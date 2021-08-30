https://ria.ru/20210830/onlayn-bilet-1747867828.html

Учащиеся смогут купить льготный билет на электричку через приложение

Учащиеся смогут купить льготный билет на электричку через приложение - РИА Новости, 30.08.2021

Учащиеся смогут купить льготный билет на электричку через приложение

Школьники и студенты 18 российских регионов смогут оформить в новом учебном году льготные билеты с 50% скидкой на электрички через мобильное приложение,... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T17:30

2021-08-30T17:30

2021-08-30T17:30

общество

челябинская область

краснодарский край

ржд

содружество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747301110_0:94:2824:1684_1920x0_80_0_0_2861471e460f5d985d0556fc82622943.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Школьники и студенты 18 российских регионов смогут оформить в новом учебном году льготные билеты с 50% скидкой на электрички через мобильное приложение, сообщают в РЖД."С 1 сентября школьники и студенты 18 регионов смогут покупать льготные билеты на электрички с 50% скидкой через мобильное приложение "РЖД Пассажирам". ... Ранее купить льготный билет можно было только в кассе перед поездкой", - говорится в сообщении.Уточняется, что такую возможность своим пассажирам предоставили семь пригородных пассажирских компаний: АО "Северо-Западная ППК" (Санкт-Петербург, Ленинградская область), АО "Содружество" (Татарстан, Удмуртия), АО "Волго-Вятская ППК" (Нижегородская область), АО "Кубань Экспресс-пригород" (Краснодарский край - от города Туапсе до станции Роза-Хутор), АО "Пермская ППК" (Удмуртия), АО "Северная ППК" (Ярославская, Архангельская, Костромская, Ивановская и Владимирская области) и АО "Башкортостанская ППК" (Башкирия, Мордовия, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская и Челябинская области).Также с начала 2021 года возможность приобретать льготные билеты на пригородные поезда через мобильное приложение "РЖД Пассажирам" школьникам и студентам на территории Калининградской области предоставляет АО "Калининградская ППК". При этом, как сообщают в РЖД, в течение 2021-2022 годов запланировано расширение полигонов, где будет предоставляться данная услуга.Чтобы в течение всего учебного года приобретать с 50% скидкой билеты через мобильное приложение, школьникам и студентам нужно один раз в учебный период пройти процедуру подтверждения личных данных в пригородной кассе (обновить данные об обучении и праве на льготный проезд), установить последнюю версию мобильного приложения "РЖД Пассажирам" и выбрать из списка станцию отправления и прибытия, а также дату поездки и поезд - льготный билет студента или школьника активируется в разделе "Данные пассажира".

https://radiosputnik.ria.ru/20210827/skidka-1747525770.html

челябинская область

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, челябинская область, краснодарский край, ржд, содружество