https://ria.ru/20210830/honor-1747813068.html

Honor выпустит смартфон с гигантским экраном

Honor выпустит смартфон с гигантским экраном - РИА Новости, 30.08.2021

Honor выпустит смартфон с гигантским экраном

Китайская компания Honor готовит к выпуску смартфон, диагональ дисплея которого составит 7,2 дюйма. Информация о Honor X20 Max появилась в Weibo. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T12:22

2021-08-30T12:22

2021-08-30T12:22

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китай

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Китайская компания Honor готовит к выпуску смартфон, диагональ дисплея которого составит 7,2 дюйма. Информация о Honor X20 Max появилась в Weibo.Субфлагман Honor X20 Max станет вершиной линейки X20. Диагональ дисплея подрастет даже по отношению к огромному прошлогоднему X10 Max — экран в 7,2 дюйма больше, чем у типичного планшета пятилетней давности. Новый смартфон будет использовать RGBW-дисплей, частота обновления картинки составит 120 Гц.За производительность будет отвечать 6-нанометровый процессор Dimensity 1100 с поддержкой 5G. Огромный смартфон получит и огромный аккумулятор — емкостью 6000 мАч.Honor X20 Max может быть представлен в ближайшее время — цена смартфона не раскрывается. Его предшественник Honor X10 Max так и не попал в продажу за пределами КНР.

https://ria.ru/20210519/noutbuk-1732864859.html

китай

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, китай, google android, weibo