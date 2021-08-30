Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210830/honor-1747813068.html
Honor выпустит смартфон с гигантским экраном
Honor выпустит смартфон с гигантским экраном - РИА Новости, 30.08.2021
Honor выпустит смартфон с гигантским экраном
Китайская компания Honor готовит к выпуску смартфон, диагональ дисплея которого составит 7,2 дюйма. Информация о Honor X20 Max появилась в Weibo. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T12:22
2021-08-30T12:22
наука
технологии
китай
google android
weibo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572498953_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6d1d6cd876fbe9fa579f8b8e7a3bf46.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Китайская компания Honor готовит к выпуску смартфон, диагональ дисплея которого составит 7,2 дюйма. Информация о Honor X20 Max появилась в Weibo.Субфлагман Honor X20 Max станет вершиной линейки X20. Диагональ дисплея подрастет даже по отношению к огромному прошлогоднему X10 Max — экран в 7,2 дюйма больше, чем у типичного планшета пятилетней давности. Новый смартфон будет использовать RGBW-дисплей, частота обновления картинки составит 120 Гц.За производительность будет отвечать 6-нанометровый процессор Dimensity 1100 с поддержкой 5G. Огромный смартфон получит и огромный аккумулятор — емкостью 6000 мАч.Honor X20 Max может быть представлен в ближайшее время — цена смартфона не раскрывается. Его предшественник Honor X10 Max так и не попал в продажу за пределами КНР.
https://ria.ru/20210519/noutbuk-1732864859.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572498953_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_911fa5d2c19b314ae766bae4f22e5304.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, китай, google android, weibo
12:22 30.08.2021
 

Honor выпустит смартфон с гигантским экраном

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСмартфон HUAWEI Honor 30
Смартфон HUAWEI Honor 30 - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Китайская компания Honor готовит к выпуску смартфон, диагональ дисплея которого составит 7,2 дюйма. Информация о Honor X20 Max появилась в Weibo.
Субфлагман Honor X20 Max станет вершиной линейки X20. Диагональ дисплея подрастет даже по отношению к огромному прошлогоднему X10 Max — экран в 7,2 дюйма больше, чем у типичного планшета пятилетней давности. Новый смартфон будет использовать RGBW-дисплей, частота обновления картинки составит 120 Гц.
За производительность будет отвечать 6-нанометровый процессор Dimensity 1100 с поддержкой 5G. Огромный смартфон получит и огромный аккумулятор — емкостью 6000 мАч.
Honor X20 Max может быть представлен в ближайшее время — цена смартфона не раскрывается. Его предшественник Honor X10 Max так и не попал в продажу за пределами КНР.
Honor MagicBook 14 - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 17:49Наука
Обзор Honor MagicBook 14: все, что нужно ноутбуку в 2021 году
 
НаукаТехнологииКитайGoogle AndroidWeibo
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:23Названы темы для сочинения в 11-х классах в новом учебном году
14:22ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке
14:19В Енисейске пьяная женщина на иномарке сбила мать с ребенком
14:17Лавров рассказал о "сильнейших атаках" на РПЦ со стороны Запада
14:15Bloomberg: Россия и Венгрия договорились о долгосрочной газовой сделке
14:14Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила
14:14Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля
14:13Запад должен разговаривать с Россией на равных, заявил Лавров
14:10Тимура Забирова назначили чрезвычайным и полномочным послом в ОАЭ
14:06В приставке PlayStation 5 найдена серьезная проблема
14:04Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в России
13:57В Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна
13:53Кравцов прокомментировал идею о церемонии поднятия флага в школах
13:52Экс-замглавы МВД Украины Геращенко стал советником нового министра
13:49Во Владимирской области машина с подростками врезалась в дерево
13:46Официальный курс евро на вторник снизился на 22 копейки
13:39Основатель "Сорока сороков" объявил о создании новой политической партии
13:34Запад показал ненадежность в отношениях, заявил Лавров
13:34Песков прокомментировал идею Макрона о зоне безопасности в Кабуле
13:32Путин посетит космодром "Восточный"
Лента новостейМолния