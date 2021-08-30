https://ria.ru/20210830/natsisty-1747858666.html

СК изучит данные о зверствах нацистов в Киевской области в годы войны

СК изучит данные о зверствах нацистов в Киевской области в годы войны - РИА Новости, 30.08.2021

СК изучит данные о зверствах нацистов в Киевской области в годы войны

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить рассекреченные материалы о преступлениях нацистов в Киевской области Украины в годы... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T16:37

2021-08-30T16:37

2021-08-30T16:37

общество

украина

киевская область

александр бастрыкин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

великая отечественная война (1941-1945)

без срока давности

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить рассекреченные материалы о преступлениях нацистов в Киевской области Украины в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ведомства.Ранее ряд СМИ написали, что Омское управление ФСБ рассекретило военные архивы о зверствах немецких солдат на территории одного из украинских сел в Киевской области. По данным СМИ, в документах сказано, что в ноябре 1943 года село захватили немцы, в рабство были отправлены 1962 человека, расстреляно и повешено 326, сожжено 611."Председатель СК России поручил руководителю Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области Винникову Олегу Евгеньевичу изучить рассекреченные документы и представить доклад", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210723/oborona-1742454517.html

украина

киевская область

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2021

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общество, украина, киевская область, александр бастрыкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), без срока давности