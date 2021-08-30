https://ria.ru/20210830/peterburg-1747862921.html

Власти Петербурга считают, что пока рано снимать коронавирусные ограничения

Власти Петербурга считают, что пока рано снимать коронавирусные ограничения - РИА Новости, 30.08.2021

Власти Петербурга считают, что пока рано снимать коронавирусные ограничения

Власти Санкт-Петербурга пока не планируют полностью отменять ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T17:33

2021-08-30T17:33

2021-08-30T17:33

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга пока не планируют полностью отменять ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на ежегодном заседании Городского педагогического совета.По словам чиновника, ситуация с COVID-19 в Петербурге находится под контролем, однако расслабляться пока рано: важно продолжать поддерживать запасы лекарств, строить и оснащать больницы и поликлиники."Многолетний опыт показывает: победить опасные болезни помогает только массовая вакцинация", — сказал губернатор, добавив, что город уже получил более 30 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом.На данный момент в Петербурге действует запрет на работу заведений общепита в ночное время. Фудкорты и аттракционы на открытом воздухе могут функционировать при условии, что их владельцы будут соблюдать ограничения по числу посетителей и обеспечат вакцинацию сотрудников. Также запрещены массовые мероприятия, залы кинотеатров и театров заполняются не более чем на 50 и 75 процентов соответственно.

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вакцинация, санкт-петербург, александр беглов, здоровье, новости - туризм, коронавирус covid-19, общество, туристы