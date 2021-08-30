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В Москве презентовали новые учебники истории под редакцией Мединского
В Москве презентовали новые учебники истории под редакцией Мединского - РИА Новости, 30.08.2021
В Москве презентовали новые учебники истории под редакцией Мединского
Новые учебники по отечественной и мировой истории для учащихся 5-10 классов под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T18:56
2021-08-30T18:56
общество
просвещение
владимир мединский
российское военно-историческое общество (рвио)
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Новые учебники по отечественной и мировой истории для учащихся 5-10 классов под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского презентовали в понедельник в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости."Примерно десять лет назад в переговорах с издательствами, с учёными, академиками он (Мединский – ред.) начал поднимать тему необходимости создания принципиально нового учебника, в котором были бы две основные идеи заложены. Первое - это то, что гуманитарные науки - это не просто свод данных. Учебник должен не только образовать, но и воспитывать. Это тогда казалось идеей даже отчасти экзотической, а ныне это принято в качестве стандарта, который будет осуществляться со следующего года – 2022-го", - рассказал на презентации советник председателя РВИО Андрей Назаров.По его словам, вторая особенность новых учебников - принцип "синхронизации истории", подразумевающий раскрытие того, как события истории России коррелировали с историей мировой.Новый учебно-методический комплекс, состоящий из 11 книг, создавался издательством "Просвещение" в сотрудничестве с РВИО на протяжении последних пяти лет. Как отметили в Российском военно-историческом обществе, изложение событий в новых учебниках дает объемную картину отечественной и всеобщей истории и в то же время исключает "внутренние противоречия и взаимоисключающие трактовки".Пособия под редакцией Мединского уже включены в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации программ среднего и основного общего образования.
https://ria.ru/20210825/ege-1747220388.html
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общество, просвещение , владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио), россия
18:56 30.08.2021
 
В Москве презентовали новые учебники истории под редакцией Мединского

В Москве презентовали новые учебники по истории для школьников под редакцией Мединского

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНовый учебник "История Россия" для 10 класса
Новый учебник История Россия для 10 класса - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Новые учебники по отечественной и мировой истории для учащихся 5-10 классов под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского презентовали в понедельник в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Примерно десять лет назад в переговорах с издательствами, с учёными, академиками он (Мединский – ред.) начал поднимать тему необходимости создания принципиально нового учебника, в котором были бы две основные идеи заложены. Первое - это то, что гуманитарные науки - это не просто свод данных. Учебник должен не только образовать, но и воспитывать. Это тогда казалось идеей даже отчасти экзотической, а ныне это принято в качестве стандарта, который будет осуществляться со следующего года – 2022-го", - рассказал на презентации советник председателя РВИО Андрей Назаров.
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По его словам, вторая особенность новых учебников - принцип "синхронизации истории", подразумевающий раскрытие того, как события истории России коррелировали с историей мировой.
Новый учебно-методический комплекс, состоящий из 11 книг, создавался издательством "Просвещение" в сотрудничестве с РВИО на протяжении последних пяти лет. Как отметили в Российском военно-историческом обществе, изложение событий в новых учебниках дает объемную картину отечественной и всеобщей истории и в то же время исключает "внутренние противоречия и взаимоисключающие трактовки".
Пособия под редакцией Мединского уже включены в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации программ среднего и основного общего образования.
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ОбществоПросвещениеВладимир МединскийРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Россия
 
 
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