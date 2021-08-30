https://ria.ru/20210830/genprokuratura-1747868643.html

Генпрокуратура зафиксировала рекорд по коррупционным преступлениям

Генпрокуратура зафиксировала рекорд по коррупционным преступлениям - РИА Новости, 30.08.2021

Генпрокуратура зафиксировала рекорд по коррупционным преступлениям

Генпрокуратура РФ зафиксировала рекордное за восемь лет количество выявленных коррупционных преступлений, половина из которых приходится на взятки, следует из... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T17:33

2021-08-30T17:33

2021-08-30T19:19

общество

коррупция

генеральная прокуратура рф

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Генпрокуратура РФ зафиксировала рекордное за восемь лет количество выявленных коррупционных преступлений, половина из которых приходится на взятки, следует из информации ведомственного портала правовой статистики."В текущем году зафиксировано максимальное за 8 лет число выявленных преступлений коррупционной направленности (24,5 тысячи). Относительно прошлого года их количество возросло на 16,5%", - говорится в сообщении.В Генпрокуратуре поясняют, что около половины таких преступлений (12,1 тысячи) приходится на факты взяточничества, "массив которых за 7 месяцев увеличился на 27,4%" к аналогичному периоду 2020 года. В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тысяч рублей, число случаев мелких взяток выросло на 26%. Больше всего таких преступлений зарегистрировано в Пермском (240, рост в 3,3 раза), Ставропольском (169, рост в 1,5 раза) краях и Санкт-Петербурге (135, рост в 5 раз).По информации ведомства, к августу размер ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, увеличился с 32,4 миллиарда рублей до 39,4 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Одновременно выросла и сумма возмещенного ущерба – с 3,5 миллиарда рублей за семь месяцев 2020 года до 9,9 миллиарда рублей в текущем периоде – будь это добровольное погашение или изъятие имущества. Кроме того, практически втрое (с 16,6 миллиарда рублей до 45 миллиардов рублей) выросла стоимость активов, на которые наложен арест, уточняет ведомство.В целом, отмечают в Генпрокуратуре, в России продолжается тенденция к увеличению общего массива преступлений экономической направленности. За семь месяцев текущего года их число, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, выросло почти на семь тысяч, превысив 78 тысяч случаев. Материальный ущерб от них составил, предварительно, 171,8 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210816/korruptsiya-1746008704.html

https://ria.ru/20210820/korruptsiya-1746518078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коррупция, генеральная прокуратура рф, россия