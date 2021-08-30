https://ria.ru/20210830/covid-19-1747830526.html

Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в России

Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в России - РИА Новости, 30.08.2021

Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в России

В Москве ситуация по коронавирусу одна из лучших среди регионов РФ, уровень госпитализации и заболеваемости коронавирусом в Москве еженедельно уменьшается,... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T14:04

2021-08-30T14:04

2021-08-30T14:16

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Москве ситуация по коронавирусу одна из лучших среди регионов РФ, уровень госпитализации и заболеваемости коронавирусом в Москве еженедельно уменьшается, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."В Москве ситуация, пожалуй, одна из лучших среди регионов страны на сегодняшний день. Еженедельно мы видим падение уровня заболеваемости и госпитализаций, она снизилась до минимальных значений прошлых периодов", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24"."Хотя, конечно, сказать, что совсем исчезла эта проблема, - нет, она продолжает представлять угрозу для жизни и здоровья людей, поэтому максимально надо быть аккуратным , во-первых, а, во-вторых, впереди осенне-зимний период, будем смотреть, как ситуация там будет развиваться, и принимать необходимые меры", - добавил мэр.

https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743912539.html

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