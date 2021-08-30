https://ria.ru/20210830/draka-1747785155.html

В Москве произошла массовая драка вблизи одной из строек

В Москве произошла массовая драка вблизи одной из строек - РИА Новости, 30.08.2021

В Москве произошла массовая драка вблизи одной из строек

На востоке Москвы задержали десять человек, развязавших массовую драку рядом со строительной площадкой в Некрасовке. Об этом сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T09:26

2021-08-30T09:26

2021-08-30T12:12

происшествия

москва

снг

средняя азия

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. На востоке Москвы задержали десять человек, развязавших массовую драку рядом со строительной площадкой в Некрасовке. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.Инцидент произошел на улице Маресьева. Всех участников доставили в отделение, после проверки десять из них оштрафовали за мелкое хулиганство на суммы от 500 до тысячи рублей.В последнее время в Москве участились столкновения между выходцами из стран СНГ. Накануне силовики задержали около 50 человек, устроивших потасовку на Бауманской улице. Уточнялось, что 19 из них — граждане Киргизии.На прошлой неделе драка случилась в одном из столичных хостелов, там пришлось взять под стражу более 20 человек. А в июле после беспорядков рядом со станцией метро "Кузьминки" в полиции оказались около 200 уроженцев Средней Азии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210828/migranty-1747648564.html

москва

средняя азия

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Массовая драка возле стройки на улице Маресьева в Москве В Москве неизвестные устроили массовую драку рядом со строительной площадкой. Инцидент произошел на улице Марсьева. Всех участников потасовки доставили в отделение полиции. 2021-08-30T09:26 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, снг, средняя азия