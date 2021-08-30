Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210830/politika-1747787368.html
Россия подвергается настоящей исторической агрессии, заявили в МИД
Россия подвергается настоящей исторической агрессии, заявили в МИД - РИА Новости, 30.08.2021
Россия подвергается настоящей исторической агрессии, заявили в МИД
Россия в последнее время подвергается настоящей исторической агрессии, ряд стран пытается исказить историю в своих политических целях, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T09:43
2021-08-30T10:07
политика
григорий лукьянцев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739929710_0:69:3106:1816_1920x0_80_0_0_78d55910d8dedc24240f68f11438add7.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия в последнее время подвергается настоящей исторической агрессии, ряд стран пытается исказить историю в своих политических целях, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев."Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание. Он, с одной стороны, может, не совсем связан, но имеет прямые последствия в деле преследования наших соотечественников, русских и русскоязычных жителей в тех или иных странах. Как известно, в последние годы Россия подверглась самой настоящей исторической агрессии, как мы ее называем. Это явные попытки ряда государств исказить, фальсифицировать историю. Не переписать как-то, поскольку изучение истории - это постоянный процесс, а именно фальсифицировать и извратить в своих совершенно четких политических и геополитических целях", - сказал Лукьянцев.Дипломат подчеркнул, что налицо стремление принизить роль, значение и место РФ в системе международных отношений. "Это не что иное, как политический шаг и политический метод противодействия нашей стране", - отметил он.При этом на гражданских активистов за рубежом, которые очень активно занимаются вопросами сохранения исторической правды, истории о достижениях РФ, пытаются оказать давление, их подвергают преследованиям, добавил дипломат. "Это не только представители гражданского общества и неправительственных организаций, это и представители русскоязычных СМИ", - резюмировал он.Читайте полный текст интервью Григория Лукьянцева &gt;&gt;
https://ria.ru/20210830/zhaloba-1747786568.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739929710_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_e304b3b7bb95c61a4acb88c192da979a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, григорий лукьянцев, россия
09:43 30.08.2021 (обновлено: 10:07 30.08.2021)
 
Россия подвергается настоящей исторической агрессии, заявили в МИД

Григорий Лукьянцев: ряд стран пытается исказить историю в своих политических целях

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия в последнее время подвергается настоящей исторической агрессии, ряд стран пытается исказить историю в своих политических целях, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
"Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание. Он, с одной стороны, может, не совсем связан, но имеет прямые последствия в деле преследования наших соотечественников, русских и русскоязычных жителей в тех или иных странах. Как известно, в последние годы Россия подверглась самой настоящей исторической агрессии, как мы ее называем. Это явные попытки ряда государств исказить, фальсифицировать историю. Не переписать как-то, поскольку изучение истории - это постоянный процесс, а именно фальсифицировать и извратить в своих совершенно четких политических и геополитических целях", - сказал Лукьянцев.
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
09:34
МИД: рассмотрение иска России к Украине в ЕСПЧ может растянуться на годы
Дипломат подчеркнул, что налицо стремление принизить роль, значение и место РФ в системе международных отношений. "Это не что иное, как политический шаг и политический метод противодействия нашей стране", - отметил он.
При этом на гражданских активистов за рубежом, которые очень активно занимаются вопросами сохранения исторической правды, истории о достижениях РФ, пытаются оказать давление, их подвергают преследованиям, добавил дипломат. "Это не только представители гражданского общества и неправительственных организаций, это и представители русскоязычных СМИ", - резюмировал он.
Читайте полный текст интервью Григория Лукьянцева >>
 
ПолитикаГригорий ЛукьянцевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:31Путин рассказал о показателях антител после вакцинации
14:23Названы темы для сочинения в 11-х классах в новом учебном году
14:22ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке
14:19В Енисейске пьяная женщина на иномарке сбила мать с ребенком
14:17Лавров рассказал о "сильнейших атаках" на РПЦ со стороны Запада
14:15Bloomberg: Россия и Венгрия договорились о долгосрочной газовой сделке
14:14Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила
14:14Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля
14:13Запад должен разговаривать с Россией на равных, заявил Лавров
14:10Тимура Забирова назначили чрезвычайным и полномочным послом в ОАЭ
14:06В приставке PlayStation 5 найдена серьезная проблема
14:04Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в России
13:57В Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна
13:53Кравцов прокомментировал идею о церемонии поднятия флага в школах
13:52Экс-замглавы МВД Украины Геращенко стал советником нового министра
13:49Во Владимирской области машина с подростками врезалась в дерево
13:46Официальный курс евро на вторник снизился на 22 копейки
13:39Основатель "Сорока сороков" объявил о создании новой политической партии
13:34Запад показал ненадежность в отношениях, заявил Лавров
13:34Песков прокомментировал идею Макрона о зоне безопасности в Кабуле
Лента новостейМолния