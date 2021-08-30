https://ria.ru/20210830/izmeneniya-1747806637.html
Какие изменения ждут автовладельцев в сентябре
Какие изменения ждут автовладельцев в сентябре - РИА Новости, 30.08.2021
Какие изменения ждут автовладельцев в сентябре
Осенью российских водителей ожидают несколько нововведений, сообщает "Парламентская газета". РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T11:42
2021-08-30T11:42
2021-08-30T12:22
общество
евразийский экономический союз
эра-глонасс
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Осенью российских водителей ожидают несколько нововведений, сообщает "Парламентская газета".Обжалование штрафовТак, с 1 сентября автовладельцы получат возможность обжаловать в удаленном формате штрафы, зафиксированные камерами видеонаблюдения. Эта функция будет доступна на сайте госуслуг.Отмечается, что постановление будет считаться доставленным с момента его появления в личном кабинете, а также в течение семи дней после входа владельца на госуслуги. В противном случае документ отправят по почте.Знак "Фотовидеофиксация"В сентябре знак "Фотовидеофиксация" 8.23, предупреждающий водителей о камере, заменят знаком 6.22, который теперь не будет указывать конкретное место ее расположения.Новые таблички установят за 150-300 метров до начала участка, который снимает камера, а также на въезде в населенные пункты.Гаражная амнистияС сентября упростят процесс предоставления земельных участков владельцам гаражей, возведенных до 30 декабря 2004 года. Таким образом, под кадастровый учет попадут как земля, так и гараж.По новому закону амнистия возможна для сооружений капитального и некапитального типа. В частности, в гаражно-строительных кооперативах и товариществах можно зарегистрировать "сваренные" некапитальные гаражи.Отмечается, что объекты должны быть одноэтажными и не иметь жилых помещений, а земельный участок под ними должен быть государственным или муниципальным."ЭРА-ГЛОНАСС"С 16 сентября автопроизводителей в России и странах — членах ЕАЭС временно освободят от необходимости устанавливать на новые машины системы навигации "ЭРА-ГЛОНАСС". Это связано с дефицитом комплектующих.Постановление будет иметь силу до 31 декабря 2021 года.Диагностические картыС 1 октября диагностические карты, срок действия которых истек с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, будут считаться недействительными.Программы для автошколС сентября по ноябрь для автошкол подготовят новые учебные программы, в рамках которых водителям расскажут, как не рисковать на дорогах и принимать быстрые и верные решения на скоростных шоссе.Угнанные автоПоиск угнанных и уехавших с места ДТП машин теперь станет проще благодаря комплексу "Паутина", который поможет обобщить данные с камер фиксации в разных регионах. Подключить к комплексу все камеры планируется до конца года.
https://ria.ru/20200311/1568411737.html
https://ria.ru/20210828/voditeli-1747684552.html
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https://ria.ru/20210818/voditeli-1746160968.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, евразийский экономический союз, эра-глонасс
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
Осенью российских водителей ожидают несколько нововведений, сообщает "Парламентская газета"
.
Обжалование штрафов
Так, с 1 сентября автовладельцы получат возможность обжаловать в удаленном формате штрафы, зафиксированные камерами видеонаблюдения. Эта функция будет доступна на сайте госуслуг.
Отмечается, что постановление будет считаться доставленным с момента его появления в личном кабинете, а также в течение семи дней после входа владельца на госуслуги. В противном случае документ отправят по почте.
Знак "Фотовидеофиксация"
В сентябре знак "Фотовидеофиксация" 8.23, предупреждающий водителей о камере, заменят знаком 6.22, который теперь не будет указывать конкретное место ее расположения.
Новые таблички установят за 150-300 метров до начала участка, который снимает камера, а также на въезде в населенные пункты.
Гаражная амнистия
С сентября упростят процесс предоставления земельных участков владельцам гаражей, возведенных до 30 декабря 2004 года. Таким образом, под кадастровый учет попадут как земля, так и гараж.
По новому закону амнистия возможна для сооружений капитального и некапитального типа. В частности, в гаражно-строительных кооперативах и товариществах можно зарегистрировать "сваренные" некапитальные гаражи.
Отмечается, что объекты должны быть одноэтажными и не иметь жилых помещений, а земельный участок под ними должен быть государственным или муниципальным.
"ЭРА-ГЛОНАСС"
С 16 сентября автопроизводителей в России и странах — членах ЕАЭС
временно освободят от необходимости устанавливать на новые машины системы навигации "ЭРА-ГЛОНАСС". Это связано с дефицитом комплектующих.
Постановление будет иметь силу до 31 декабря 2021 года.
Диагностические карты
С 1 октября диагностические карты, срок действия которых истек с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, будут считаться недействительными.
Программы для автошкол
С сентября по ноябрь для автошкол подготовят новые учебные программы, в рамках которых водителям расскажут, как не рисковать на дорогах и принимать быстрые и верные решения на скоростных шоссе.
Угнанные авто
Поиск угнанных и уехавших с места ДТП машин теперь станет проще благодаря комплексу "Паутина", который поможет обобщить данные с камер фиксации в разных регионах. Подключить к комплексу все камеры планируется до конца года.