https://ria.ru/20210830/obuchenie-1747880140.html

"В классе пять-шесть человек": звезды рассказали об обучении своих детей

"В классе пять-шесть человек": звезды рассказали об обучении своих детей - РИА Новости, 30.08.2021

"В классе пять-шесть человек": звезды рассказали об обучении своих детей

Мария Погребняк, Валентина Рубцова, Дмитрий Колдун и другие звезды рассказали, где и за сколько учатся их дети в материале Teleprogramma.pro. Кто-то из звездных РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T18:50

2021-08-30T18:50

2021-08-30T18:51

шоубиз

школа

деньги

актеры

знаменитости

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Мария Погребняк, Валентина Рубцова, Дмитрий Колдун и другие звезды рассказали, где и за сколько учатся их дети в материале Teleprogramma.pro. Кто-то из звездных детей ходит в частные школы, кто-то – посещает учебные заведения за рубежом.Дети Марии Погребняк учатся в частной школе. Блогер тратит на их обучение около 2,7 миллиона рублей в год."У нас дети учатся по двум программам: российской и британской. В год выходит не мало по деньгам, но нас устраивает. В классе всего 5-6 человек, качество образования хорошее, почти индивидуальные занятия. Детей каждый день спрашивают, нет возможности не выучить урок", – поделилась жена хоккеиста.Дети актрисы Валентины Рубцовой также учатся в частной школе."Никаких изысков, по сути, обычная школа. Но в наше время иметь девять человек в классе — это уже роскошь. Мы прикреплены к московской школе, а обучаемся в Сочи. Сейчас много возможности выбрать тот формат, который удобен именно твоему ребенку", – отметила звезда сериала "Универ".Сын певца Дмитрия Колдуна учится в Белоруссии. Бывший участник "Фабрики звезд" признался, что в его время было жестче с поборами в школе."Когда я учился, было более жестко. Мы на многое сдавали деньги. А сейчас такого вроде бы нет", – заключил певец.Ранее стало известно, на что звезды тратят деньги в пандемию.

https://ria.ru/20210826/blinovskaya-1747382046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, деньги, актеры, знаменитости