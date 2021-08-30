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Honor выпустит смартфон с гигантским экраном
Honor выпустит смартфон с гигантским экраном - РИА Новости, 30.08.2021
Honor выпустит смартфон с гигантским экраном
Китайская компания Honor готовит к выпуску смартфон, диагональ дисплея которого составит 7,2 дюйма. Информация о Honor X20 Max появилась в Weibo. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T12:22
2021-08-30T12:22
2021-08-30T12:22
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Китайская компания Honor готовит к выпуску смартфон, диагональ дисплея которого составит 7,2 дюйма. Информация о Honor X20 Max появилась в Weibo.Субфлагман Honor X20 Max станет вершиной линейки X20. Диагональ дисплея подрастет даже по отношению к огромному прошлогоднему X10 Max — экран в 7,2 дюйма больше, чем у типичного планшета пятилетней давности. Новый смартфон будет использовать RGBW-дисплей, частота обновления картинки составит 120 Гц.За производительность будет отвечать 6-нанометровый процессор Dimensity 1100 с поддержкой 5G. Огромный смартфон получит и огромный аккумулятор — емкостью 6000 мАч.Honor X20 Max может быть представлен в ближайшее время — цена смартфона не раскрывается. Его предшественник Honor X10 Max так и не попал в продажу за пределами КНР.
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