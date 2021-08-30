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WSJ сообщил о планах ЕС ввести ограничения на въезд из США
WSJ сообщил о планах ЕС ввести ограничения на въезд из США - РИА Новости, 30.08.2021
WSJ сообщил о планах ЕС ввести ограничения на въезд из США
Евросоюз планирует выпустить рекомендацию о временном запрете на въезд без особой срочности для американцев. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T12:26
2021-08-30T12:26
2021-08-30T12:26
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Евросоюз планирует выпустить рекомендацию о временном запрете на въезд без особой срочности для американцев. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источник в дипломатических кругах.По данным издания, европейские чиновники стали активно обсуждать это инициативу из-за участившихся случаев заражения коронавирусом в США в прошлом месяце, при том, что к настоящему моменту средний уровень заражений в Америке превысил показатели Евросоюза.Кроме того, занимающая место председателя союза Словения призвала включить в "запретный" список не только США, но и пять других стран, откуда пока разрешены необязательные поездки, говорится в статье.США занимают первое место в мире по количеству заразившихся коронавирусом и числу летальных исходов. Согласно последней информации университета Хопкинса, в стране заразились уже свыше 38,7 миллиона человек, а умерли более 637 тысяч.
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в мире, сша, словения, евросоюз
WSJ сообщил о планах ЕС ввести ограничения на въезд из США
WSJ: Евросоюз планирует ужесточить правила въезда для граждан США из-за коронавируса
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости.
Евросоюз планирует выпустить рекомендацию о временном запрете на въезд без особой срочности для американцев. Об этом сообщил The Wall Street Journal
со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
По данным издания, европейские чиновники стали активно обсуждать это инициативу из-за участившихся случаев заражения коронавирусом в США в прошлом месяце, при том, что к настоящему моменту средний уровень заражений в Америке превысил показатели Евросоюза.
Кроме того, занимающая место председателя союза Словения призвала включить в "запретный" список не только США, но и пять других стран, откуда пока разрешены необязательные поездки, говорится в статье.
США занимают первое место в мире по количеству заразившихся коронавирусом и числу летальных исходов. Согласно последней информации университета Хопкинса, в стране заразились уже свыше 38,7 миллиона человек, а умерли более 637 тысяч.