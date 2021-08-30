https://ria.ru/20210830/podzhog-1747792701.html

Житель Тольятти из-за ревности поджег квартиру бабушки своей жены

Житель Тольятти из-за ревности поджег квартиру бабушки своей жены - РИА Новости, 30.08.2021

Житель Тольятти из-за ревности поджег квартиру бабушки своей жены

Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Тольятти Самарской области, который из ревности поджег квартиру бабушки своей жены, сообщается на сайте "МВД РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T10:24

2021-08-30T10:24

2021-08-30T10:24

происшествия

тольятти

самарская область

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россия

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САМАРА, 30 авг - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Тольятти Самарской области, который из ревности поджег квартиру бабушки своей жены, сообщается на сайте "МВД Медиа".В дежурную часть города Тольятти поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного на улице Индустриальной. Прибывшие по указанному адресу полицейские установили, что владелицей квартиры является 65-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что в квартире живет ее внучка с мужем. Оказалось, что вечером супруги поссорились, после чего мужчина поджег полотенце, кинул его на диван и ушел. Пенсионерка обратилась к сотрудникам полиции с просьбой привлечь к ответственности поджигателя, предоставив документы об ущербе в 250 тысяч рублей."Следователями СУ УМВД России по городу Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина признал вину в содеянном и пояснил, что правонарушение совершил в алкогольном опьянении из-за ревности.

https://ria.ru/20210705/podzhog-1739860715.html

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происшествия, тольятти, самарская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия