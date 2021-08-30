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Польские полицейские помогут Литве охранять границу с Белоруссией
Польские полицейские помогут Литве охранять границу с Белоруссией - РИА Новости, 30.08.2021
Польские полицейские помогут Литве охранять границу с Белоруссией
Польша направляет полицейских для помощи Литве в охране границы с Белоруссией, сообщил министр внутренних дел и администрации страны Мариуш Каминьский. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T12:30
2021-08-30T12:30
в мире
литва
белоруссия
польша
мариуш каминьский
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ВАРШАВА, 30 авг – РИА Новости. Польша направляет полицейских для помощи Литве в охране границы с Белоруссией, сообщил министр внутренних дел и администрации страны Мариуш Каминьский."Правительство Литвы обратилось к нам с просьбой о поддержке", - сказал Каминьский на пресс-конференции в понедельник."Вы будете помогать в обеспечении безопасности границ литовского государства, которое является нашим стратегическим партнером", - заявил он, обращаясь к полицейским.Министр высказал уверенность, что нелегальные мигранты уверены в том, что "граница Евросоюза является открытой". "Граница Евросоюза не является открытой. Правительство Литвы и правительство Польши не позволят массового нарушать границу", - сказал он.В свою очередь главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчак напомнил, что в 2016 году полицейские из Польши привлекались к охране границы Венгрии и Сербии, когда там возник миграционный кризис.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210830/granitsa-1747789204.html
https://ria.ru/20210802/lukashenko-1743636849.html
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в мире, литва, белоруссия, польша, мариуш каминьский
12:30 30.08.2021
 
Польские полицейские помогут Литве охранять границу с Белоруссией

МВД: Польша направляет полицейских для помощи Литве в охране границы с Белоруссией

© AP Photo / Mindaugas KulbisЛитовский пограничник патрулирует границу с Белоруссией
Литовский пограничник патрулирует границу с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 30 авг – РИА Новости. Польша направляет полицейских для помощи Литве в охране границы с Белоруссией, сообщил министр внутренних дел и администрации страны Мариуш Каминьский.
"Правительство Литвы обратилось к нам с просьбой о поддержке", - сказал Каминьский на пресс-конференции в понедельник.
"Вы будете помогать в обеспечении безопасности границ литовского государства, которое является нашим стратегическим партнером", - заявил он, обращаясь к полицейским.
Министр высказал уверенность, что нелегальные мигранты уверены в том, что "граница Евросоюза является открытой". "Граница Евросоюза не является открытой. Правительство Литвы и правительство Польши не позволят массового нарушать границу", - сказал он.
Лагерь мигрантов на литовско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
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Российский МИД прокомментировал ситуацию на границе Белоруссии и Литвы
В свою очередь главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчак напомнил, что в 2016 году полицейские из Польши привлекались к охране границы Венгрии и Сербии, когда там возник миграционный кризис.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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В миреЛитваБелоруссияПольшаМариуш Каминьский
 
 
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