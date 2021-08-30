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ЮНИСЕФ сообщил о гибели семи детей в результате воскресного удара в Кабуле

ЮНИСЕФ сообщил о гибели семи детей в результате воскресного удара в Кабуле - РИА Новости, 30.08.2021

ЮНИСЕФ сообщил о гибели семи детей в результате воскресного удара в Кабуле

В результате авиаудара США в аэропорту Кабула в воскресенье погибли семь детей, заявил на брифинге представитель ЮНИСЕФ в Афганистане Эрве де Лис. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T20:57

2021-08-30T20:57

2021-08-30T20:57

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ООН, 30 авг – РИА Новости. В результате авиаудара США в аэропорту Кабула в воскресенье погибли семь детей, заявил на брифинге представитель ЮНИСЕФ в Афганистане Эрве де Лис.При этом он указал, что ЮНИСЕФ опирается на данные из открытых источников.Ранее военные США сообщали, что нанесли авиаудар по автомобилю в Кабуле, он был уничтожен в воскресенье американским беспилотником в столице Афганистана, поскольку перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту. По данным телеканала Al-Jazeera, жертвами удара стали 12 человек. Согласно заявлению Центрального командования Соединенных Штатов, ответственного за операцию, цель была связана с террористической группировкой "Исламское государство - Вилаят Хорасан"*, которую США обвиняют в недавнем взрыве у аэропорта, унесшем жизни 13 американских военнослужащих.*Террористическая организация, запрещенная в России.

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