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WSJ сообщил о планах ЕС ввести ограничения на въезд из США
WSJ сообщил о планах ЕС ввести ограничения на въезд из США - РИА Новости, 30.08.2021
WSJ сообщил о планах ЕС ввести ограничения на въезд из США
Евросоюз планирует выпустить рекомендацию о временном запрете на въезд без особой срочности для американцев. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T12:26
2021-08-30T12:26
в мире
сша
словения
евросоюз
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Евросоюз планирует выпустить рекомендацию о временном запрете на въезд без особой срочности для американцев. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источник в дипломатических кругах.По данным издания, европейские чиновники стали активно обсуждать это инициативу из-за участившихся случаев заражения коронавирусом в США в прошлом месяце, при том, что к настоящему моменту средний уровень заражений в Америке превысил показатели Евросоюза.Кроме того, занимающая место председателя союза Словения призвала включить в "запретный" список не только США, но и пять других стран, откуда пока разрешены необязательные поездки, говорится в статье.США занимают первое место в мире по количеству заразившихся коронавирусом и числу летальных исходов. Согласно последней информации университета Хопкинса, в стране заразились уже свыше 38,7 миллиона человек, а умерли более 637 тысяч.
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в мире, сша, словения, евросоюз
12:26 30.08.2021
 
WSJ сообщил о планах ЕС ввести ограничения на въезд из США

WSJ: Евросоюз планирует ужесточить правила въезда для граждан США из-за коронавируса

© AP Photo / Marcio Jose SanchezСамолеты в международном аэропорту Сан-Франциско
Самолеты в международном аэропорту Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Евросоюз планирует выпустить рекомендацию о временном запрете на въезд без особой срочности для американцев. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
По данным издания, европейские чиновники стали активно обсуждать это инициативу из-за участившихся случаев заражения коронавирусом в США в прошлом месяце, при том, что к настоящему моменту средний уровень заражений в Америке превысил показатели Евросоюза.
Кроме того, занимающая место председателя союза Словения призвала включить в "запретный" список не только США, но и пять других стран, откуда пока разрешены необязательные поездки, говорится в статье.
США занимают первое место в мире по количеству заразившихся коронавирусом и числу летальных исходов. Согласно последней информации университета Хопкинса, в стране заразились уже свыше 38,7 миллиона человек, а умерли более 637 тысяч.
Визит министра обороны США Ллойда Остина в Манилу, Филиппины - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 08:00
Военная база или смерть: коронавирус работает на США
 
В миреСШАСловенияЕвросоюз
 
 
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