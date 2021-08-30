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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210830/obuchenie-1747880140.html
"В классе пять-шесть человек": звезды рассказали об обучении своих детей
"В классе пять-шесть человек": звезды рассказали об обучении своих детей - РИА Новости, 30.08.2021
"В классе пять-шесть человек": звезды рассказали об обучении своих детей
Мария Погребняк, Валентина Рубцова, Дмитрий Колдун и другие звезды рассказали, где и за сколько учатся их дети в материале Teleprogramma.pro. Кто-то из звездных РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T18:50
2021-08-30T18:51
шоубиз
школа
деньги
актеры
знаменитости
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Мария Погребняк, Валентина Рубцова, Дмитрий Колдун и другие звезды рассказали, где и за сколько учатся их дети в материале Teleprogramma.pro. Кто-то из звездных детей ходит в частные школы, кто-то – посещает учебные заведения за рубежом.Дети Марии Погребняк учатся в частной школе. Блогер тратит на их обучение около 2,7 миллиона рублей в год."У нас дети учатся по двум программам: российской и британской. В год выходит не мало по деньгам, но нас устраивает. В классе всего 5-6 человек, качество образования хорошее, почти индивидуальные занятия. Детей каждый день спрашивают, нет возможности не выучить урок", – поделилась жена хоккеиста.Дети актрисы Валентины Рубцовой также учатся в частной школе."Никаких изысков, по сути, обычная школа. Но в наше время иметь девять человек в классе — это уже роскошь. Мы прикреплены к московской школе, а обучаемся в Сочи. Сейчас много возможности выбрать тот формат, который удобен именно твоему ребенку", – отметила звезда сериала "Универ".Сын певца Дмитрия Колдуна учится в Белоруссии. Бывший участник "Фабрики звезд" признался, что в его время было жестче с поборами в школе."Когда я учился, было более жестко. Мы на многое сдавали деньги. А сейчас такого вроде бы нет", – заключил певец.Ранее стало известно, на что звезды тратят деньги в пандемию.
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школа, деньги, актеры, знаменитости
18:50 30.08.2021 (обновлено: 18:51 30.08.2021)
 

"В классе пять-шесть человек": звезды рассказали об обучении своих детей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДизайнер, жена футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк
Дизайнер, жена футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Мария Погребняк, Валентина Рубцова, Дмитрий Колдун и другие звезды рассказали, где и за сколько учатся их дети в материале Teleprogramma.pro. Кто-то из звездных детей ходит в частные школы, кто-то – посещает учебные заведения за рубежом.
Дети Марии Погребняк учатся в частной школе. Блогер тратит на их обучение около 2,7 миллиона рублей в год.
"У нас дети учатся по двум программам: российской и британской. В год выходит не мало по деньгам, но нас устраивает. В классе всего 5-6 человек, качество образования хорошее, почти индивидуальные занятия. Детей каждый день спрашивают, нет возможности не выучить урок", – поделилась жена хоккеиста.
Дети актрисы Валентины Рубцовой также учатся в частной школе.
"Никаких изысков, по сути, обычная школа. Но в наше время иметь девять человек в классе — это уже роскошь. Мы прикреплены к московской школе, а обучаемся в Сочи. Сейчас много возможности выбрать тот формат, который удобен именно твоему ребенку", – отметила звезда сериала "Универ".
Сын певца Дмитрия Колдуна учится в Белоруссии. Бывший участник "Фабрики звезд" признался, что в его время было жестче с поборами в школе.
"Когда я учился, было более жестко. Мы на многое сдавали деньги. А сейчас такого вроде бы нет", – заключил певец.
Ранее стало известно, на что звезды тратят деньги в пандемию.
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