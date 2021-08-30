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В бурятском поселке паводковые воды подтопили 50 домов
В бурятском поселке паводковые воды подтопили 50 домов - РИА Новости, 30.08.2021
В бурятском поселке паводковые воды подтопили 50 домов
Паводковые воды подтопили 70 придомовых территорий и 50 домов в бурятском поселке Наушки, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T10:56
2021-08-30T10:58
происшествия
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 30 авг - РИА Новости. Паводковые воды подтопили 70 придомовых территорий и 50 домов в бурятском поселке Наушки, сообщает пресс-служба правительства республики.Ранее правительство республики сообщало, что в поселке Наушки из-за паводков введен режим ЧС и подготовлен пункт временного размещения для людей.По данным пресс-службы, в подтопленный поселок выезжал глава республики."На сегодняшний день в поселке Наушки подтоплены 70 придомовых территорий, выше уровня пола вода вышла в 50 домах. Продолжается эвакуация населения... Помощь будет оказана в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи везде, где вышла вода. Если вода поднялась выше уровня пола, в зависимости от причиненного ущерба пострадавшие получат до 100 тысяч рублей на каждого человека", - говорится в сообщении.Также пострадавшим окажут помощь по потерянному урожаю. Компенсация будет овощами – "борщевым набором" из расчета на весь сезон. Принято решение об оказании помощи потерявшим при наводнении дрова.До наступления холодов будут выделены тепловые пушки для просушки домов."Здесь сейчас организован подвоз воды, организован пункт временного размещения, но туда пока никто не заехал, все либо у родственников, либо по домам. Сегодня здесь работают МЧС и республиканское агентство ГО и ЧС, район работает. Со всеми, кто был на месте, пообщались, помощь нужна будет – будем помогать", - приводит пресс-служба слова главы республики Алексея Цыденова.В зоне подтопления также оказался поселок Хоронхой. По итогам встречи с жителями глава региона дал поручение организовать пункт эвакуации в здании техникума, обеспечить пострадавших бутилированной водой, предоставить в помощь жителям автомобиль пожарной части.В поселок направляется Бурятская поисково-спасательная служба, будут доставлены аэролодки, на которых организуют подвоз воды. На подтопленные территории доставляют хлеб, который закупили и привезли волонтеры. В дальнейшем будет организована стабильная поставка хлеба силами администрации поселка.Также по поручению Цыденова из Центральной районной больницы будет организована выездная бригада для вакцинации от гепатита А.Вода начинает прибывать и в село Усть-Кяхта. Некоторые жители села потеряли урожай, увозят детей из подтопляемой зоны к родственникам. Глава республики не исключил, что вода может подтопить и часть домов в Улан-Удэ, и призвал все службы быть наготове.По уточненным данным, спасатели усиливают группировку в Кяхтинском районе Бурятии, где произошел паводок из-а подъема воды в Селенге, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС."Для координации работы спасательных подразделений на место убыл заместитель начальника по антикризисному управлению ГУ МЧС России по Республике Бурятия. Для оказания всесторонней помощи населению в поселок Хоронхой выехала вспомогательная аэромобильная группировка ГУ МЧС России по РБ в составе 11 человек и 3 единиц техники. Также для организации мониторинга складывающейся обстановки для работ в Кяхтинском районе привлечена группа беспилотных авиационных систем Главного управления", - говорится в сообщении.Глава республики Алексей Цыденов в своем аккаунте в социальной сети Instagram написал, что такого наводнения на было в поселке Наушки не было почти 30 лет. Глава республики не исключил, что вода может подтопить и часть домов в Улан-Удэ, и призвал все службы быть наготове
https://ria.ru/20210825/zabaykale-1746858891.html
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происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:56 30.08.2021 (обновлено: 10:58 30.08.2021)
 
В бурятском поселке паводковые воды подтопили 50 домов

Паводковые воды подтопили 50 домов в бурятском поселке Наушки

© Фото : ГУ МЧС России по Республике БурятияСотрудники МЧС во время ликвидации последствий паводка на территории Кяхтинского района Бурятии
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий паводка на территории Кяхтинского района Бурятии - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Бурятия
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КРАСНОЯРСК, 30 авг - РИА Новости. Паводковые воды подтопили 70 придомовых территорий и 50 домов в бурятском поселке Наушки, сообщает пресс-служба правительства республики.
Ранее правительство республики сообщало, что в поселке Наушки из-за паводков введен режим ЧС и подготовлен пункт временного размещения для людей.
По данным пресс-службы, в подтопленный поселок выезжал глава республики.
"На сегодняшний день в поселке Наушки подтоплены 70 придомовых территорий, выше уровня пола вода вышла в 50 домах. Продолжается эвакуация населения... Помощь будет оказана в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи везде, где вышла вода. Если вода поднялась выше уровня пола, в зависимости от причиненного ущерба пострадавшие получат до 100 тысяч рублей на каждого человека", - говорится в сообщении.
Также пострадавшим окажут помощь по потерянному урожаю. Компенсация будет овощами – "борщевым набором" из расчета на весь сезон. Принято решение об оказании помощи потерявшим при наводнении дрова.
До наступления холодов будут выделены тепловые пушки для просушки домов.
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"Здесь сейчас организован подвоз воды, организован пункт временного размещения, но туда пока никто не заехал, все либо у родственников, либо по домам. Сегодня здесь работают МЧС и республиканское агентство ГО и ЧС, район работает. Со всеми, кто был на месте, пообщались, помощь нужна будет – будем помогать", - приводит пресс-служба слова главы республики Алексея Цыденова.
В зоне подтопления также оказался поселок Хоронхой. По итогам встречи с жителями глава региона дал поручение организовать пункт эвакуации в здании техникума, обеспечить пострадавших бутилированной водой, предоставить в помощь жителям автомобиль пожарной части.
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В поселок направляется Бурятская поисково-спасательная служба, будут доставлены аэролодки, на которых организуют подвоз воды. На подтопленные территории доставляют хлеб, который закупили и привезли волонтеры. В дальнейшем будет организована стабильная поставка хлеба силами администрации поселка.
Также по поручению Цыденова из Центральной районной больницы будет организована выездная бригада для вакцинации от гепатита А.
Вода начинает прибывать и в село Усть-Кяхта. Некоторые жители села потеряли урожай, увозят детей из подтопляемой зоны к родственникам. Глава республики не исключил, что вода может подтопить и часть домов в Улан-Удэ, и призвал все службы быть наготове.
По уточненным данным, спасатели усиливают группировку в Кяхтинском районе Бурятии, где произошел паводок из-а подъема воды в Селенге, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.
"Для координации работы спасательных подразделений на место убыл заместитель начальника по антикризисному управлению ГУ МЧС России по Республике Бурятия. Для оказания всесторонней помощи населению в поселок Хоронхой выехала вспомогательная аэромобильная группировка ГУ МЧС России по РБ в составе 11 человек и 3 единиц техники. Также для организации мониторинга складывающейся обстановки для работ в Кяхтинском районе привлечена группа беспилотных авиационных систем Главного управления", - говорится в сообщении.
Глава республики Алексей Цыденов в своем аккаунте в социальной сети Instagram написал, что такого наводнения на было в поселке Наушки не было почти 30 лет. Глава республики не исключил, что вода может подтопить и часть домов в Улан-Удэ, и призвал все службы быть наготове
 
ПроисшествияУлан-УдэМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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