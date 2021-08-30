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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210830/koronavirus-1747892414.html
Китайский регулятор предложил новую версию появления коронавируса в Ухане
Китайский регулятор предложил новую версию появления коронавируса в Ухане - РИА Новости, 30.08.2021
Китайский регулятор предложил новую версию появления коронавируса в Ухане
Эксперты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предположили, что коронавирус могли завезти в Ухань на упаковках замороженных продуктов, РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T19:54
2021-08-30T21:11
распространение коронавируса
в мире
ухань
китай
воз
хубэй
коронавирусы
тедрос адханом гебрейесус
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ПЕКИН, 30 авг — РИА Новости. Эксперты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предположили, что коронавирус могли завезти в Ухань на упаковках замороженных продуктов, пишет китайская газета Global Times."После того, как Китай сдержал раннюю вспышку в апреле 2020 года, летом наблюдались эпизодические вспышки в Пекине и Даляне. Таким образом, мы провели эпидемиологические исследования &lt;...&gt; и подтвердили, что вирус был завезен из других стран или регионов через транспортировку в холодной цепи", — пояснила представитель CDC Ма Хуэйлай.Подобное предположение сделали и эксперты ВОЗ, посетившие Ухань. В своем докладе, опубликованном в марте, они назвали "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты. Однако приоритетной эксперты сочли другую — передачу коронавируса нового типа человеку от летучих мышей через другое животное.Утечку вируса из лаборатории представители ВОЗ назвали маловероятной.Свои версии выдвинули и спецслужбы США. На минувшей неделе Национальная разведка опубликовала незасекреченные выдержки из доклада президенту Джо Байдену о происхождении коронавируса. Американские ведомства согласились в том, что эта инфекция не создавалась в качестве биологического оружия. При этом участники расследования не смогли прийти к единому мнению. В качестве возможных версий указаны естественный контакт человека с инфицированным животным либо некий инцидент в лаборатории.Китай накануне выразил решительный протест Вашингтону по поводу этого отчета, назвав позицию США тупиковой.
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в мире, ухань, китай, воз, хубэй, коронавирусы, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19
19:54 30.08.2021 (обновлено: 21:11 30.08.2021)
 
Китайский регулятор предложил новую версию появления коронавируса в Ухане

Global Times: китайский регулятор допустил завоз коронавируса в Ухань через полуфабрикаты

© AP Photo / Xinhua / Xiong QiМедицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР
Медицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© AP Photo / Xinhua / Xiong Qi
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 30 авг — РИА Новости. Эксперты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предположили, что коронавирус могли завезти в Ухань на упаковках замороженных продуктов, пишет китайская газета Global Times.
"После того, как Китай сдержал раннюю вспышку в апреле 2020 года, летом наблюдались эпизодические вспышки в Пекине и Даляне. Таким образом, мы провели эпидемиологические исследования <...> и подтвердили, что вирус был завезен из других стран или регионов через транспортировку в холодной цепи", — пояснила представитель CDC Ма Хуэйлай.
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Подобное предположение сделали и эксперты ВОЗ, посетившие Ухань. В своем докладе, опубликованном в марте, они назвали "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты. Однако приоритетной эксперты сочли другую — передачу коронавируса нового типа человеку от летучих мышей через другое животное.
Утечку вируса из лаборатории представители ВОЗ назвали маловероятной.
Свои версии выдвинули и спецслужбы США. На минувшей неделе Национальная разведка опубликовала незасекреченные выдержки из доклада президенту Джо Байдену о происхождении коронавируса. Американские ведомства согласились в том, что эта инфекция не создавалась в качестве биологического оружия. При этом участники расследования не смогли прийти к единому мнению. В качестве возможных версий указаны естественный контакт человека с инфицированным животным либо некий инцидент в лаборатории.
Китай накануне выразил решительный протест Вашингтону по поводу этого отчета, назвав позицию США тупиковой.
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Распространение коронавирусаВ миреУханьКитайВОЗХубэйКоронавирусыТедрос Адханом ГебрейесусКоронавирус COVID-19
 
 
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