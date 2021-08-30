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Учащиеся смогут купить льготный билет на электричку через приложение
Учащиеся смогут купить льготный билет на электричку через приложение - РИА Новости, 30.08.2021
Учащиеся смогут купить льготный билет на электричку через приложение
Школьники и студенты 18 российских регионов смогут оформить в новом учебном году льготные билеты с 50% скидкой на электрички через мобильное приложение,... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T17:30
2021-08-30T17:30
общество
челябинская область
краснодарский край
ржд
содружество
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Школьники и студенты 18 российских регионов смогут оформить в новом учебном году льготные билеты с 50% скидкой на электрички через мобильное приложение, сообщают в РЖД."С 1 сентября школьники и студенты 18 регионов смогут покупать льготные билеты на электрички с 50% скидкой через мобильное приложение "РЖД Пассажирам". ... Ранее купить льготный билет можно было только в кассе перед поездкой", - говорится в сообщении.Уточняется, что такую возможность своим пассажирам предоставили семь пригородных пассажирских компаний: АО "Северо-Западная ППК" (Санкт-Петербург, Ленинградская область), АО "Содружество" (Татарстан, Удмуртия), АО "Волго-Вятская ППК" (Нижегородская область), АО "Кубань Экспресс-пригород" (Краснодарский край - от города Туапсе до станции Роза-Хутор), АО "Пермская ППК" (Удмуртия), АО "Северная ППК" (Ярославская, Архангельская, Костромская, Ивановская и Владимирская области) и АО "Башкортостанская ППК" (Башкирия, Мордовия, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская и Челябинская области).Также с начала 2021 года возможность приобретать льготные билеты на пригородные поезда через мобильное приложение "РЖД Пассажирам" школьникам и студентам на территории Калининградской области предоставляет АО "Калининградская ППК". При этом, как сообщают в РЖД, в течение 2021-2022 годов запланировано расширение полигонов, где будет предоставляться данная услуга.Чтобы в течение всего учебного года приобретать с 50% скидкой билеты через мобильное приложение, школьникам и студентам нужно один раз в учебный период пройти процедуру подтверждения личных данных в пригородной кассе (обновить данные об обучении и праве на льготный проезд), установить последнюю версию мобильного приложения "РЖД Пассажирам" и выбрать из списка станцию отправления и прибытия, а также дату поездки и поезд - льготный билет студента или школьника активируется в разделе "Данные пассажира".
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общество, челябинская область, краснодарский край, ржд, содружество
17:30 30.08.2021
 
Учащиеся смогут купить льготный билет на электричку через приложение

Учащиеся 18 регионов России смогут купить онлайн-билеты на электрички со скидкой 50%

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДвухэтажный поезд "Штадлер" запустили на МЦК в тестовом режиме
Двухэтажный поезд Штадлер запустили на МЦК в тестовом режиме - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Школьники и студенты 18 российских регионов смогут оформить в новом учебном году льготные билеты с 50% скидкой на электрички через мобильное приложение, сообщают в РЖД.
"С 1 сентября школьники и студенты 18 регионов смогут покупать льготные билеты на электрички с 50% скидкой через мобильное приложение "РЖД Пассажирам". ... Ранее купить льготный билет можно было только в кассе перед поездкой", - говорится в сообщении.
Уточняется, что такую возможность своим пассажирам предоставили семь пригородных пассажирских компаний: АО "Северо-Западная ППК" (Санкт-Петербург, Ленинградская область), АО "Содружество" (Татарстан, Удмуртия), АО "Волго-Вятская ППК" (Нижегородская область), АО "Кубань Экспресс-пригород" (Краснодарский край - от города Туапсе до станции Роза-Хутор), АО "Пермская ППК" (Удмуртия), АО "Северная ППК" (Ярославская, Архангельская, Костромская, Ивановская и Владимирская области) и АО "Башкортостанская ППК" (Башкирия, Мордовия, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская и Челябинская области).
Также с начала 2021 года возможность приобретать льготные билеты на пригородные поезда через мобильное приложение "РЖД Пассажирам" школьникам и студентам на территории Калининградской области предоставляет АО "Калининградская ППК". При этом, как сообщают в РЖД, в течение 2021-2022 годов запланировано расширение полигонов, где будет предоставляться данная услуга.
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Чтобы в течение всего учебного года приобретать с 50% скидкой билеты через мобильное приложение, школьникам и студентам нужно один раз в учебный период пройти процедуру подтверждения личных данных в пригородной кассе (обновить данные об обучении и праве на льготный проезд), установить последнюю версию мобильного приложения "РЖД Пассажирам" и выбрать из списка станцию отправления и прибытия, а также дату поездки и поезд - льготный билет студента или школьника активируется в разделе "Данные пассажира".
 
ОбществоЧелябинская областьКраснодарский крайРЖДСодружество
 
 
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