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Китайский регулятор предложил новую версию появления коронавируса в Ухане

Китайский регулятор предложил новую версию появления коронавируса в Ухане - РИА Новости, 30.08.2021

Китайский регулятор предложил новую версию появления коронавируса в Ухане

Эксперты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предположили, что коронавирус могли завезти в Ухань на упаковках замороженных продуктов, РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T19:54

2021-08-30T19:54

2021-08-30T21:11

распространение коронавируса

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ПЕКИН, 30 авг — РИА Новости. Эксперты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предположили, что коронавирус могли завезти в Ухань на упаковках замороженных продуктов, пишет китайская газета Global Times."После того, как Китай сдержал раннюю вспышку в апреле 2020 года, летом наблюдались эпизодические вспышки в Пекине и Даляне. Таким образом, мы провели эпидемиологические исследования <...> и подтвердили, что вирус был завезен из других стран или регионов через транспортировку в холодной цепи", — пояснила представитель CDC Ма Хуэйлай.Подобное предположение сделали и эксперты ВОЗ, посетившие Ухань. В своем докладе, опубликованном в марте, они назвали "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты. Однако приоритетной эксперты сочли другую — передачу коронавируса нового типа человеку от летучих мышей через другое животное.Утечку вируса из лаборатории представители ВОЗ назвали маловероятной.Свои версии выдвинули и спецслужбы США. На минувшей неделе Национальная разведка опубликовала незасекреченные выдержки из доклада президенту Джо Байдену о происхождении коронавируса. Американские ведомства согласились в том, что эта инфекция не создавалась в качестве биологического оружия. При этом участники расследования не смогли прийти к единому мнению. В качестве возможных версий указаны естественный контакт человека с инфицированным животным либо некий инцидент в лаборатории.Китай накануне выразил решительный протест Вашингтону по поводу этого отчета, назвав позицию США тупиковой.

https://ria.ru/20210830/shtamm-1747872564.html

ухань

китай

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в мире, ухань, китай, воз, хубэй, коронавирусы, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19