https://ria.ru/20210830/koronavirus-1747805065.html

В России выявили 18 325 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 18 325 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 30.08.2021

В России выявили 18 325 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 18 325 случаев COVID-19 — это минимум с 23 июня, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T11:33

2021-08-30T11:33

2021-08-30T11:47

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741827818_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f8866f76cb972dcee04fa60dc358798b.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 18 325 случаев COVID-19 — это минимум с 23 июня, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 19 286 инфицированных. Темп прироста снизился с 0,28 до 0,27 процента. Умерли за сутки 792 человека, выписались после лечения — 14 180. У 7,4 процента заразившихся (1360 человека) нет симптомов.Новые случаи зарегистрировали во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 1424 (накануне было на 20 больше), Подмосковье — 858, Санкт-Петербурге — 549, Свердловской области — 520, Ростовской — 482, Пермском крае — 472, Воронежской области — 462, Красноярском крае и Самарской области — по 438, Нижегородской области — 412.Меньше всего заболевших на Чукотке — четверо, в Ненецком автономном округе их десять, а в Магаданской области — 26.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 901 152 человека, из них 182 429 умерли, 6 162 430 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 214,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 216,4 миллиона. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

https://ria.ru/20210827/koronavirus-1747566101.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии