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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210830/kabul-1747899844.html
ЮНИСЕФ сообщил о гибели семи детей в результате воскресного удара в Кабуле
ЮНИСЕФ сообщил о гибели семи детей в результате воскресного удара в Кабуле - РИА Новости, 30.08.2021
ЮНИСЕФ сообщил о гибели семи детей в результате воскресного удара в Кабуле
В результате авиаудара США в аэропорту Кабула в воскресенье погибли семь детей, заявил на брифинге представитель ЮНИСЕФ в Афганистане Эрве де Лис. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T20:57
2021-08-30T20:57
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
юнисеф
россия
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ООН, 30 авг – РИА Новости. В результате авиаудара США в аэропорту Кабула в воскресенье погибли семь детей, заявил на брифинге представитель ЮНИСЕФ в Афганистане Эрве де Лис.При этом он указал, что ЮНИСЕФ опирается на данные из открытых источников.Ранее военные США сообщали, что нанесли авиаудар по автомобилю в Кабуле, он был уничтожен в воскресенье американским беспилотником в столице Афганистана, поскольку перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту. По данным телеканала Al-Jazeera, жертвами удара стали 12 человек. Согласно заявлению Центрального командования Соединенных Штатов, ответственного за операцию, цель была связана с террористической группировкой "Исламское государство - Вилаят Хорасан"*, которую США обвиняют в недавнем взрыве у аэропорта, унесшем жизни 13 американских военнослужащих.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, афганистан, юнисеф, россия
20:57 30.08.2021
 
ЮНИСЕФ сообщил о гибели семи детей в результате воскресного удара в Кабуле

Представитель ЮНИСЕФ де Лис сообщил о гибели семи детей из-за воскресного удара в Кабуле

© AP Photo / Hermann J. KnippertzЛоготип ЮНИСЕФ
Логотип ЮНИСЕФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
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ООН, 30 авг – РИА Новости. В результате авиаудара США в аэропорту Кабула в воскресенье погибли семь детей, заявил на брифинге представитель ЮНИСЕФ в Афганистане Эрве де Лис.
"Число детей, о которых мы можем сообщить - семь. Мы не знаем, кто стоит за ударом", - сказал де Лис.
При этом он указал, что ЮНИСЕФ опирается на данные из открытых источников.
Ранее военные США сообщали, что нанесли авиаудар по автомобилю в Кабуле, он был уничтожен в воскресенье американским беспилотником в столице Афганистана, поскольку перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту. По данным телеканала Al-Jazeera, жертвами удара стали 12 человек. Согласно заявлению Центрального командования Соединенных Штатов, ответственного за операцию, цель была связана с террористической группировкой "Исламское государство - Вилаят Хорасан"*, которую США обвиняют в недавнем взрыве у аэропорта, унесшем жизни 13 американских военнослужащих.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Предполагаемое место взрыва в Кабуле
29 августа, 15:51Захват власти в Афганистане талибами
Опубликовано видео с места мощного взрыва в Кабуле
 
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