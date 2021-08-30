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На Ямале при тушении пожара в бывшей школе нашли тело мужчины
На Ямале при тушении пожара в бывшей школе нашли тело мужчины - РИА Новости, 30.08.2021
На Ямале при тушении пожара в бывшей школе нашли тело мужчины
Тело мужчины найдено при тушении пожара в бывшей вечерней школе в Новом Уренгое на Ямале, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМЧС по региону. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T09:48
2021-08-30T09:48
2021-08-30T13:33
происшествия
новый уренгой
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ямал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Тело мужчины найдено при тушении пожара в бывшей вечерней школе в Новом Уренгое на Ямале, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМЧС по региону.Сообщение о пожаре на улице Магистральная поступило около 20.00 (18.00 мск) в воскресенье. Возгорание было потушено в 3.15 мск (1.15 мск)."Это здание бывшей вечерней школы, оно уже не эксплуатировалось. Оно отключено от всех коммуникаций. Когда тушили, нашли тело этого парня. Дознаватель сказал, что он без определенного места жительства", - сказали в пресс-службе.Обстоятельства и причина смерти мужчины выясняются.ГУМЧС уточняет, что в тушении пожара были задействованы 20 человек личного состава и пять единиц спецтехники МЧС. Огнем поврежден нежилой дом на общей площади 480 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
https://ria.ru/20210828/sk-1747671356.html
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происшествия, новый уренгой, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ямал
09:48 30.08.2021 (обновлено: 13:33 30.08.2021)
На Ямале при тушении пожара в бывшей школе нашли тело мужчины
Тело мужчины нашли при тушении пожара в бывшей школе в Новом Уренгое на Ямале