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Какие изменения ждут автовладельцев в сентябре
Какие изменения ждут автовладельцев в сентябре - РИА Новости, 30.08.2021
Какие изменения ждут автовладельцев в сентябре
Осенью российских водителей ожидают несколько нововведений, сообщает "Парламентская газета". РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T11:42
2021-08-30T12:22
общество
евразийский экономический союз
эра-глонасс
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Осенью российских водителей ожидают несколько нововведений, сообщает "Парламентская газета".Обжалование штрафовТак, с 1 сентября автовладельцы получат возможность обжаловать в удаленном формате штрафы, зафиксированные камерами видеонаблюдения. Эта функция будет доступна на сайте госуслуг.Отмечается, что постановление будет считаться доставленным с момента его появления в личном кабинете, а также в течение семи дней после входа владельца на госуслуги. В противном случае документ отправят по почте.Знак "Фотовидеофиксация"В сентябре знак "Фотовидеофиксация" 8.23, предупреждающий водителей о камере, заменят знаком 6.22, который теперь не будет указывать конкретное место ее расположения.Новые таблички установят за 150-300 метров до начала участка, который снимает камера, а также на въезде в населенные пункты.Гаражная амнистияС сентября упростят процесс предоставления земельных участков владельцам гаражей, возведенных до 30 декабря 2004 года. Таким образом, под кадастровый учет попадут как земля, так и гараж.По новому закону амнистия возможна для сооружений капитального и некапитального типа. В частности, в гаражно-строительных кооперативах и товариществах можно зарегистрировать "сваренные" некапитальные гаражи.Отмечается, что объекты должны быть одноэтажными и не иметь жилых помещений, а земельный участок под ними должен быть государственным или муниципальным."ЭРА-ГЛОНАСС"С 16 сентября автопроизводителей в России и странах — членах ЕАЭС временно освободят от необходимости устанавливать на новые машины системы навигации "ЭРА-ГЛОНАСС". Это связано с дефицитом комплектующих.Постановление будет иметь силу до 31 декабря 2021 года.Диагностические картыС 1 октября диагностические карты, срок действия которых истек с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, будут считаться недействительными.Программы для автошколС сентября по ноябрь для автошкол подготовят новые учебные программы, в рамках которых водителям расскажут, как не рисковать на дорогах и принимать быстрые и верные решения на скоростных шоссе.Угнанные автоПоиск угнанных и уехавших с места ДТП машин теперь станет проще благодаря комплексу "Паутина", который поможет обобщить данные с камер фиксации в разных регионах. Подключить к комплексу все камеры планируется до конца года.
https://ria.ru/20200311/1568411737.html
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общество, евразийский экономический союз, эра-глонасс
11:42 30.08.2021 (обновлено: 12:22 30.08.2021)
 
Какие изменения ждут автовладельцев в сентябре

Водителей предупредили об изменениях в сентябре, включая гаражную амнистию и смену знаков

© Fotolia / kichigin19Автомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Fotolia / kichigin19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Осенью российских водителей ожидают несколько нововведений, сообщает "Парламентская газета".

Обжалование штрафов

Так, с 1 сентября автовладельцы получат возможность обжаловать в удаленном формате штрафы, зафиксированные камерами видеонаблюдения. Эта функция будет доступна на сайте госуслуг.
Отмечается, что постановление будет считаться доставленным с момента его появления в личном кабинете, а также в течение семи дней после входа владельца на госуслуги. В противном случае документ отправят по почте.
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Знак "Фотовидеофиксация"

В сентябре знак "Фотовидеофиксация" 8.23, предупреждающий водителей о камере, заменят знаком 6.22, который теперь не будет указывать конкретное место ее расположения.
Новые таблички установят за 150-300 метров до начала участка, который снимает камера, а также на въезде в населенные пункты.

Гаражная амнистия

С сентября упростят процесс предоставления земельных участков владельцам гаражей, возведенных до 30 декабря 2004 года. Таким образом, под кадастровый учет попадут как земля, так и гараж.
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По новому закону амнистия возможна для сооружений капитального и некапитального типа. В частности, в гаражно-строительных кооперативах и товариществах можно зарегистрировать "сваренные" некапитальные гаражи.
Отмечается, что объекты должны быть одноэтажными и не иметь жилых помещений, а земельный участок под ними должен быть государственным или муниципальным.

"ЭРА-ГЛОНАСС"

С 16 сентября автопроизводителей в России и странах — членах ЕАЭС временно освободят от необходимости устанавливать на новые машины системы навигации "ЭРА-ГЛОНАСС". Это связано с дефицитом комплектующих.
Постановление будет иметь силу до 31 декабря 2021 года.
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Диагностические карты

С 1 октября диагностические карты, срок действия которых истек с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, будут считаться недействительными.

Программы для автошкол

С сентября по ноябрь для автошкол подготовят новые учебные программы, в рамках которых водителям расскажут, как не рисковать на дорогах и принимать быстрые и верные решения на скоростных шоссе.

Угнанные авто

Поиск угнанных и уехавших с места ДТП машин теперь станет проще благодаря комплексу "Паутина", который поможет обобщить данные с камер фиксации в разных регионах. Подключить к комплексу все камеры планируется до конца года.
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