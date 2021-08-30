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Лавров рассказал, почему не собирается писать автобиографию
Лавров рассказал, почему не собирается писать автобиографию - РИА Новости, 30.08.2021
Лавров рассказал, почему не собирается писать автобиографию
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не собирается писать автобиографическую книгу. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T14:48
2021-08-30T16:05
сергей лавров
россия
общество
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ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не собирается писать автобиографическую книгу."Нет, не собираюсь. Если не написать всего, будет неинтересно", - сказал министр на встрече с общественностью и молодежью, отвечая на вопрос, планирует ли он написать автобиографию, которая помогла бы начинающим дипломатам.Говоря о документах, которые способны помочь лучше понять профессию, Лавров привел в пример тексты собственных выступлений на международных форумах, в ООН и других площадках, которые он составляет так, чтобы они отражали личное мировосприятие.Кроме того, добавил министр, кое-что из его опыта на посту главы российской дипломатии можно почерпнуть в двух книгах, которые уже были изданы."Но автобиографией заниматься не собираюсь. И книг писать не собираюсь - в том смысле, как пишут мемуарные произведения. А статьи публикуются. (Они) наверное, все-таки дают не стопроцентную картину, но позволяют многое понять", - пояснил Лавров.
https://ria.ru/20210812/lavrov-1745484797.html
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сергей лавров, россия, общество
14:48 30.08.2021 (обновлено: 16:05 30.08.2021)
 
Лавров рассказал, почему не собирается писать автобиографию

Лавров о своей автобиографии: если не написать всего, будет неинтересно

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с общественностью в Волгограде
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с общественностью в Волгограде - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не собирается писать автобиографическую книгу.
"Нет, не собираюсь. Если не написать всего, будет неинтересно", - сказал министр на встрече с общественностью и молодежью, отвечая на вопрос, планирует ли он написать автобиографию, которая помогла бы начинающим дипломатам.
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Говоря о документах, которые способны помочь лучше понять профессию, Лавров привел в пример тексты собственных выступлений на международных форумах, в ООН и других площадках, которые он составляет так, чтобы они отражали личное мировосприятие.
Кроме того, добавил министр, кое-что из его опыта на посту главы российской дипломатии можно почерпнуть в двух книгах, которые уже были изданы.
"Но автобиографией заниматься не собираюсь. И книг писать не собираюсь - в том смысле, как пишут мемуарные произведения. А статьи публикуются. (Они) наверное, все-таки дают не стопроцентную картину, но позволяют многое понять", - пояснил Лавров.
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