https://ria.ru/20210830/mks-1747796711.html
В РКК "Энергия" прокомментировали сбои на модуле "Наука"
В РКК "Энергия" прокомментировали сбои на модуле "Наука" - РИА Новости, 30.08.2021
В РКК "Энергия" прокомментировали сбои на модуле "Наука"
Самопроизвольное включение двигателей модуля "Наука" после стыковки с МКС и вызванное этим вращение станции не было критичным для систем американского сегмента, РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T10:46
2021-08-30T10:46
2021-08-30T10:59
наса
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743499490_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e5a9e6b768a5bd2221eca30e43525f1.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Самопроизвольное включение двигателей модуля "Наука" после стыковки с МКС и вызванное этим вращение станции не было критичным для систем американского сегмента, ничего ужасного по мнению американской стороны не произошло, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.По его словам, никаких претензий НАСА к российской стороне не выдвигало. "Инженерный состав моего уровня и ниже никогда ничего не выдвигал", - сказал он.Модуль "Наука" был запущен в космос 21 июля и причалил к МКС 29 числа. Во время полета на "Науке" произошел ряд отказов систем, которые были успешно парированы наземными специалистами. После стыковки у модуля незапланированно включились двигатели, из-за чего станция временно потеряла ориентацию. Угрозы экипажу станции не было.Ранее "Роскосмос" сообщил, что создана комиссия для поиска причин незапланированного включения двигателей "Науки", а специалисты выясняют последствия нештатной нагрузки на конструкцию МКС. "Кувырок", который совершила МКС, не был опасным для систем станции, они работают нормально, отмечали в НАСА.Читайте полный текст интервью Владимира Соловьева >>
https://ria.ru/20210513/mks-1732096344.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743499490_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00f5e96ad350396bcd6d297ac8ee9c0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наса, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
10:46 30.08.2021 (обновлено: 10:59 30.08.2021)
В РКК "Энергия" прокомментировали сбои на модуле "Наука"
Генконструктор РКК "Энергия": включение двигателей "Науки" не было критичным для МКС