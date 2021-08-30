В Москве презентовали новые учебники истории под редакцией Мединского
В Москве презентовали новые учебники по истории для школьников под редакцией Мединского
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНовый учебник "История Россия" для 10 класса
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Новые учебники по отечественной и мировой истории для учащихся 5-10 классов под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского презентовали в понедельник в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Примерно десять лет назад в переговорах с издательствами, с учёными, академиками он (Мединский – ред.) начал поднимать тему необходимости создания принципиально нового учебника, в котором были бы две основные идеи заложены. Первое - это то, что гуманитарные науки - это не просто свод данных. Учебник должен не только образовать, но и воспитывать. Это тогда казалось идеей даже отчасти экзотической, а ныне это принято в качестве стандарта, который будет осуществляться со следующего года – 2022-го", - рассказал на презентации советник председателя РВИО Андрей Назаров.
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По его словам, вторая особенность новых учебников - принцип "синхронизации истории", подразумевающий раскрытие того, как события истории России коррелировали с историей мировой.
Новый учебно-методический комплекс, состоящий из 11 книг, создавался издательством "Просвещение" в сотрудничестве с РВИО на протяжении последних пяти лет. Как отметили в Российском военно-историческом обществе, изложение событий в новых учебниках дает объемную картину отечественной и всеобщей истории и в то же время исключает "внутренние противоречия и взаимоисключающие трактовки".
Пособия под редакцией Мединского уже включены в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации программ среднего и основного общего образования.
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