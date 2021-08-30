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Завершается благоустройство сквера "Плющево" на юго-востоке Москвы
Завершается благоустройство сквера "Плющево" на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 01.09.2021
Завершается благоустройство сквера "Плющево" на юго-востоке Москвы
Завершается благоустройство сквера "Плющево" на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 01.09.2021
2021-08-30T12:38
2021-08-30T12:38
2021-09-01T12:10
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Завершается благоустройство сквера "Плющево" на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Завершается благоустройство сквера "Плющево" на юго-востоке столицы. Сквер разбили недалеко от железнодорожной станции "Плющево" Казанского направления в 2011 году. Это одно из любимых мест для прогулок у жителей Рязанского района", - говорится в сообщении.Коммунальщики в ходе работ обновили дорожно-тропиночную сеть, привели в порядок детскую и две спортивные площадки, обустроили две новые детские площадки, установили уличные тренажеры и создали места тихого отдыха. Кроме того, были сделаны велодорожки, реконструирована площадка для выгула собак, установлены более 110 опор освещения и дополнительно высажены кустарники.
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