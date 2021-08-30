https://ria.ru/20210830/koronavirus-1747884193.html

Евросоюз ввел ограничения на въезд из США из-за ситуации с COVID-19

Евросоюз ввел ограничения на въезд из США из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 30.08.2021

Евросоюз ввел ограничения на въезд из США из-за ситуации с COVID-19

ЕС в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за роста заболеваемости коронавирусом исключил пять стран, включая США, из списка государств, с которыми... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T18:52

2021-08-30T18:52

2021-08-30T19:07

сша

распространение коронавируса

в мире

ливан

косово

северная македония

черногория

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. ЕС в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за роста заболеваемости коронавирусом исключил пять стран, включая США, из списка государств, с которыми рекомендовано открыть внешние границы союза, говорится в заявлении."Совет ЕС обновил список стран, для которых ограничения на поездки должны быть сняты. В частности, Израиль, Косово, Ливан, Черногория, Северная Македония и США были исключены из этого списка", - указывается в документе.До последнего момента в список ЕС входили 23 государства.

https://ria.ru/20210801/vaktsinatsiya-1743896420.html

сша

ливан

косово

северная македония

черногория

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сша, в мире, ливан, косово, северная македония, черногория, евросоюз, коронавирус covid-19, коронавирусы