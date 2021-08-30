https://ria.ru/20210830/kadyrov-1747805967.html

Кадыров назвал Лукашенко патриотом, душой болеющим за свой народ

Кадыров назвал Лукашенко патриотом, душой болеющим за свой народ - РИА Новости, 30.08.2021

Кадыров назвал Лукашенко патриотом, душой болеющим за свой народ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в поздравлении с днем рождения президенту Белоруссии Александру Лукашенко назвал его патриотом своей страны, душой и сердцем болеющим РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T11:37

2021-08-30T11:37

2021-08-30T11:37

белоруссия

минск

рамзан кадыров

александр лукашенко

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ГРОЗНЫЙ, 30 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в поздравлении с днем рождения президенту Белоруссии Александру Лукашенко назвал его патриотом своей страны, душой и сердцем болеющим за народ."Поздравляю с днем рождения президента Республики Беларусь Александра Лукашенко! Александр Григорьевич, безусловно, является настоящим патриотом своей страны, который душой и сердцем болеет за свой народ. Человек и политик с большой буквы, крепкий хозяйственник, Александр Григорьевич многие годы беззаветно служит своей родине – Беларуси. Результат титанического труда и мудрой политики Александра Григорьевича налицо. Беларусь сегодня одна из самых стабильно развивающихся стран в постсоветском пространстве", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он отметил, что Белоруссия и Чечня сотрудничают по многим направлениям."Наши связи крепнут и расширяются. С особой теплотой вспоминаю встречи с Александром Лукашенко во время моих визитов в Минск. Мы все также ждем в гости Александра Григорьевича и встретим с особым радушием. В нашей республике его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека. Я получил из его рук высокую награду Беларуси, которой дорожу - орден Дружбы народов", - добавил Кадыров.Глава Чечни пожелал Лукашенко крепкого здоровья, успехов, благополучия, а также мира и процветания Белоруссии и всему белорусскому народу.

https://ria.ru/20210809/soyuz-1745065351.html

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белоруссия, минск, рамзан кадыров, александр лукашенко