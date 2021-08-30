Власти Петербурга считают, что пока рано снимать коронавирусные ограничения
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга пока не планируют полностью отменять ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на ежегодном заседании Городского педагогического совета.
По словам чиновника, ситуация с COVID-19 в Петербурге находится под контролем, однако расслабляться пока рано: важно продолжать поддерживать запасы лекарств, строить и оснащать больницы и поликлиники.
По словам чиновника, ситуация с COVID-19 в Петербурге находится под контролем, однако расслабляться пока рано: важно продолжать поддерживать запасы лекарств, строить и оснащать больницы и поликлиники.
"Многолетний опыт показывает: победить опасные болезни помогает только массовая вакцинация", — сказал губернатор, добавив, что город уже получил более 30 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом.
На данный момент в Петербурге действует запрет на работу заведений общепита в ночное время. Фудкорты и аттракционы на открытом воздухе могут функционировать при условии, что их владельцы будут соблюдать ограничения по числу посетителей и обеспечат вакцинацию сотрудников. Также запрещены массовые мероприятия, залы кинотеатров и театров заполняются не более чем на 50 и 75 процентов соответственно.
На данный момент в Петербурге действует запрет на работу заведений общепита в ночное время. Фудкорты и аттракционы на открытом воздухе могут функционировать при условии, что их владельцы будут соблюдать ограничения по числу посетителей и обеспечат вакцинацию сотрудников. Также запрещены массовые мероприятия, залы кинотеатров и театров заполняются не более чем на 50 и 75 процентов соответственно.