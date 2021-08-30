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Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в России
Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в России - РИА Новости, 30.08.2021
Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в России
В Москве ситуация по коронавирусу одна из лучших среди регионов РФ, уровень госпитализации и заболеваемости коронавирусом в Москве еженедельно уменьшается,... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T14:04
2021-08-30T14:04
2021-08-30T14:16
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Москве ситуация по коронавирусу одна из лучших среди регионов РФ, уровень госпитализации и заболеваемости коронавирусом в Москве еженедельно уменьшается, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."В Москве ситуация, пожалуй, одна из лучших среди регионов страны на сегодняшний день. Еженедельно мы видим падение уровня заболеваемости и госпитализаций, она снизилась до минимальных значений прошлых периодов", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24"."Хотя, конечно, сказать, что совсем исчезла эта проблема, - нет, она продолжает представлять угрозу для жизни и здоровья людей, поэтому максимально надо быть аккуратным , во-первых, а, во-вторых, впереди осенне-зимний период, будем смотреть, как ситуация там будет развиваться, и принимать необходимые меры", - добавил мэр.
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москва, россия, общество, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:04 30.08.2021 (обновлено: 14:16 30.08.2021)
Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в России
Мэр Москвы Собянин: ситуация по COVID-19 в городе одна из лучших среди регионов России