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Эстония не выдала въездную визу российскому дипломату
Эстония не выдала въездную визу российскому дипломату - РИА Новости, 30.08.2021
Эстония не выдала въездную визу российскому дипломату
Эстония решила не выдавать въездную визу российскому дипломату, сообщил МИД республики на своем сайте. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T17:19
2021-08-30T17:40
москва
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мид эстонии
россия
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Эстония решила не выдавать въездную визу российскому дипломату, сообщил МИД республики на своем сайте.Указано, что такое решение приняли в ответ на высылку эстонского дипломата из России.Взаимная высылка дипломатов началась после того, как 6 июля ФСБ задержала с поличным консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте при получении закрытых материалов о политике России в Арктике. Его объявили персоной нон грата и предписали покинуть страну в течение 48 часов. Таллин назвал случившееся провокацией ФСБ.В ответ на выдворение Лятте МИД Эстонии 15 июля объявил о высылке российского дипломата. После этого посла прибалтийской республики в России Маргуса Лайдре вызвали в МИД, заявили ему решительный протест и вручили ноту о том, что на основании принципа взаимности Москва объявила персоной нон грата сотрудника эстонской дипмиссии, который в недельный срок должен покинуть Россию.
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москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мид эстонии, россия
17:19 30.08.2021 (обновлено: 17:40 30.08.2021)
 

Эстония не выдала въездную визу российскому дипломату

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг на здании посольства Эстонии в Москве
Флаг на здании посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Эстония решила не выдавать въездную визу российскому дипломату, сообщил МИД республики на своем сайте.
Указано, что такое решение приняли в ответ на высылку эстонского дипломата из России.
Взаимная высылка дипломатов началась после того, как 6 июля ФСБ задержала с поличным консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте при получении закрытых материалов о политике России в Арктике. Его объявили персоной нон грата и предписали покинуть страну в течение 48 часов. Таллин назвал случившееся провокацией ФСБ.
В ответ на выдворение Лятте МИД Эстонии 15 июля объявил о высылке российского дипломата.
После этого посла прибалтийской республики в России Маргуса Лайдре вызвали в МИД, заявили ему решительный протест и вручили ноту о том, что на основании принципа взаимности Москва объявила персоной нон грата сотрудника эстонской дипмиссии, который в недельный срок должен покинуть Россию.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
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МоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МИД ЭстонииРоссия
 
 
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