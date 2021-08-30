https://ria.ru/20210830/granitsa-1747813843.html

Польские полицейские помогут Литве охранять границу с Белоруссией

Польские полицейские помогут Литве охранять границу с Белоруссией - РИА Новости, 30.08.2021

Польские полицейские помогут Литве охранять границу с Белоруссией

Польша направляет полицейских для помощи Литве в охране границы с Белоруссией, сообщил министр внутренних дел и администрации страны Мариуш Каминьский. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T12:30

2021-08-30T12:30

2021-08-30T12:30

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белоруссия

польша

мариуш каминьский

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ВАРШАВА, 30 авг – РИА Новости. Польша направляет полицейских для помощи Литве в охране границы с Белоруссией, сообщил министр внутренних дел и администрации страны Мариуш Каминьский."Правительство Литвы обратилось к нам с просьбой о поддержке", - сказал Каминьский на пресс-конференции в понедельник."Вы будете помогать в обеспечении безопасности границ литовского государства, которое является нашим стратегическим партнером", - заявил он, обращаясь к полицейским.Министр высказал уверенность, что нелегальные мигранты уверены в том, что "граница Евросоюза является открытой". "Граница Евросоюза не является открытой. Правительство Литвы и правительство Польши не позволят массового нарушать границу", - сказал он.В свою очередь главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчак напомнил, что в 2016 году полицейские из Польши привлекались к охране границы Венгрии и Сербии, когда там возник миграционный кризис.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210830/granitsa-1747789204.html

https://ria.ru/20210802/lukashenko-1743636849.html

литва

белоруссия

польша

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в мире, литва, белоруссия, польша, мариуш каминьский