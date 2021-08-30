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В РКК "Энергия" прокомментировали сбои на модуле "Наука"
В РКК "Энергия" прокомментировали сбои на модуле "Наука" - РИА Новости, 30.08.2021
В РКК "Энергия" прокомментировали сбои на модуле "Наука"
Самопроизвольное включение двигателей модуля "Наука" после стыковки с МКС и вызванное этим вращение станции не было критичным для систем американского сегмента, РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T10:46
2021-08-30T10:59
наса
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Самопроизвольное включение двигателей модуля "Наука" после стыковки с МКС и вызванное этим вращение станции не было критичным для систем американского сегмента, ничего ужасного по мнению американской стороны не произошло, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.По его словам, никаких претензий НАСА к российской стороне не выдвигало. "Инженерный состав моего уровня и ниже никогда ничего не выдвигал", - сказал он.Модуль "Наука" был запущен в космос 21 июля и причалил к МКС 29 числа. Во время полета на "Науке" произошел ряд отказов систем, которые были успешно парированы наземными специалистами. После стыковки у модуля незапланированно включились двигатели, из-за чего станция временно потеряла ориентацию. Угрозы экипажу станции не было.Ранее "Роскосмос" сообщил, что создана комиссия для поиска причин незапланированного включения двигателей "Науки", а специалисты выясняют последствия нештатной нагрузки на конструкцию МКС. "Кувырок", который совершила МКС, не был опасным для систем станции, они работают нормально, отмечали в НАСА.Читайте полный текст интервью Владимира Соловьева &gt;&gt;
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наса, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
10:46 30.08.2021 (обновлено: 10:59 30.08.2021)
 
В РКК "Энергия" прокомментировали сбои на модуле "Наука"

Генконструктор РКК "Энергия": включение двигателей "Науки" не было критичным для МКС

© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег НовицкийМодуль "Наука" в составе МКС
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Самопроизвольное включение двигателей модуля "Наука" после стыковки с МКС и вызванное этим вращение станции не было критичным для систем американского сегмента, ничего ужасного по мнению американской стороны не произошло, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.
"Через час после случившегося я разговаривал со своим коллегой Джоэлом Монталбано – руководителем программы МКС в НАСА, которого знаю с 1993 года. Спрашивал его насчет солнечных батарей. Он меня успокоил, что воздействие было в два раза меньше, чем предельное. Он сам и его команда управления полета полагают, что ничего ужасного не произошло. Ну развернулось, ну и что?" - сказал Соловьев.
По его словам, никаких претензий НАСА к российской стороне не выдвигало. "Инженерный состав моего уровня и ниже никогда ничего не выдвигал", - сказал он.
Модуль "Наука" был запущен в космос 21 июля и причалил к МКС 29 числа. Во время полета на "Науке" произошел ряд отказов систем, которые были успешно парированы наземными специалистами. После стыковки у модуля незапланированно включились двигатели, из-за чего станция временно потеряла ориентацию. Угрозы экипажу станции не было.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что создана комиссия для поиска причин незапланированного включения двигателей "Науки", а специалисты выясняют последствия нештатной нагрузки на конструкцию МКС. "Кувырок", который совершила МКС, не был опасным для систем станции, они работают нормально, отмечали в НАСА.
Читайте полный текст интервью Владимира Соловьева >>
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