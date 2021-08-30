Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210830/pamfilova-1747885690.html
Памфилова пообещала полноценный пул международных наблюдателей на выборах
Памфилова пообещала полноценный пул международных наблюдателей на выборах - РИА Новости, 30.08.2021
Памфилова пообещала полноценный пул международных наблюдателей на выборах
На предстоящих парламентских выборах в РФ будет полноценный пул международных наблюдателей, миссия СНГ уже начала работу в России, заявила председатель ЦИК Элла РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T19:00
2021-08-30T19:00
белоруссия
москва
одкб
бюро по демократическим институтам и правам человека
госдума рф
здоровье - общество
выборы в государственную думу
элла памфилова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745013594_0:36:760:464_1920x0_80_0_0_a7d28812b5ba175e4f53f8740beb70fc.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. На предстоящих парламентских выборах в РФ будет полноценный пул международных наблюдателей, миссия СНГ уже начала работу в России, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Памфилова в понедельник провела встречу с руководством миссии наблюдателей СНГ. Это первая миссия международных наблюдателей, прибывших в страну для наблюдения на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва, которые состоятся 17-19 сентября. Представителям миссии вручили аккредитационные удостоверения международных наблюдателей."Я убеждена, что у нас будет хороший, полноценный пул международных наблюдателей. С поправкой на пандемию, но все-таки это очень представительное наблюдательское сообщество зарубежное", - сказала Памфилова журналистам. Она отметила, что миссия СНГ первой начинает работу в России. "Мы уверены, что выводы миссии будут объективными, беспристрастными, и мы с большим уважением примем и те критические замечания, которые могут быть, мы заинтересованы, потому что это все работает на наше дальнейшее развитие", - подчеркнула председатель ЦИК.Глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов отметил, что это уже девятая миссия СНГ в России на выборах президента и парламента. По его словам, в миссию войдут представители стран СНГ и межпарламентской ассамблеи СНГ, парламентской ассамблеи ОДКБ, межпарламентского собрания союзного государства России и Белоруссии и постоянного комитета Союзного государства."Мы сегодня открываем штаб, он будет заниматься вопросами миссии наблюдателей, то есть, мы определим наблюдателей по Москве и регионам. …Любые выборы - это внутреннее дело того государства, где проходят выборы, наблюдатели СНГ будут строить свою работу на основе законодательной базы РФ, беспристрастно, с соблюдением принципов невмешательства и нейтральности, норм международного права", - пояснил он.Наблюдатели миссии СНГ, по словам Нематова, в основном прибудут в РФ 16-17 сентября и в течение трёх дней будут наблюдать процесс голосования в Москве и в регионах России. Для подготовки итогового документа создадут координационный совет. "Объективная оценка наша будет базироваться на объективной информации, полученной от наблюдателей и официальной информации от избиркомов", - уверен он. По его словам, итоговая пресс-конференция миссии планируется на 20 сентября.Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов заявил, что Россия сожалеет в связи с этим решением. По его словам, БДИПЧ ОБСЕ "самоустранилось от участия в наблюдении" за выборами в РФ, и их оценки "в целом вряд ли будут заслуживать внимания и приниматься в расчет". Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что огорчена решением. Выборы в Госдуму получат международную оценку и без наблюдателей от БДИПЧ, Бюро не является решающей организацией в плане оценки выборов, говорил ранее в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210830/vybory-1747843602.html
https://ria.ru/20210805/pamfilova-1744586825.html
https://ria.ru/20210820/pamfilova-1746506182.html
белоруссия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745013594_26:0:701:506_1920x0_80_0_0_f5711fd81b5f8db69b047feba42c4550.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, москва, одкб, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, здоровье - общество, выборы в государственную думу, элла памфилова, ильхом нематов, россия
19:00 30.08.2021
 
Памфилова пообещала полноценный пул международных наблюдателей на выборах

Глава ЦИК Памфилова: на выборах в Госдуму будет полноценный пул международных наблюдателей

© Фото : пресс-служба Центральной Избирательной Комиссии РоссииГлава Центризбиркома России Элла Памфилова
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : пресс-служба Центральной Избирательной Комиссии России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. На предстоящих парламентских выборах в РФ будет полноценный пул международных наблюдателей, миссия СНГ уже начала работу в России, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Памфилова в понедельник провела встречу с руководством миссии наблюдателей СНГ. Это первая миссия международных наблюдателей, прибывших в страну для наблюдения на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва, которые состоятся 17-19 сентября. Представителям миссии вручили аккредитационные удостоверения международных наблюдателей.
Информационный баннер избирательной комиссии о предстоящих выборах в Государственную Думу - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
Вчера, 15:16
ЦИК потребовал исключить несколько кандидатов в депутаты Госдумы
"Я убеждена, что у нас будет хороший, полноценный пул международных наблюдателей. С поправкой на пандемию, но все-таки это очень представительное наблюдательское сообщество зарубежное", - сказала Памфилова журналистам. Она отметила, что миссия СНГ первой начинает работу в России. "Мы уверены, что выводы миссии будут объективными, беспристрастными, и мы с большим уважением примем и те критические замечания, которые могут быть, мы заинтересованы, потому что это все работает на наше дальнейшее развитие", - подчеркнула председатель ЦИК.
Глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов отметил, что это уже девятая миссия СНГ в России на выборах президента и парламента. По его словам, в миссию войдут представители стран СНГ и межпарламентской ассамблеи СНГ, парламентской ассамблеи ОДКБ, межпарламентского собрания союзного государства России и Белоруссии и постоянного комитета Союзного государства.
"Мы сегодня открываем штаб, он будет заниматься вопросами миссии наблюдателей, то есть, мы определим наблюдателей по Москве и регионам. …Любые выборы - это внутреннее дело того государства, где проходят выборы, наблюдатели СНГ будут строить свою работу на основе законодательной базы РФ, беспристрастно, с соблюдением принципов невмешательства и нейтральности, норм международного права", - пояснил он.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 20:56
Памфилова о сохранности бюллетеней на выборах: "Комар не пролетит"
Наблюдатели миссии СНГ, по словам Нематова, в основном прибудут в РФ 16-17 сентября и в течение трёх дней будут наблюдать процесс голосования в Москве и в регионах России. Для подготовки итогового документа создадут координационный совет. "Объективная оценка наша будет базироваться на объективной информации, полученной от наблюдателей и официальной информации от избиркомов", - уверен он. По его словам, итоговая пресс-конференция миссии планируется на 20 сентября.
Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов заявил, что Россия сожалеет в связи с этим решением. По его словам, БДИПЧ ОБСЕ "самоустранилось от участия в наблюдении" за выборами в РФ, и их оценки "в целом вряд ли будут заслуживать внимания и приниматься в расчет". Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что огорчена решением. Выборы в Госдуму получат международную оценку и без наблюдателей от БДИПЧ, Бюро не является решающей организацией в плане оценки выборов, говорил ранее в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
20 августа, 11:12
Памфилова ответила на слова Зюганова о "преступниках" в ЦИК
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
 
БелоруссияМоскваОДКББюро по демократическим институтам и правам человекаГосдума РФЗдоровье - ОбществоВыборы в Государственную думуЭлла ПамфиловаИльхом НематовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05Бизнесмен Агаларов не планирует строить новые торговые центры в России
06:04В Панджшере назвали условие прекращения борьбы с талибами
06:00Агаларов подсчитал убытки принадлежащих Crocus Group торговых центров
05:54"Известия": в России заметно снизились цены на жилье
05:17Эксперт оценил вероятность отключения Wildberries от Visa и Mastercard
05:12Эксперт рассказал, что Зеленский привезет в Киев после встречи с Байденом
05:05"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником
04:25Трамп заявил, что США перестанут уважать после вывода войск из Афганистана
04:10Врачи предупредили об опасности дельта-штамма коронавируса для детей
04:10Врач назвала осенние продукты для иммунитета
03:59СМИ раскрыло неожиданные функции новых iPhone
03:56"Пусть трепещут!": в Польше назвали главный "страх" России
03:54Педиатр назвала опасные для детей диеты
03:43В России испытываются беспилотники для слежения за подлодками
03:38В Раде заявили о дискриминации граждан Украины по языковому признаку
03:31Эксперт рассказал, как Япония вела бактериологическую войну на границе СССР
03:16В России испытали робота, способного преодолеть 100 километров
03:13Водителям указали на важные изменения по штрафам с 1 сентября
03:09Отставные генералы США потребовали увольнения руководства Пентагона
03:00Золото и сверхценные элементы будут получать в России из угольных отходов
Лента новостейМолния