https://ria.ru/20210830/medinskiy-1747884954.html

В Москве презентовали новые учебники истории под редакцией Мединского

В Москве презентовали новые учебники истории под редакцией Мединского - РИА Новости, 30.08.2021

В Москве презентовали новые учебники истории под редакцией Мединского

Новые учебники по отечественной и мировой истории для учащихся 5-10 классов под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T18:56

2021-08-30T18:56

2021-08-30T18:56

общество

просвещение

владимир мединский

российское военно-историческое общество (рвио)

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Новые учебники по отечественной и мировой истории для учащихся 5-10 классов под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского презентовали в понедельник в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости."Примерно десять лет назад в переговорах с издательствами, с учёными, академиками он (Мединский – ред.) начал поднимать тему необходимости создания принципиально нового учебника, в котором были бы две основные идеи заложены. Первое - это то, что гуманитарные науки - это не просто свод данных. Учебник должен не только образовать, но и воспитывать. Это тогда казалось идеей даже отчасти экзотической, а ныне это принято в качестве стандарта, который будет осуществляться со следующего года – 2022-го", - рассказал на презентации советник председателя РВИО Андрей Назаров.По его словам, вторая особенность новых учебников - принцип "синхронизации истории", подразумевающий раскрытие того, как события истории России коррелировали с историей мировой.Новый учебно-методический комплекс, состоящий из 11 книг, создавался издательством "Просвещение" в сотрудничестве с РВИО на протяжении последних пяти лет. Как отметили в Российском военно-историческом обществе, изложение событий в новых учебниках дает объемную картину отечественной и всеобщей истории и в то же время исключает "внутренние противоречия и взаимоисключающие трактовки".Пособия под редакцией Мединского уже включены в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации программ среднего и основного общего образования.

https://ria.ru/20210825/ege-1747220388.html

https://ria.ru/20210825/istoriya-1747229870.html

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общество, просвещение , владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио), россия