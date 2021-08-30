https://ria.ru/20210830/koronavirus-1747805065.html
В России выявили 18 325 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 18 325 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 30.08.2021
В России выявили 18 325 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 18 325 случаев COVID-19 — это минимум с 23 июня, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T11:33
2021-08-30T11:33
2021-08-30T11:47
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 18 325 случаев COVID-19 — это минимум с 23 июня, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 19 286 инфицированных. Темп прироста снизился с 0,28 до 0,27 процента. Умерли за сутки 792 человека, выписались после лечения — 14 180. У 7,4 процента заразившихся (1360 человека) нет симптомов.Новые случаи зарегистрировали во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 1424 (накануне было на 20 больше), Подмосковье — 858, Санкт-Петербурге — 549, Свердловской области — 520, Ростовской — 482, Пермском крае — 472, Воронежской области — 462, Красноярском крае и Самарской области — по 438, Нижегородской области — 412.Меньше всего заболевших на Чукотке — четверо, в Ненецком автономном округе их десять, а в Магаданской области — 26.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 901 152 человека, из них 182 429 умерли, 6 162 430 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 214,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 216,4 миллиона. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
https://ria.ru/20210827/koronavirus-1747566101.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:33 30.08.2021 (обновлено: 11:47 30.08.2021)
В России выявили 18 325 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 18 325 случаев заражения коронавирусом