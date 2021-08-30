19:54 30.08.2021 (обновлено: 21:11 30.08.2021)
Китайский регулятор предложил новую версию появления коронавируса в Ухане
Global Times: китайский регулятор допустил завоз коронавируса в Ухань через полуфабрикаты
© AP Photo / Xinhua / Xiong QiМедицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР
© AP Photo / Xinhua / Xiong Qi
ПЕКИН, 30 авг — РИА Новости. Эксперты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предположили, что коронавирус могли завезти в Ухань на упаковках замороженных продуктов, пишет китайская газета Global Times.
"После того, как Китай сдержал раннюю вспышку в апреле 2020 года, летом наблюдались эпизодические вспышки в Пекине и Даляне. Таким образом, мы провели эпидемиологические исследования <...> и подтвердили, что вирус был завезен из других стран или регионов через транспортировку в холодной цепи", — пояснила представитель CDC Ма Хуэйлай.
Подобное предположение сделали и эксперты ВОЗ, посетившие Ухань. В своем докладе, опубликованном в марте, они назвали "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты. Однако приоритетной эксперты сочли другую — передачу коронавируса нового типа человеку от летучих мышей через другое животное.
Утечку вируса из лаборатории представители ВОЗ назвали маловероятной.
Свои версии выдвинули и спецслужбы США. На минувшей неделе Национальная разведка опубликовала незасекреченные выдержки из доклада президенту Джо Байдену о происхождении коронавируса. Американские ведомства согласились в том, что эта инфекция не создавалась в качестве биологического оружия. При этом участники расследования не смогли прийти к единому мнению. В качестве возможных версий указаны естественный контакт человека с инфицированным животным либо некий инцидент в лаборатории.
Китай накануне выразил решительный протест Вашингтону по поводу этого отчета, назвав позицию США тупиковой.