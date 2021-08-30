https://ria.ru/20210830/politika-1747787368.html

Россия подвергается настоящей исторической агрессии, заявили в МИД

Россия подвергается настоящей исторической агрессии, заявили в МИД - РИА Новости, 30.08.2021

Россия подвергается настоящей исторической агрессии, заявили в МИД

Россия в последнее время подвергается настоящей исторической агрессии, ряд стран пытается исказить историю в своих политических целях, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T09:43

2021-08-30T09:43

2021-08-30T10:07

политика

григорий лукьянцев

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия в последнее время подвергается настоящей исторической агрессии, ряд стран пытается исказить историю в своих политических целях, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев."Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание. Он, с одной стороны, может, не совсем связан, но имеет прямые последствия в деле преследования наших соотечественников, русских и русскоязычных жителей в тех или иных странах. Как известно, в последние годы Россия подверглась самой настоящей исторической агрессии, как мы ее называем. Это явные попытки ряда государств исказить, фальсифицировать историю. Не переписать как-то, поскольку изучение истории - это постоянный процесс, а именно фальсифицировать и извратить в своих совершенно четких политических и геополитических целях", - сказал Лукьянцев.Дипломат подчеркнул, что налицо стремление принизить роль, значение и место РФ в системе международных отношений. "Это не что иное, как политический шаг и политический метод противодействия нашей стране", - отметил он.При этом на гражданских активистов за рубежом, которые очень активно занимаются вопросами сохранения исторической правды, истории о достижениях РФ, пытаются оказать давление, их подвергают преследованиям, добавил дипломат. "Это не только представители гражданского общества и неправительственных организаций, это и представители русскоязычных СМИ", - резюмировал он.Читайте полный текст интервью Григория Лукьянцева >>

https://ria.ru/20210830/zhaloba-1747786568.html

россия

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политика, григорий лукьянцев, россия