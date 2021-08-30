https://ria.ru/20210830/estoniya-1747866048.html

Эстония не выдала въездную визу российскому дипломату

Эстония не выдала въездную визу российскому дипломату - РИА Новости, 30.08.2021

Эстония не выдала въездную визу российскому дипломату

Эстония решила не выдавать въездную визу российскому дипломату, сообщил МИД республики на своем сайте. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T17:19

2021-08-30T17:19

2021-08-30T17:40

москва

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Эстония решила не выдавать въездную визу российскому дипломату, сообщил МИД республики на своем сайте.Указано, что такое решение приняли в ответ на высылку эстонского дипломата из России.Взаимная высылка дипломатов началась после того, как 6 июля ФСБ задержала с поличным консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте при получении закрытых материалов о политике России в Арктике. Его объявили персоной нон грата и предписали покинуть страну в течение 48 часов. Таллин назвал случившееся провокацией ФСБ.В ответ на выдворение Лятте МИД Эстонии 15 июля объявил о высылке российского дипломата. После этого посла прибалтийской республики в России Маргуса Лайдре вызвали в МИД, заявили ему решительный протест и вручили ноту о том, что на основании принципа взаимности Москва объявила персоной нон грата сотрудника эстонской дипмиссии, который в недельный срок должен покинуть Россию.

https://ria.ru/20210803/diplomaty-1744096825.html

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2021

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москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мид эстонии, россия