https://ria.ru/20210830/mks-1747796711.html

В РКК "Энергия" прокомментировали сбои на модуле "Наука"

В РКК "Энергия" прокомментировали сбои на модуле "Наука" - РИА Новости, 30.08.2021

В РКК "Энергия" прокомментировали сбои на модуле "Наука"

Самопроизвольное включение двигателей модуля "Наука" после стыковки с МКС и вызванное этим вращение станции не было критичным для систем американского сегмента, РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T10:46

2021-08-30T10:46

2021-08-30T10:59

наса

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Самопроизвольное включение двигателей модуля "Наука" после стыковки с МКС и вызванное этим вращение станции не было критичным для систем американского сегмента, ничего ужасного по мнению американской стороны не произошло, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.По его словам, никаких претензий НАСА к российской стороне не выдвигало. "Инженерный состав моего уровня и ниже никогда ничего не выдвигал", - сказал он.Модуль "Наука" был запущен в космос 21 июля и причалил к МКС 29 числа. Во время полета на "Науке" произошел ряд отказов систем, которые были успешно парированы наземными специалистами. После стыковки у модуля незапланированно включились двигатели, из-за чего станция временно потеряла ориентацию. Угрозы экипажу станции не было.Ранее "Роскосмос" сообщил, что создана комиссия для поиска причин незапланированного включения двигателей "Науки", а специалисты выясняют последствия нештатной нагрузки на конструкцию МКС. "Кувырок", который совершила МКС, не был опасным для систем станции, они работают нормально, отмечали в НАСА.Читайте полный текст интервью Владимира Соловьева >>

https://ria.ru/20210513/mks-1732096344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наса, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)