12:40 30.08.2021 (обновлено: 13:22 30.08.2021)
Против участников АУЕ* в "Матросской тишине" возбудили уголовное дело
Против участников АУЕ, содержащихся в "Матросской тишине", возбудили дело об экстремизме
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела об участии в деятельности экстремистской организации АУЕ* (запрещена в РФ) и ее финансировании в столичном СИЗО-1 ("Матросская тишина"), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По информации ведомства, в СИЗО-1 действует "экстремистская группа из числа лиц, содержащихся под стражей, входящая в структуру запрещенного на территории Российской Федерации международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"*.
"Участники запрещенной группы препятствуют сотрудникам следственного изолятора в выполнении ими служебных обязанностей, отказываются выполнять законные требования администрации учреждения, нарушают установленный порядок содержания под стражей, организуют доставку запрещенных предметов на территорию следственного изолятора, осуществляют сбор средств для поддержания деятельности организации", - говорится в сообщении.
Как сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, по данному факту следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности общественной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности) и ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).
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"В настоящее время в рамках уголовного дела при силовой поддержке отряда специального назначения УФСИН в двух столичных следственных изоляторах следователями ГСУ СК России по Москве проводятся обыски", - сказала она.
Отмечается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению.
* Запрещенная в России экстремистская организация