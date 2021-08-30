https://ria.ru/20210830/pamfilova-1747885690.html

Памфилова пообещала полноценный пул международных наблюдателей на выборах

Памфилова пообещала полноценный пул международных наблюдателей на выборах - РИА Новости, 30.08.2021

Памфилова пообещала полноценный пул международных наблюдателей на выборах

На предстоящих парламентских выборах в РФ будет полноценный пул международных наблюдателей, миссия СНГ уже начала работу в России, заявила председатель ЦИК Элла РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T19:00

2021-08-30T19:00

2021-08-30T19:00

белоруссия

москва

одкб

бюро по демократическим институтам и правам человека

госдума рф

здоровье - общество

выборы в государственную думу

элла памфилова

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. На предстоящих парламентских выборах в РФ будет полноценный пул международных наблюдателей, миссия СНГ уже начала работу в России, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Памфилова в понедельник провела встречу с руководством миссии наблюдателей СНГ. Это первая миссия международных наблюдателей, прибывших в страну для наблюдения на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва, которые состоятся 17-19 сентября. Представителям миссии вручили аккредитационные удостоверения международных наблюдателей."Я убеждена, что у нас будет хороший, полноценный пул международных наблюдателей. С поправкой на пандемию, но все-таки это очень представительное наблюдательское сообщество зарубежное", - сказала Памфилова журналистам. Она отметила, что миссия СНГ первой начинает работу в России. "Мы уверены, что выводы миссии будут объективными, беспристрастными, и мы с большим уважением примем и те критические замечания, которые могут быть, мы заинтересованы, потому что это все работает на наше дальнейшее развитие", - подчеркнула председатель ЦИК.Глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов отметил, что это уже девятая миссия СНГ в России на выборах президента и парламента. По его словам, в миссию войдут представители стран СНГ и межпарламентской ассамблеи СНГ, парламентской ассамблеи ОДКБ, межпарламентского собрания союзного государства России и Белоруссии и постоянного комитета Союзного государства."Мы сегодня открываем штаб, он будет заниматься вопросами миссии наблюдателей, то есть, мы определим наблюдателей по Москве и регионам. …Любые выборы - это внутреннее дело того государства, где проходят выборы, наблюдатели СНГ будут строить свою работу на основе законодательной базы РФ, беспристрастно, с соблюдением принципов невмешательства и нейтральности, норм международного права", - пояснил он.Наблюдатели миссии СНГ, по словам Нематова, в основном прибудут в РФ 16-17 сентября и в течение трёх дней будут наблюдать процесс голосования в Москве и в регионах России. Для подготовки итогового документа создадут координационный совет. "Объективная оценка наша будет базироваться на объективной информации, полученной от наблюдателей и официальной информации от избиркомов", - уверен он. По его словам, итоговая пресс-конференция миссии планируется на 20 сентября.Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов заявил, что Россия сожалеет в связи с этим решением. По его словам, БДИПЧ ОБСЕ "самоустранилось от участия в наблюдении" за выборами в РФ, и их оценки "в целом вряд ли будут заслуживать внимания и приниматься в расчет". Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что огорчена решением. Выборы в Госдуму получат международную оценку и без наблюдателей от БДИПЧ, Бюро не является решающей организацией в плане оценки выборов, говорил ранее в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210830/vybory-1747843602.html

https://ria.ru/20210805/pamfilova-1744586825.html

https://ria.ru/20210820/pamfilova-1746506182.html

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