и докторантуры Евгений ПАЛАМАРЕНКО;- советник по реализации благотворительных и образовательных программ Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Алексей ПЕТРОВ;- советник по международным вопросам Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Магомедбашир АЛБОГАЧИЕВ;- исполнительный директор Научно-просветительского центра "Аль-Васатыя – умеренность" Сергей ЗЯЗИН;- старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России Ахмет ЯРЛЫКАПОВ.Российская цивилизация и государственность сложилась как союз многих народов и интеграция различных культур. Это единство в многообразии нуждается в постоянном укреплении и защите от попыток намеренно посеять конфронтацию. Понятие общероссийской гражданской идентичности – важная скрепа нашего единства и силы. Презентация учебника состоится в крупных мусульманских центрах России.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
11:41 30.08.2021 (обновлено: 12:45 30.08.2021)
 

Презентация учебника "Гражданская идентичность мусульман России"

Читать ria.ru в
31 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация учебника "Гражданская идентичность мусульман России".
Задать вопрос

Участники:
- профессор Болгарской исламской академии, заместитель директора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Вячеслав ПОЛОСИН;
- ректор Российского исламского института, председатель Совета по исламскому образованию Рафик МУХАМЕТШИН;
- заместитель начальника Департамента Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Алмаз ФАЙЗУЛЛИН;
- профессор СПбГУ, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир МУХЕТДИНОВ;
- и.о. ректора Болгарской исламской академии Айнар ТИМЕРХАНОВ;
- исполнительный директор Научно-образовательной теологической ассоциации Галина ТЁПЛЫХ;
- начальник отдела аспирантуры Общецерковной аспирантуры и докторантуры Евгений ПАЛАМАРЕНКО;
- советник по реализации благотворительных и образовательных программ Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Алексей ПЕТРОВ;
- советник по международным вопросам Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Магомедбашир АЛБОГАЧИЕВ;
- исполнительный директор Научно-просветительского центра "Аль-Васатыя – умеренность" Сергей ЗЯЗИН;
- старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России Ахмет ЯРЛЫКАПОВ.
Российская цивилизация и государственность сложилась как союз многих народов и интеграция различных культур. Это единство в многообразии нуждается в постоянном укреплении и защите от попыток намеренно посеять конфронтацию. Понятие общероссийской гражданской идентичности – важная скрепа нашего единства и силы. Презентация учебника состоится в крупных мусульманских центрах России.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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